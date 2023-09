Wenn Sie mehr über Ihre eigenen genetischen Wurzeln und Ihre ethnische Herkunft erfahren wollen, können Ihnen DNA- und Stammbaum-Kits helfen. Außerdem können Sie Infos über Ihre Gesundheit herausfinden.

DNA-Kits sind jedoch nicht billig: Die beiden meistverkauften Produkte kosten rund 70 Euro und mehr. Große Anbieter wie Ancestry, 23andme und MyHeritage gewähren jedoch auch manchmal Rabatte. Hier finden Sie alle Infos zu den einzelnen Diensten, Rabatten und die in jedem Kit enthaltenen Tests.

Die aktuell besten Angebote für DNA- und Ahnenforschungs-Kits

Nachfolgend finden Sie unsere Übersicht über die besten Angebote, die derzeit verfügbar sind. Ferner haben wir weitere Informationen zu den verschiedenen Diensten für Sie zusammengefasst. Die beiden führenden DNA-Testkits sind AncestryDNA und 23andMe, aber Sie können auch günstigere DNA-Kits von MyHeritage und Living DNA finden.

Die meisten DNA-Kits versprechen, die ethnische Herkunft einer Person anhand Ihres Speichels in einem Röhrchen zu enthüllen. Sie zeigen Ihnen auf, was Sie einzigartig macht und helfen Ihnen zu erfahren, woher Sie wirklich stammen.

Sie können die Ergebnisse auch mit historischen Aufzeichnungen verknüpfen, um Ihren Stammbaum zu erweitern. Sobald Sie Ihre Speichelprobe abgeschickt haben, warten Sie einige Wochen und erhalten dann einen Bericht und sogar die Möglichkeit, mit neu entdeckten entfernten Verwandten in Kontakt zu treten.

AncestryDNA Angebote und Aktionen

AncestryDNA kann Ihre Herkunft auf mehr als 350 Regionen auf der ganzen Welt abschätzen. Das Unternehmen behauptet, doppelt so viele geografische Details bieten zu können wie andere DNA-Tests. Konkurrent 23andme gibt an, dass er Ihre DNA auf 155 verschiedene Regionen weltweit zurückverfolgen kann.

Der Test stammt von den Machern, die hinter dem marktführenden Genealogie-Dienst Ancestry stehen. Der Dienst ist vollgestopft mit digitalisierten historischen Aufzeichnungen und die beste Möglichkeit, die wir gefunden haben, um Ihren Stammbaum zu erstellen.

AncestryDNA testet nur Ihre Autosomen (Chromosomen, die Sie mit Verwandten auf beiden Seiten Ihrer Familie teilen) und ist daher weniger detailliert in Bezug auf weiter entfernte, alte Vorfahren.

Das ist jedoch für die meisten Familienhistoriker ausreichend. Der Test hat außerdem den Vorteil, dass über 10 Millionen DNA-Ergebnisse vorliegen, was die Suche nach Verwandten wahrscheinlicher macht und die Genauigkeit der Schätzungen verbessert.

AncestryDNA-Kits kosten aktuell 69 Euro und 86 Euro. Bei der teureren Variante erhalten Sie zusätzlich zu den Informationen zu Ihrer ethnischen Herkunft auch noch nähere Informationen zu Ihrer DNA-Veranlagung. Daraus können Sie etwa Ernährungsempfehlungen ableiten. Der Ahnenforschungstest ist für 69 Euro auch bei Amazon erhältlich. Der DNA-Test + Veranlagungsinformationen findet sich für 86 Euro ebenfalls bei Amazon.

Sparpotenzial in Höhe von 20 bzw. 78 Euro bietet Ancestry bei den beiden Mitgliedschaften “Deutschland Premium” und “International Deluxe”. Die Premium-Version für Deutschland kostet halbjährlich 39 Euro statt 59 Euro und gewährt Ihnen Zugriff auf über 700 Millionen deutschsprachige historische Aufzeichnungen. “International Deluxe” schlägt halbjährlich mit 59 Euro statt 137 Euro zu Buche.

Bei diesem Abo erhalten Sie Zugriff auf alle “Deutschland Premium“-Inhalte und zusätzlich Zugriff auf über 30 Milliarden internationale historische Aufzeichnungen. Wer noch skeptisch ist, kann Ancestry 14 Tage kostenlos testen.

