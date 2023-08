Playstation 5 zum neuen Tiefstpreis bei Amazon erhältlich

Die Knappheit der Playstation 5 gehört schon länger der Vergangenheit an und mittlerweile ist die aktuelle Sony-Spielekonsole in ausreichenden Mengen im Handel verfügbar. Bei Amazon gibt es immer wieder die Playstation 5 sogar zu Deal-Preisen. Das ist auch aktuell der Fall: Sowohl die Variante der Playstation 5 mit Blu-Ray-Laufwerk (also die Playstation 5 Standard Edition) als auch ohne Laufwerk (Playstation 5 Digital Edition) sind zu einem jeweiligen Top-Preis erhältlich.

Die Standard-Version der Playstation 5 gibt es bei Amazon für derzeit 469,99 Euro und damit 15 Prozent unter UVP (549,99 Euro) zu kaufen. In der vergangenen Woche verlangte Amazon für dieses Modell etwa 70 Euro mehr. Der Amazon-Tiefstpreis für die Playstation 5 Standard-Version liegt bei 459,99 Euro.

Die Playstation 5 Digital Edition ist bei Amazon für aktuell 448 Euro erhältlich. Diese Version kommt ohne Blu-Ray-Laufwerk. Das Modell ist ausreichend, wenn man ohnehin Spiele nur noch digital kauft und/oder Filme und Serien über Streaming-Dienste konsumiert. Der Preis von 448 Euro ist auch ein neuer Amazon-Tiefstpreis für dieses Playstation-5-Modell.

Amazon hat damit sowohl die Standard als auch Digital Edition der Playstation 5 aktuell besonders günstig im Angebot, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich beweist.

