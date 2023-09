So entfernen Sie in Ihrer Bildbearbeitung den Hintergrund per Kommandozeile

Ist das Tool Background Remover einmal eingerichtet, müssen Sie lediglich noch in die Eingabeaufforderung von Windows (CMD) den Befehl background remover -i „path\to\image.jpg“ -o „output.png“ eingeben. Je nachdem, wie leistungsfähig Ihre CPU oder Grafikkarte (Cuda) ist, warten Sie einige Sekunden und erhalten dann das fertige Bild.

Die Ergebnisse sind nicht immer perfekt, aber gemessen an dem geringen Aufwand, sind sie oft sehr gut. Bevor es losgehen kann, ist allerdings erstmal eine mittlere Installationsorgie erforderlich: Sie brauchen Python, Python-Dev, Torch, Torchvision Stable Version und den Background Remover. Am einfachsten installieren und konfigurieren Sie die Pakete mithilfe einer Installation in der Eingabeaufforderung für Windows. Im Folgenden kommt die Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür:

1. Geben Sie in die Windows Suche CMD ein und starten Sie danach die angebotene „Eingabeaufforderung“ von Windows.

2. Installieren Sie Python mit diesem Befehl: winget install python

3. Installieren Sie die Developer-Tools von Python mit diesem Befehl: python3 -m pip install python-dev-tools –user–upgrade

Gehen Sie auf die Website https ://pytorch.org und scrollen Sie bis zu dem Bereich „Install Pytorch“. Klicken Sie nunmehr in der Tabelle auf die für Sie passenden Werte. Das sind vermutlich Pytorch Build: Stable, Your OS: Windows, Package: Pip, Language: Python, Compute Plattform: CPU, falls Sie kein Cuda-fähiges System haben. Kopieren Sie danach die Befehlszeile unter der Tabelle bei „Run this Command“ und führen Sie sie in der Eingabeaufforderung von Windows aus. Der Befehl wird vermutlich so aussehen: pip3 install torch torchvision torchaudio

Unter Umständen erscheint eine Fehlermeldung, dass die maximale Pfadlänge (Long Path) nicht ausreicht. In diesem Fall müssen Sie lange Pfade in Windows erlauben, indem Sie in der Registry (regedit.exe) den Wert „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\LongPathsEnabled“ auf 1 setzen. Ein Neustart ist nicht notwendig, doch müssen Sie den letzten Befehl (pip3 install torch torchvision torchaudio) erneut ausführen. 4. Installieren Sie als Nächstes das Tool Background Remover über diese zwei Befehle: pip install –upgrade pip pip install backgroundremover

Das Befehlszeilentool Background Remover entfernt den Hintergrund eines Fotos. Die Ergebnisse sind nicht immer perfekt, dafür aber ohne Aufwand erhältlich. Die Installation des Tools ist allerdings aufwendig. IDG

Jetzt ist das Befehlszeilentool Backgroundremover.exe einsatzbereit. Allerdings liegt es im Unterordner „Scripts“, der nicht Teil des Windows-Pfades ist. Um den Aufruf des Programmes in der Eingabeaufforderung zu vereinfachen, können Sie den Pfad zum Ordner „Scripts“ in die Variable „Path“ übernehmen. Zunächst müssen Sie den Pfad dorthin finden.

Gehen Sie im Windows-Explorer in Ihren Benutzer-Ordner, also „C:\Benutzer\<Ihr Name>“. Machen Sie über „Anzeige –› Einblenden –› Ausgeblendete Ordner“ auch versteckte Ordner sichtbar, damit Sie den Ordner „Appdata“ sehen. Der Gesucht-Ordner ist ein Unterordner der Python-Installation, die je nach Versionsnummer einen anderen Ordnernamen hat.

Wenn Sie den Ordner „Scripts“ gefunden haben, kopieren Sie ihn aus der Adresszeile des Windows-Explorers und fügen ihn über „Start –› Einstellungen –› System –› Info –› Erweiterte Systemeinstellungen –› Umgebungsvariablen –› Path –› Bearbeiten –› Neu“ ein.

In unserem Fall sieht der Pfad so aus: C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\Scripts. Alternativ dazu wechseln Sie in der Eingabeaufforderung in den Ordner „Scripts“. Jetzt ist die Einrichtung geschafft und Sie können mit dem nachfolgenden Befehl ein Bild bearbeiten: backgroundremover -i “\path\to\image.jpg” -o “output.png”

Passen Sie den Pfad zum Bild und den gewünschten Ausgabennamen an Ihre Gegebenheiten an. Die Endung .png für das neue Bild müssen Sie beibehalten.

Anmerkung 1: Das Tool Background Remover kann grundsätzlich auch den Hintergrund aus Videos entfernen. Hierfür muss aber das Tool Ffmpeg installiert und in das Paket „Python- Dev“ integriert sein. Das klappt unter Linux problemlos, unter Windows gelang uns die Konfiguration jedoch nicht.

Anmerkung 2: Das Tool wird auch kommerziell als einfach zu bedienender Webdienst angeboten. Unter https://backgroundremoverai.com lässt sich für 29 US-Dollar im Monat der Hintergrund online entfernen.