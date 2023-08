Sie können jetzt Python in Microsoft Excel verwenden

Wenn Sie sich durch die Methoden von Microsoft Excel zur Datenmanipulation eingeengt fühlen, haben Sie Glück: Python kann jetzt in Tabellenblättern verwendet werden. Die Einbindung der beliebten Programmiersprache wurde jetzt freigeschaltet und die Funktion ist in einer öffentlichen Preview verfügbar.

Laut Angaben von Microsoft erfolgt diese Integration vollständig nativ in Excel. Sie müssen also nichts extra installieren. (Allerdings müssen Sie am Microsoft 365 Insider-Programm teilnehmen, um auf die Vorschaufunktionen in den Office-Anwendungen zugreifen zu können.)

Microsoft

Mit der neuen Funktion =PY() geben Sie Python-Code direkt in Zellen ein, der dann in der Cloud ausgeführt wird. Die Ergebnisse werden auf dem Arbeitsblatt angezeigt.

In den von Microsoft gezeigten Beispielen werden gängige Aktionen wie das Erstellen von Pivot-Tabellen und Diagrammen mit Python demonstriert. Microsofts Partnerschaft mit Anaconda, einem Python-Repository, das beliebte Bibliotheken wie Matplotlib, pandas und scikit-learn enthält, erlaubt auch fortgeschrittenere Visualisierungen.

Die einzige potenzielle Einschränkung besteht darin, dass alles in der Cloud ausgeführt wird – Sie haben keinen Zugriff auf lokale Python-Installationen, einschließlich etwaiger Anpassungen, die Sie eingerichtet haben. Laut Microsoft wird Python in Excel durch die Verwendung von isolierten Containern gesichert, wobei der Code in einem Hypervisor in Azure ausgeführt wird. Auch Online-Arbeitsmappen werden in separaten Containern geöffnet. (Weitere Informationen über die Datensicherheit von Microsoft in Bezug auf Python finden Sie in diesem Support-Dokument)

Um loslegen zu können, müssen Sie Teil des Beta-Channels für Insider sein und Excel für Windows (Build 16.0.16818.20000) ausführen. Microsoft erklärt, dass die Unterstützung für Python in Excel für andere Plattformen “zu einem späteren Zeitpunkt” folgen wird. Die Funktion wird jedoch schrittweise eingeführt, so dass nicht alle Nutzer sofort Zugriff darauf erhalten. Außerdem werden später einige Funktionen nur für Inhaber einer kostenpflichtigen Microsoft-365-Lizenz verfügbar sein. Wenn Sie also den uneingeschränkten Zugang zu Python in Excel nur testen möchten, dann sollten Sie dies am besten während der aktuellen Vorschauphase tun.

Dieser Artikel wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt und erschien zuerst auf pcworld.com.