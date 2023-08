Mit Amazon-Coupon: Bestseller-Saugroboter kurz wieder für unter 130 Euro

Nach einem anstrengenden Arbeitstag kehren Sie in ein sauberes Zuhause zurück, ohne selbst Hand angelegt zu haben. Ein kleiner, effizienter Saugroboter hat bereits Staub und Schmutz beseitigt, sodass Sie sich entspannen können. Am Wochenende drücken Sie einfach einen Knopf und der Roboter erledigt die Reinigung für Sie. Dank moderner Technologie sind solche Saugroboter heute Realität und für viele erschwinglich. Ihre Qualität und Leistung haben sich stetig verbessert. Der Airrobo P20, aktuell einer der Bestseller bei Amazon, bietet hohe Leistung zu einem Bruchteil des Preises des Topsellers, dem Dreame L10s Ultra. Doch das Angebot für den P20 gilt nur mit einem zeitlich begrenzten Amazon-Coupon. Schauen wir uns diese beiden Saugroboter genauer an.

Airrobo P20 Saugroboter mit App-Steuerung für nur 129,99 Euro mit Amazon-Coupon

Darum der Airrobo P20 bei Amazon so beliebt

Der Saugroboter Airrobo P20 überzeugt durch eine Kombination aus leistungsstarken Funktionen und einem attraktiven Preis. Mit einer Saugkraft von 2.800 Pa und einem 3-Stufen-Reinigungssystem entfernt er effektiv Tierhaare und Schmutz. Seine spezielle Technologie reinigt tief in Bodenfugen und an Teppichrändern. Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen folgt der P20 einer effizienten Zickzack-Route statt eines Zufallspfades. Sensoren verhindern Stürze und Kollisionen. Über die Airrobo-App lassen sich Reinigungspläne und -modi anpassen, aber auch eine mitgelieferte Fernbedienung bietet Kontrolle über den Roboterstaubsauger.

Mit einer Höhe von nur 7,8 cm erreicht der Saugroboter auch schwer zugängliche Stellen. Seine große Staubbox und der dreifache HEPA-Filter sorgen für eine saubere Raumluft. Der Sauger arbeitet bis zu 120 Minuten und kehrt dann selbstständig zur Ladestation zurück. Dank Amazon-Coupon für nur 129,99 Euro bietet er all diese Features, was seine Beliebtheit bei Amazon erklärt. Allerdings gilt der Rabatt-Coupon nur für kurze Zeit. Der um ein Vielfaches teurere Dreame L10s Ultra zeigt jedoch, dass auch höherpreisige Modelle gefragt sind. Mehr dazu gleich.

Saugroboter Airrobo P20 mit Amazon-Coupon kurz günstiger

Amazon-Topseller Dreame L10s Ultra mit Absaugstation

Der Dreame L10s Ultra, der momentan meistverkaufte Saugroboter bei bei Amazon, bietet neben einer Absaugstation auch automatische Wisch- und Trocknungsfunktionen. Seine rotierenden Wischpads entfernen hartnäckige Flecken, während die Basisstation die Pads reinigt und in nur zwei Stunden trocknet. Mit einer Saugkraft von 5.300 Pa und zwei rotierenden Bürsten ist er besonders effektiv bei Tierhaaren. Er passt seine Saugkraft automatisch an den Bodentyp an und kann dank eines 2,5-Liter-Wassertanks bis zu 200 m² Fläche reinigen.

Nach der Reinigung leert der Roboterstaubsauger seinen Schmutzbehälter automatisch in einen 3-Liter-Staubbeutel, der bis zu 60 Tage hält. Amazon bietet den Dream L10s Ultra derzeit zum Preis von 899 Euro an. Sowohl einer der Bestseller, der Airrobo P20, als auch der Amazon-Topseller Dreame L10s Ultra bieten empfehlenswerte Reinigungslösungen für Ihr Zuhause, jedoch in völlig unterschiedlichen Preisklassen.

Saugroboter Dreame L10s Ultra bei Amazon aktuell Topseller

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Saugroboter

Wer sich neben dem Saugroboter Airrobo P20 und dem Dreame L10s Ultra mit Absaugstation für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.