23andme Angebote und Aktionen

23andme verfügt über 10 Millionen Testergebnisse. Etwas verwirrend ist dabei jedoch, dass das Hauptpaket Ancestry Service genannt wird. Bezeichnenderweise testet es drei Arten von DNA: Autosomen, yDNA und mtDNA während AncestryDNA hingegen nur Autosomen testet, um die jüngere ethnische Abstammung zu bestimmen.

Solche Tests verlieren an Genauigkeit, wenn die Verwandtschaft immer weiter entfernt ist. Durch seine detaillierteren DNA-Tests ist 23andme genauer und kann sogar Ihr Neandertaler-Erbe untersuchen. 23andme hat vor kurzem neue Populationen in unterrepräsentierten Regionen in Asien und Afrika hinzugefügt und damit die Gesamtzahl der getesteten Regionen auf über 2.000 erhöht.

Im “End of Summer”-Sale gewährt 23andme derzeit 30 Prozent Rabatt auf alle Test-Kits. “Ancestry Service” kostet so derzeit nur 76,30 Euro statt 109 Euro.

Das erweiterte Paket “Health + Ancestry Service” untersucht nicht nur Ihren Familienstammbaum, sondern auch Ihre genetischen Gesundheitsrisiken (einschließlich BRCA1 und BRCA2, spät auftretende Alzheimer-Krankheiten und Parkinson) sowie Träger-, Wellness- und Merkmalsberichte. Für diesen Dienst zahlen Sie aktuell nur 153,30 Euro statt 219 Euro.

Die Merkmalsberichte ermöglichen es Nutzern, genetische Verbindungen zu bestimmten Verhaltensweisen und Vorlieben aufzudecken, einschließlich der Angst vor öffentlichem Reden, der Vorliebe für Koriander und sogar der Fähigkeit, eine musikalische Tonlage zu treffen.

MyHeritage DNA-Angebote

Wie Ancestry testet auch MyHeritage DNA nur Ihre Autosomen und liegt mit einer relativ geringen Anzahl von 1,5 Millionen Tests hinter den Marktführern zurück. Der Test kostet normalerweise 89 Euro.

MyHeritage bietet außerdem derzeit 50 Prozent Rabatt auf seine Jahresmitgliedschaft. Diese bietet unbegrenzten Speicherplatz für Stammbäume und Fotos, Zugang zu einer globalen Sammlung von 12,6 Milliarden historischen Aufzeichnungen und die Verbesserung historischer Fotos.

Living DNA-Angebote

Wie bei 23andme untersucht Living DNA Ihre Autosomen, yDNA von Ihrem Vater und mtDNA von Ihrer Mutter. Da Living DNA mehr als nur Autosomen testet, kann es, ähnlich wie 23andme, jahrhundertealte Migrationsmuster aufzeigen.

Die visuellen Darstellungen Ihrer Herkunft sind sehr detailliert. Living DNA kann zum Beispiel 21 spezifische Unterregionen des Vereinigten Königreichs aufzeigen, aus denen Ihre DNA stammen könnte. AncestryDNA hat 13 Regionen. Kits gibt es derzeit mit 20 Prozent Rabatt ab 89 Euro. Das Wellbeeing-Kit, das Tipps zu Ernährung und Lebensweise gibt, schlägt mit 99 Euro zu Buche. Beide Tests im Doppelpack kosten 164 Euro.

FamilyTreeDNA-Angebote

FamilyTreeDNA gibt Ihnen eine prozentuale Aufschlüsselung Ihrer Herkunft, so dass Sie sehen können, woher jedes DNA-Segment stammt, und hilft Ihnen, mit Ihren autosomalen DNA-Verwandten innerhalb der letzten fünf Generationen in Verbindung zu treten.

Der Chromosome Painter verwendet Farben, die die Populationen in Ihren myOrigins-Ergebnissen darstellen, um Segmente Ihres Genoms zu malen. AncientOrigins ist ein Tool, das Ihre tiefsten Ursprünge bis in die Antike zurückverfolgt, indem es Ihre DNA mit DNA aus archäologischen Ausgrabungsstätten in ganz Europa vergleicht.

Die Kits beginnen bei 49 US-Dollar für das Family Finder DNA-Kit und werden weltweit versandt. Es gibt auch separate Kits für die väterliche (99 US-Dollar) und mütterliche Abstammung (129 US-Dollar) sowie ein Family Ancestry + myDNA Wellness Kit für 89 US-Dollar, das über 30 Gesundheits- und Wellness-Fakten auf der Grundlage Ihrer DNA bietet.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesternpublikation Techadvisor und wurde übersetzt.