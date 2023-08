Topseller nirgends günstiger: Einhell Akku-Rasenmäher mit 62 Euro Amazon-Rabatt

Im Sommer zeigen Blumen ihre Farbenpracht und der Rasen wird zum Mittelpunkt eines grünen Paradieses. In dieser Jahreszeit benötigt der Rasen jedoch extra Pflege und muss regelmäßig gekürzt werden. Für diejenigen, die keinen Mähroboter besitzen oder die Gartenpflege schätzen, ist der Akku-Rasenmäher eine gute Wahl.

Das beliebteste Modell bei Amazon ist der City-Akku-Rasenmäher von Einhell. Mit einer Schnittbreite von 30 cm eignet er sich perfekt für Flächen bis zu 150 Quadratmetern. Derzeit gibt es diesen Rasenmäher bei Amazon mit einem Rabatt von 62 Euro, inklusive 18V-Akku und Ladegerät – nirgends gibt es das Komplettpaket derzeit günstiger. Könnte der 18V-Akku-Rasenmäher auch für Ihren Garten ideal sein?

Der Akku-Rasenmäher Einhell City GE-CM 18/30 aus der Power-X-Change-Reihe des bayerischen Herstellers hat bei Gartenenthusiasten die Amazon-Spitzenposition erobert, und das aus guten Gründen. Sein effizienter und leistungsstarker bürstenloser Motor verspricht eine überdurchschnittliche Laufzeit im Gegensatz zu traditionellen Motoren mit Kohlebürsten. Bei einer Online-Anmeldung gewährt Einhell sogar eine zehnjährige Service-Garantie für diesen Motor. Mit der 3-stufigen Schnitthöhenverstellung des 18V-Rasenmähers kann man zwischen 30 mm und 70 mm wählen, um den Rasen individuell zu gestalten.

Das stabile Kunststoffgehäuse ist widerstandsfähig gegenüber Stößen und bewältigt selbst dichtes Gras und unebene Flächen. Dabei sorgen die großen, rasenschonenden Räder für Genauigkeit beim Mähen und gleichen Bodenunebenheiten aus, was ein präzises Mähen am Rasenrand ohne Beschädigung ermöglicht. Nach getaner Arbeit punktet der Rasenmäher mit seiner Benutzerfreundlichkeit: Dank des klappbaren Lenkers und des Tragegriffs ist er leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern. Sein Fangkorb hat ein hohes Fassungsvermögen von 25 Litern, was das Entleeren minimiert und das Gras effizient sammelt.

Ein besonderes Merkmal des 18V-Akku-Rasenmähers ist Einhells Power-X-Change-Akkusystem. Dieses universelle System erlaubt die Verwendung eines Akkus für diverse Geräte, sowohl für Heimwerkerarbeiten als auch für Gartenpflege. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das integrierte Batteriemanagement gewährleistet durch die ABS-Akkuüberwachung eine hohe Langlebigkeit der 18V Lithium-Ionen-Zellen. Im Paket enthalten sind ein 18V-Akku 3,0 Ah Power X-Change und ein passendes Ladegerät.

Der Rasenmäher von Einhell ist ideal für Flächen bis zu 150 Quadratmeter. Seine Mischung aus Effizienz, Bedienkomfort und Vielseitigkeit, kombiniert mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, hat ihn zum Amazon-Bestseller Nr. 1 gemacht. Aktuell ist er bei Amazon dank eines Rabattes von 62 Euro und kostenlosem Versand das beste Angebot. Das komplette Set aus Rasenmäher, Akku und Ladegerät ist für nur 127,50 Euro erhältlich, wobei sich Preise und Verfügbarkeit natürlich ändern können.

So pflegen Sie Ihren Rasen optimal mit dem Akku-Rasenmäher von Einhell

Hier sind noch einige zusätzliche Tipps, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Einhell-Akku-Rasenmäher herausholen:

Optimale Mähzeit : Mähen Sie Ihren Rasen am besten früh am Morgen oder spät am Abend, wenn die Sonne nicht so stark ist. Dies verhindert, dass der frisch geschnittene Rasen in der Mittagssonne verbrennt.

: Mähen Sie Ihren Rasen am besten früh am Morgen oder spät am Abend, wenn die Sonne nicht so stark ist. Dies verhindert, dass der frisch geschnittene Rasen in der Mittagssonne verbrennt. Mährichtung variieren : Ändern Sie bei jedem Mähen die Richtung, in der Sie mähen. Dies fördert ein gleichmäßiges Wachstum und verhindert, dass sich Laufspuren im Rasen bilden.

: Ändern Sie bei jedem Mähen die Richtung, in der Sie mähen. Dies fördert ein gleichmäßiges Wachstum und verhindert, dass sich Laufspuren im Rasen bilden. Akku-Zustand überwachen : Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu maximieren, sollten Sie ihn nicht ständig auf 100 % aufladen und dann vollständig entladen. Versuchen Sie, ihn zwischen 20 % und 80 % zu halten.

: Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu maximieren, sollten Sie ihn nicht ständig auf 100 % aufladen und dann vollständig entladen. Versuchen Sie, ihn zwischen 20 % und 80 % zu halten. Schnittgut nutzen : Das geschnittene Gras kann als Mulch verwendet werden, der dem Rasen Feuchtigkeit zurückgibt und das Wachstum von Unkraut verhindert. Wenn Sie jedoch feststellen, dass sich viel Schnittgut ansammelt, entfernen Sie es, um eine Verfilzung des Rasens zu vermeiden.

: Das geschnittene Gras kann als Mulch verwendet werden, der dem Rasen Feuchtigkeit zurückgibt und das Wachstum von Unkraut verhindert. Wenn Sie jedoch feststellen, dass sich viel Schnittgut ansammelt, entfernen Sie es, um eine Verfilzung des Rasens zu vermeiden. Rasenkanten pflegen : Um Ihrem Garten ein sauberes Erscheinungsbild zu verleihen, sollten Sie auch die Rasenkanten mit einem Rasenkantenschneider oder einer Rasenschere pflegen.

: Um Ihrem Garten ein sauberes Erscheinungsbild zu verleihen, sollten Sie auch die Rasenkanten mit einem Rasenkantenschneider oder einer Rasenschere pflegen. Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie den Rasenmäher regelmäßig auf lose Teile, Verschleiß oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass er sicher und effizient arbeitet.

Mit der richtigen Pflege und Handhabung wird der 18V-Akku-Rasenmäher von Einhell Ihnen viele Jahre lang zuverlässige Dienste leisten und Ihren Rasen in bestem Zustand halten.

