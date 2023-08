Vodafone CallYa: 20 GB Datenvolumen für nur 20 Euro und 60 Euro Startguthaben sichern

Bei Vodafone erhalten Sie den beliebten Prepaid-Tarif CallYa Digital mit Telefon- & SMS-Flatrate und 20 GB Datenvolumen für kurze Zeit mit dem Gutscheincode “BONUS60” 60-Euro-Startguthaben – das heißt, der Tarif ist ganze 3 Monate kostenlos. Der CallYa Handytarif kostet 20 Euro im Monat, wobei Sie jederzeit monatlich kündigen können (es handelt sich um einen Prepaid-Tarif, der alle 4 Wochen beendet werden kann). Die Nutzung des 5G-Netzes ist inklusive.

Alle Infos zum CallYa-Tarif: 20 GB Datenvolumen & 5G für 20 Euro

Tarif Vodafone CallYa mit 20 GB

Mit dem Tarif erhalten Sie Telefon-Flat, SMS-Flat, 20 GB Datenvolumen und die Nutzung im schnellen 5G-Netz von Vodafone zum unschlagbaren Preis. Und da es sich um einen Prepaid-Tarif handelt, haben Sie auch keine vertragliche Mindestlaufzeit.

Falls Sie Ihre Prepaid-Karte für einige Zeit nicht nutzen möchten, können Sie den Tarif bis zu 15 Monate lang pausieren. In dieser Zeit bleiben Sie weiterhin erreichbar und erhalten alle Anrufe.

Alle Details zum CallYa-Paket von Vodafone auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: CallYa Digital

Datenvolumen: 20 GB mit LTE/5G bis 500 Mbit/s

Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

Surfen im 4G / LTE Max- und 5G Netz

EU-Roaming inklusive

10 Euro zusätzliches Startguthaben bei Rufnummernmitnahme

Monatliche Gebühr: 20 Euro

Anschlussgebühr: 0 Euro

Laufzeit: 4 Wochen, da Prepaid-Tarif

Aktion: 60 Euro Startguthaben

Hier gibt es mehr Infos zum Tarif.

Tipp: Die günstigsten Handytarife ab 20 GB:

Mit dem Tarif erhalten Sie ein LTE/5G-Datenvolumen von 20 statt 15 GB mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s in schnellen Vodafone-Netz. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Weiterhin erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate und sind nicht lange an einen Vertrag gebunden – CallYa können Sie monatlich kündigen. Mit dem Gutscheincode BONUS60 erhalten Sie aktuell 60 Euro Startguthaben, so können Sie den Tarif 3 Monate kostenlos nutzen.

Bitte beachten: Wenn Ihr 20-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 kbit/s weiter.

In unserem Handytarife-Vergleich finden Sie die aktuell günstigsten Handytarife und können sie bequem miteinander vergleichen. Dabei ist es egal, ob Sie normale Prepaid-, Aktions- oder generelle Handytarife suchen. Alles mit nur wenigen Klicks und übersichtlich gestaltet.

