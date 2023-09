So speichern Sie Screenshots in Onedrive

Der Cloudspeicher Onedrive ist ein fester Bestandteil von Windows. Jeder Benutzer des Betriebssystems, der sich mit einem Microsoft-Konto anmeldet, erhält automatisch 5 GB Speicher zur freien Verfügung. Das können Sie unter anderem nutzen, um Screenshots automatisch im lokalen Sync-Ordner von Onedrive zu speichern, sodass sie mit dem Clouddienst synchronisiert werden. Auf diese Weise lassen sich die Bilder gegen Verlust sowie Beschädigungen absichern.

Klicken Sie auf das Onedrive-Icon in der Taskleistenecke und anschließend rechts oben auf das Zahnrad. Klicken Sie auf „Einstellungen“, vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Register „Synchronisieren und sichern“ befinden, und stellen Sie den Schalter neben „Erstellte Screenshots auf OneDrive speichern“ auf „Ein“.

Sobald Sie nun mithilfe der Tastenkombination Alt-Druck einen Screenshot machen, sehen Sie eine Benachrichtigung, dass das Bild in Onedrive gespeichert wurde. Windows überträgt den Screenshot zunächst in die Zwischenablage und speichert ihn dann im PNG-Format mit dem aktuellen Datum als Dateinamen im Onedrive-Ordner „\Pictures\Screenshots“. Fertigen Sie an einem Tag mehrere Screenshots an, so werden diese über die Dateinamen nummeriert.

Achtung bitte: Das automatische Speichern wird lediglich über die Tastenkombination Alt- Druck ausgelöst. Screenshots, die Sie über die Drucktaste anfertigen, landen zwar in der Zwischenablage, werden allerdings nicht als Datei abgelegt. Daran ändert sich auch nichts, wenn Sie die Drucktaste mittels Snipping Tool verknüpfen.

