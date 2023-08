Geforce Now: 21 Xbox PC Game Pass-Titel jetzt spielbar

Nvidia hat, wie schon länger vorab angekündigt, am Donnerstagabend einen neuen Store in seinen Cloud-Gaming-Dienst Geforce Now (hier im PC-WELT-Test) integriert: Xbox PC Game Pass. Nach Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Gog.com und EA kommt damit ein weiterer Spielanbieter hinzu.

Das bedeutet, dass die Abonnenten von Microsofts Xbox PC Game Pass (9,99 Euro / Monat) nun auch diverse dort im Abo enthaltene PC-Spiele direkt über Geforce Now und damit die Cloud spielen können. Microsoft selbst bietet ebenfalls einen Cloud-Gaming-Service für die Game-Pass-Abonnenten an, allerdings können hier nur die Xbox-Versionen der Spiele über die Cloud gespielt werden. Bei Geforce Now werden dagegen die PC-Versionen angeboten.

Diese Game-Pass-Spiele sind jetzt über Geforce Now spielbar

Konkret sind über ein Xbox PC Game Pass Abo ab sofort die folgenden PC-Spiele in Geforce Now und damit über die Cloud spielbar, weitere werden dann über die kommenden Wochen und Monate folgen:

Age of Empires Definitive Edition

Age of Empires III Definitve Edition

Age of Empires IV Anniversary Edition

Crusader Kings III

Dead Cells

Deathloop

Gears 5

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man´s Sky

Pentiment

Quake

Shadowfall Dragonfall

Stellaris

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim: Hildir´s Request

Warhammer 40.000 Darktide

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood (International Edition)

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus (International Edition)

Foundry

Zusätzlich sind seit dieser Woche auch noch folgende Spiele über Geforce Now spielbar, sobald man sie einmal bei Steam & Co. erworben hat. Die Zahl der bei Geforce Now unterstützten Spiele wächst damit auf 1.696 Spiele: