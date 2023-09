Excel: Tabellen von Papier in Excel importieren

Nehmen Sie Ihr Smartphone und machen Sie jetzt von der Tabelle ein Foto. Schicken Sie das Foto an Ihren PC mit Excel. Das geht zum Beispiel über einen Cloudspeicher wie Onedrive oder per Mail. In Excel wählen Sie danach die Registerkarte „Daten“ und dort dann aus dem Bereich „Daten abrufen und transformieren“ den Befehl „Von Bild –› Bild aus Datei“.

Schritt 1 beim Import von Daten in Excel per Foto ist, ein Foto der Tabelle zu machen. Umliegender Text sollte besser nicht mit aufgenommen werden. Der Bildausschnitt in diesem Beispiel ist zu groß gewählt. IDG

Wählen Sie das eben erstellte Foto aus. Excel führt eine Texterkennung aus und zeigt die gefundenen Daten in der rechten Seite des Programmes an. Dort können Sie die Daten kontrollieren oder direkt in das Tabellenblatt einfügen.

Schritt 2 beim Import von Daten ist der Befehl „Daten –› Von Bild –› Bild aus Datei“. Auf der rechten Seite können Sie die Daten vor dem Import überprüfen oder direkt ins Tabellenblatt einfügen. IDG

