Playstation Portal Remote Player: Das kann Sonys neuer Spiele-Handheld (nicht)

Sony hat die Gamescom zur Vorstellung seines neuen Playstation-Handhelds genutzt. Das neue Gadget heißt Playstation Portal Remote Player und kostet 219,99 Euro. Verkaufsstart soll noch 2023 sein. Ab wann Sony Vorbestellungen für den Playstation Portal Remote Player entgegennimmt, will das Unternehmen später mitteilen.

Sony entwickelte Playstation Portal unter dem Arbeitstitel Project Q. Der neue Gaming-Handheld besitzt einen acht Zoll großen LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildrate von 60 Hz. Sie bedienen den Handheld über einen Controller, der bei den Funktionen dem Dualsense Wireless Controller der Playstation 5 entsprechen soll. Inklusive adaptiven Trigger und haptischem Feedback.

Nachteile: Kein mobiles Spielen, kein Streamen und PS5 ist Voraussetzung

Größes Manko: Sie benötigen eine Playstation 5, auf der die Spiele laufen. Von der Playstation 5 aus werden die Spiele via WLAN auf den Playstation Portal gestreamt. Das nennt sich Remote Streaming. Über PS Remote Play ist es übrigens bereits seit langer Zeit möglich, Playstation-Spiele von der Konsole (PS4 oder PS5) auf PCs, Macs, Android und iOS zu streamen.

Sie können Playstation Portal also anders als die Nintendo Switch nicht unterwegs verwenden, sondern nur im WLAN-Bereich Ihrer Playstation. Sony stellt sich als Einsatzszenario vor, dass der Fernseher nicht für das Spielen verfügbar ist und man deshalb auf Playstation Portal ausweichen muss. Oder man möchte zu Hause in einem Raum spielen, in dem kein Fernseher steht.

Das WLAN muss mindestens 5 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung stellen, besser aber 15 Mbit/s. Das Spielen über die Cloud ist nicht möglich. Zur Akku-Laufzeit schweigt Sony und von Bluetooth (für den Anschluss von kabellosen Kopfhörern) ist in Zusammenhang mit dem neuen Handheld ebenfalls nicht die Rede.

Ein 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenes Audio ist vorhanden.

Vorsicht: PS VR2-Spiele, für die das Headset erforderlich ist, und Spiele, die über das Cloud-Streaming von Playstation Plus Premium gestreamt werden, unterstützt der Playstation Portal Remote Player nicht.