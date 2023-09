So blenden Sie die Sekundenanzeige in der Windows-Taskleiste ein

Seit Windows 11 22H2 22621. 1631 blendet das Betriebssystem in der Taskleiste nicht nur das Datum und die Uhrzeit in Stunden und Minuten, sondern auf Wunsch zusätzlich auch die Sekunden ein. Über einen Registry-Eintrag funktionierte das auch schon in früheren Versionen, jetzt gibt es dafür ein Kontrollkästchen.

Öffnen Sie dazu die „Einstellungen“ von Windows und gehen Sie bitte auf „Personalisierung –› Taskleiste“. Klicken Sie auf „Verhalten der Taskleiste“, scrollen Sie nach unten und setzen Sie nun ein Häkchen vor „Sekunden in der Taskleistenuhr anzeigen (verbraucht mehr Strom)“.

Tipp: Windows-Bedienung erleichtern: Taskleiste und Explorer anpassen

Der Zusatz in Klammern benennt den Grund, warum Microsoft die Sekundenanzeige nicht bereits früher in Windows integriert hat: Der Stromverbrauch steigt dadurch minimal an. Eine Alternative zur Windows-Funktion ist die Freeware Eleven Clock.

Das kleine Programm bietet zahlreiche Optionen für die Darstellung von Datum und Uhrzeit, darunter die Möglichkeit, die Sekunden einzublenden. Zudem ist es mit der Software möglich, die Uhr auf die linke Seite der Taskleiste zu verschieben.