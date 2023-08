Bis zu 40 % reduziert: “Back to School”-Deals im HP-Store

Im offiziellen HP-Store läuft aktuell die “Back to School”-Angebote-Aktion mit einigen spannenden Deals. Hier erhalten Sie auf die Preise von Laptops, Convertibles, Desktops, All-in-One-PCs, Monitore, Drucker und Zubehör bis zu 40 Prozent Rabatt.

Direkt zum "Back to School"-Sale mit 40 % Rabatt im HP-Store

Vorteile beim Direktkauf im Online-Shop von HP: Versandkostenfreie 48-Stunden-Lieferung ab 20 Euro, flexible Zahlungsmöglichkeiten und persönliche Live-Produktberatung durch die Profis von HP.

“Back to School”-Sale im HP-Store

Bitte beachten Sie: Die hier gezeigten Preise beinhalten schon den Streichpreis, den Sie während der Aktion im HP-Store erhalten würden.

Empfehlung der Redaktion

HP 17-cn2774ng Laptop mit 17,3-Zoll-Display, FHD, Intel Core-i7-1255U, Intel Iris XE, 16 GB RAM, 512 GB Speicherplatz, Windows 11 Home. Für 689,99 statt 999 Euro im HP-Store

Das HP 17-cn2774ng Laptop ist ein echter Allrounder für unterwegs, Zuhause in der Arbeit oder in der Uni. Zur “Back to School”-Aktion gibt es das Top-Notebook mit satten 30 Prozent Rabatt für nur 689,99 statt 999 Euro bei HP.

Weitere “Back to School”-Deals

HP Envy x360 15-fh0752ng 2-in-1-Laptop mit 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-5-7530U, 8 GB RAM, AMD Radeon-Grafikeinheit, 512 GB Speicherplatz, Windows 11 Home. Für 799 statt 999 Euro im HP-Store

HP Pavilion 24-ca1700ng All-in-One-PC mit 27-Zoll-Display, QHD, Intel Core-i7-12700T 16 GB RAM, 512 GB SSD + 1 TB HDD, Intel UHD 770, Windows 11 Home. Für 1099 statt 1249 Euro im HP-Store

HP Victus 15L Gaming-Desktop mit Intel Core-i7-13700F, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia Geforce RTX 3060 Ti, Windows 11 Home. Für 1199 statt 1699 Euro im HP-Store

HP Omen 25i IPS-Gaming-Monitor, 62,23 cm (24,5 Zoll), 165 Hz. Für 169 statt 285 Euro im HP-Store

HP DeskJet 2723e All-in-One-Drucker inkl. 6 Instant Ink Probemonate mit HP+. Drucken, Kopieren, Scannen. Für 59,90 statt 64,90 Euro im HP-Store

