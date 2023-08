Windows-11-Update sorgt für Bluescreen of Death – Microsoft sucht nach dem Grund

Microsoft sucht nach dem Grund dafür, weswegen sich einige Windows-11-Rechner nach der Installation des Updates KB5029351 mit einem Bluescreen verabschieden. Der Redmonder Softwarekonzern schreibt in einem Blogbeitrag zu “Windows 11 22H2 known issues and notifications” hier, dass er Berichte von einigen Windows-11-Nutzern über plötzlich auftretende Bluescreens erhalten habe. Auf diesen Bluescreens stehe folgende Fehlermeldung: “UNSUPPORTED_PROCESSOR”.

Der Bluescreen tritt auf, nachdem man den Windows-11-Rechner nach der Installation von KB5029351 neu gestartet hat. Betroffene Nutzer sollen ihre Erfahrungen über den Feedback-Hub von Microsoft mitteilen. Drücken Sie hierzu die Tastenkombination Windows + F. Mehr über den Feedback-Hub lesen Sie hier.

Spartipp: Windows 11 für nur 70 Euro statt 259 Euro (UVP) legal kaufen

Microsoft untersucht derzeit, ob es sich tatsächlich um ein von Microsoft verursachtes Problem handelt. Sobald man weitere Informationen habe, würde man diese in einem Update zum vorhandenen Blogbeitrag mitteilen.

Betroffene Nutzer sollten das Update wieder deinstallieren. Das macht Windows 11 anscheinend ohnehin selbst, nachdem man es mehrmals mit KB5029351 vergeblich gestartet hat. Auf Reddit vermuten betroffene Nutzer, dass das Problem in Zusammenhang mit MSI-Hauptplatinen auftreten würde. Ihre Prozessoren würden alle von Windows 11 unterstützt.

KB5029351 ist eine Vorschau auf kommende Neuerungen und erschien am 22. August 2023 als optionales Update für Windows 11 22H2, Windows 11 21H2 und Windows 10 22H2. Windows installiert KB5029351 nicht automatisch, sondern nur, wenn die Benutzer ausdrücklich in den Update-Einstellungen ausgewählt haben, dass Windows optionale Updates zur Installation anzeigen soll.

Bluescreen – Das hilft, wenn Windows streikt

Übrigens hatte Microsoft den Bluescreen in Windows 11 anfänglich abgeschafft und durch einen Blackscreen ersetzt (die Abkürzung BSOD passte für beide Varianten). Doch im November 2021 entschied sich Microsoft, wieder von Schwarz zu Blau zu wechseln.