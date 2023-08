Epic Games: Strategie-Kracher derzeit kostenlos erhältlich

Wer das verregnete Wochenende vor seinem Rechner verbringen, aber hierfür kein Geld ausgeben möchte, ist mit diesem Gratis-Download im Epic Games Store bestens bedient. Bis zum 31. August wird hier das Strategiespiel “Homeworld: Deserts of Kharak“ zum kostenlosen Download angeboten. Das bereits 2016 veröffentlichte Spiel gilt als gelungener Genrevertreter und kam bei der Fachpresse auf eine beachtliche Durchschnittswertung von 79 Prozent.

Materialschlachten in der Wüste

Wie die vorangegangenen Ableger der “Homeworld“-Reihe werden die Kämpfe in “Deserts of Kharak“ in Echtzeit ausgeführt. Die Auseinandersetzungen auf dem Wüstenplaneten Kharak können also durchaus auch etwas stressig verlaufen. Anstelle der in der Serie üblichen Raumschiffe werden in diesem Ableger Panzer und Infanterieeinheiten kommandiert. Auch Flugeinheiten gehören zum Repertoire, von den ausufernden Weltraumschlachten mit unzähligen Raumschiffen der Vorgänger ist dieser Ableger jedoch weit entfernt. Fans klassischer Echtzeitstrategiespiele mit Bodeneinheiten dürften sich jedoch eher angesprochen fühlen.

10 bis 15 Stunden Spielspaß

Insgesamt stehen in der Kampagne 13 Missionen zur Verfügung. Dazu kommt ein Multiplayer-Modus mit fünf Karten, die sich auf zwei, vier oder sechs Teilnehmer verteilen. Fehlen die passenden Mitspieler, so kann eine KI aushelfen. Diese ist jedoch relativ simpel zu besiegen. Das Setting ist durch den Schauplatz in der Wüste relativ dröge, dafür fallen die Einheiten – für damalige Verhältnisse – sehr detailliert aus.

Die in Cutscenes erzählte Geschichte unterhält gut, die spannenden und abwechslungsreichen Missionen überzeugen ebenfalls. Leider sind die Träger und Flieger etwas zu stark ausgefallen. Dennoch lohnt sich der kostenlose Download von “Homeworld: Deserts of Kharak“, der gut 10 bis 15 Stunden unterhalten sollte. Auch eine Runde mit Freunden lohnt sich, auch wenn die lediglich fünf Karten dafür etwas wenig sind.

