Windows 10: Exklusives Backup-Tool von Windows 11 jetzt zum Gratis-Download

Microsoft stellt für Windows 10 jetzt KB5029331 Preview als optionales Update zum Download und zur Installation zur Verfügung. Den entsprechenden Blogeintrag von Microsoft zu diesem Update finden Sie unter diesem Link. Nach der Installation dieses Updates hat Windows 10 die Buildnummer 19045.3393.

Voraussetzungen

KB5029331 kann auf allen Versionen von Windows 10 Version 22H2 installiert werden. Falls Sie das Herbst-Update 22H2 für Windows 10 noch nicht installiert haben, zeigt Ihnen Windows 10 KB5029331 allerdings nicht zur Installation an.

Das sind die Neuerungen von KB5029331

KB5029331 soll eine verbesserte Standorterkennung bringen. Damit soll Ihr Windows-10-Rechner genauere Wetterdaten für Ihren Standort und relevantere News und bessere Verkehrslage-Informationen anzeigen.

Das Update integriert zudem ein Nachrichtenfeld für Microsoft-Konten in das Windows-10-Startmenü. Damit will Microsoft seine Konten prominenter in Windows 10 integrieren. Ob das jeder Benutzer positiv bewertet, sei einmal dahin gestellt.

Außerdem installiert KB5029331 ein komplett neues Backup-Tool auf dem Windows-10-Rechner. Dabei handelt es sich um ein Backup-Tool von Windows 11, das Microsoft jetzt für Windows 10 angepasst hat. Dieses Backup-Tool von Windows 11 ist das erste Programm, dass Microsoft von Windows 11 auf Windows 10 hat portieren lassen. Die Foto-App von Windows 11 will Microsoft demnächst ebenfalls für Windows 10 portieren. Mehr dazu lesen Sie hier: Darum bekommt Windows 10 immer mehr Windows-11-Apps.

Fehlerkorrekturen gibt es obendrein

Daneben soll KB5029331 auch einige kleinere Fehler und Probleme beseitigen, beispielsweise mit den Windows-Einstellungen. Alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen sind hier aufgeführt.

Nicht sicherheitsrelevant

KB5029331 schließt aber keinerlei Sicherheitslücken. Es besteht deshalb keine Notwendigkeit, dieses optionale Update aus Sicherheitsgründen zu installieren.

Download von KB5029331

Windows 10 installiert KB5029331 nicht automatisch. Sondern Sie müssen im Update-Bereich der Windows-10-Einstellungen nach diesem optionalen Download “2023-08 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5029331)” suchen und ihn dann eigens installieren lassen. Alternativ können Sie KB5029331 über diesen Link auch direkt aus dem Microsoft-Update-Katalog herunterladen und installieren. Der Download ist je nach Zielsystem zwischen 766 MB und 422 MB groß.

Falls Sie KB5029331 jetzt noch nicht installieren, rutscht dieses Update mit dem nächsten Microsoft-Patchday im September 2023 auf Ihren Rechner. Dann allerdings automatisch und ohne Ihr Zutun.