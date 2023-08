Sicherheits-Updates: Hersteller Chromium-basierter Browser ziehen nach

Google hat am 22. August die neuen Chrome-Versionen 116.0.5845.110/11 für Windows sowie 116.0.5845.110 für macOS und Linux vom 22. August veröffentlicht. Darin haben die Entwickler fünf Schwachstellen beseitigt, von denen Google vier als hohes Risiko einstuft. Einige Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben bereits nachgezogen, andere sind noch nicht einmal bei Chromium 116 angekommen.

Am schnellsten hat Brave reagiert und seinen Browser am 23. August auf die Version 1.57.53 aktualisiert. Das Unternehmen um den früheren Mozilla-CEO Brendan Eich setzt bereits die etwas neuere Chromium-Version 116.0.5845.114 ein. Die Entwickler haben auch zwei Brave-spezifische Sicherheitslücken geschlossen, die über die Plattform Hacker One gemeldet wurden.

Opera hat in letzter Zeit bei der Reaktion auf Chromium-Schwachstellen an Tempo zugelegt. Am 23. August haben die Norweger mit Opera One den Wechsel auf Chromium 116 vollzogen. Allerdings basiert die neueste Version 102.0.4880.16 noch auf Chromium 116.0.5845.97. Das bedeutet, dass einige bekannte Sicherheitslücken noch nicht geschlossen sind.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Microsoft hat für seinen Browser Edge am 21. August ein Update auf die Version 116.0.1938.54 ausgeliefert. Damit hat Microsoft den Wechsel auf Chromium 116 (116.0.5845.97) vollzogen und gleich noch zwei Edge-spezifische Sicherheitslücken (CVE-2023-38158, CVE-2023-36787) beseitigt. Auch bei Edge gibt es also noch unbehandelte Schwachstellen.

Vivaldi hat den Wechsel auf Chromium 116 bislang noch nicht vollzogen. In Vivaldi 6.1.3035.302 vom 15. August steckt sogar noch Chromium 114.0.5735.321 (aus dem Extended Stable Channel). Vivaldi 6.2 wird auf Chromium 116 basieren und ist nach Herstellerangabe kurz vor dem Status „Release Candidate“. Anders als bei Opera werden schon in der ersten stabilen Ausgabe alle bislang bekannten Chromium-Lücken geschlossen sein, denn die aktuelle Beta-Version nutzt bereits Chromium 116.0.5845.122.

Am 6. September will Google Chrome 117 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle Interessierten.