MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless: Gaming-Maus mit Ladedock im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro inklusive Ladedock

lange Akkulaufzeit

aktueller High-End-Sensor von Pixart

Omron-Schalter

drei Anschlussmodi (2,4 GHz, Bluetooth & Kabel)

gute Preis-Leistung Kontra etwas schwer für “Lightweight”

Software etwas verschachtelt Fazit Die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless ist eine beeindruckende Gaming-Maus, die sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Design überzeugt. Die „Diamond Lightgrips“ sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern bieten auch einen sicheren und komfortablen Griff.



Hinzu kommen ein aktueller Hochleistungssensor von Pixart und langlebige Omron-Schalter. Auch das Ladedock, die lange Akkulaufzeit und die flexiblen Anschlussmöglichkeiten sprechen für die Wireless-Gaming-Maus. Mit einem aktuellen Online-Preis von rund 106 Euro bietet die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, das sie zu einer attraktiven Wahl für jeden macht, der nach einer hochwertigen Gaming-Maus mit vielen Features sucht, ohne dabei ein Vermögen auszugeben.

Die MSI Clutch GM51 Lighweight Wireless erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung der Redaktion”. Foundry

Die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless ist schon auf dem Datenblatt eine beeindruckende Gaming-Maus, die im ersten Moment sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Design punktet: Ein starker Pixart-Sensor, flexible und vor allem flotte Wireless-Modi und ein Ladedock fürs komfortable Aufladen sind nur einige der Highlights dieses Modells. Beim Preis hält sich MSI aber erfreulich zurück.

Design, Ausstattung und technische Spezifikationen

Die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless besticht durch ihr ausgewogenes Design. Mit einem Gewicht von 85 Gramm liegt sie jedoch am oberen Ende dessen, was viele wohl als „Lightweight“ Gaming-Maus bezeichnen würden. Ihre Abmessungen von 122 x 65 x 45 Millimeter (L x B x H) bieten eine ausgewogene Größe, die für viele Spieler geeignet ist, die im Claw- oder Palm-Grip spielen. Das markanteste Designmerkmal sind die sogenannten „Diamond Lightgrips“ an den Seiten, die dank der integrierten RGB-Beleuchtung nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch für einen sicheren Grip sorgen.

Die Diamond Lightgrips beherbergen die RGB-Beleuchtung. Friedrich Stiemer

Technisch gesehen ist die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless mit dem aktuellen Pixart-PAW-3395-Sensor ausgestattet. Für viele zählt dieser Sensor als einer der besten, den der bekannte Sensor-Hersteller zu bieten hat. Grundsätzlich bietet er eine maximale Auflösung von 26.000 DPI, die sich in bis zu fünf Stufen anpassen lässt.

Dies sorgt für blitzschnelle Bewegungen und höchste Präzision – ein ruhiges Händchen natürlich vorausgesetzt. Bei der Wireless-Gaming-Maus kommen Omron-Schalter zum Einsatz, die für ihre Langlebigkeit und schnelle Reaktionszeit bekannt sind. Für diejenigen, die ihr Setup personalisieren möchten, bietet die Clutch GM51 Lightweight Wireless auch die vorhin erwähnte RGB-Beleuchtung.

Bei der MSI kommt ein High-End-Sensor von Pixart zum Einsatz. Friedrich Stiemer

Mehrere Anschlussmöglichkeiten für mehr Flexibilität

In Bezug auf die Konnektivität gibt sich die kabellose Gaming-Maus ziemlich flexibel: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth und die Möglichkeit für einen kabelgebundenen Betrieb. Die Laufzeit des 550 Milliamperestunden starken Akkus soll sich auf beeindruckende 150 Stunden belaufen, wobei es hier stark auf den Verbindungsmodus und die RGB-Beleuchtung ankommt. In Kombination mit dem mitgelieferten Ladedock müssen wir uns darüber aber eigentlich kaum noch Gedanken machen. Aber nur, wer zuverlässig bei Nicht-Nutzung die Clutch GM51 Wireless darauf platziert.

Das Ladedock ist sehr praktisch – sofern man die Maus darauf zuverlässig platziert. Friedrich Stiemer

Wer das verschwitzt, der kann das im Lieferumfang enthaltene, überaus flexible und leichte USB-Anschlusskabel anschließen, um die Wireless-Gaming-Maus nach nur 15 Minuten Aufladen für eine kabellose Betriebszeit von bis zu 27 Stunden zu nutzen – nicht schlecht! Und wer selbst das nicht abwarten kann, der kann einfach kabelgebunden daddeln.

Alternativ lässt sich die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless auch mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel betreiben. Friedrich Stiemer

Leistung und Präzision in der Praxis

Die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless bietet Spezifikationen, die sie mit den besten Mäusen in ihrer Preisklasse vergleichbar machen. In Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare 2 ermöglicht die Maus schnelles und präzises Tracking. Die MSI-spezifische Funktion namens „Motion Sync“ sorgt dafür, dass die Mausbewegungen synchron mit dem Spiel bleiben. In der Praxis bedeutet dies, dass die Maus auch dann präzise reagiert, wenn der PC viele Informationen gleichzeitig verarbeiten muss, was zu einer reibungslosen Spielerfahrung führt.

Konzipiert ist die Clutch GM51 nur für Rechtshänder. Friedrich Stiemer

Verbindungen und Akkulaufzeit

Dank MSIs 2,4-GHz-Funktechnik „Swiftspeed“ bietet die MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless eine solide und tadellos flotte Drahtlos-Verbindung bei einer Polling-Rate von 1.000 Hertz, was einer Reaktionszeit von einer Millisekunde entspricht. Allerdings ist hier die Konkurrenz teilweise schon etwas weiter und quetscht 4.000 bis 8.000 Hertz aus der Funkanbindung.

Allerdings kosten diese Modelle auch deutlich mehr. Der für die Funkverbindung benötigte USB-Dongle lässt sich sogar in der Maus selbst verstauen, was wir immer als Pluspunkt betrachten. Alternativ lässt sich die Gaming-Maus auch via Bluetooth anbinden, was das Einsatzgebiet zwar enorm erweitert, aber nur bedingt für flotte Games geeignet ist.

Der USB-Dongle lässt sich auch in die Front der Maus einschieben. Friedrich Stiemer

Software und Individualisierung

Die „MSI Center Software“ ermöglicht eine Vielzahl von Anpassungen, von der DPI-Einstellung bis hin zur RGB-Beleuchtung. Obwohl die Software manchmal nicht so intuitiv ist wie bei einigen Konkurrenten, bietet sie dennoch eine solide Plattform für die Personalisierung der MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless, auch in mehreren Profilen.