Epson Ecotank ET-18100 im Test – Großer A3-Drucker mit 6 Farben

Auf einen Blick Pro Hochwertiger Fotodruck bis A3+

6 Tintentanks

Banner-, CD/DVD- und

Kreditkarten-Druck

Hoher Tintenvorrat, niedrige Seitenpreise Kontra Hohe Geräteinvestition Fazit Ein A3+-Fotodrucker mit sechs Farben, der äußerst überzeugende Ausdrucke produziert. Dank der Tintentanks sprechen nicht nur der hohe Tintenvorrat, sondern auch die niedrigen Druckkosten pro Foto für den Printer – vorausgesetzt, Sie scheuen die hohe Geräteinvestition nicht.

Preis beim Test

Not available in the US

Fotodrucker mit sechs Tinten haben klassischerweise helle Varianten von Blau (Light-Cyan) und Rot (Light-Magenta) neben den Farben Schwarz, Blau, Rot und Gelb eingebaut. Einen entsprechenden Tankdrucker gab es bisher nicht. Das ändert Epson mit dem Ecotank ET-18100.

Mehr noch: Der Fotodrucker kann bis zum Format A3+ drucken. Mit Maßen von 329 x 483 Millimetern übertrifft er so das A3-Format von 297 x 420 Millimetern. Die zusätzliche Fläche nutzen Profis für Passmarken, wird gleichzeitig aber auch jeder Fotofan zu schätzen wissen, zumal der ET-18100 sie dank Randlosdruck maximal ausschöpfen kann.

Siehe auch: Die besten Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tank im Vergleich (2023)

Dye-Tinten für hohe Details

Dank der farbstoffbasierten (Dye) Tinten produziert der Fotodrucker im Test sehr feine Farbübergänge mit deutlich mehr Nuancen, als das mit einem Vierfarbdrucker möglich ist. Die hellen Varianten von Rot und Blau sorgen dafür, dass beispielsweise Hauttöne sehr natürlich ausfallen oder Blauflächen wie etwa Himmel oder Wasser absolut detailreich aufs Papier kommen. Auch Pastellfarben gewinnen sichtbar.

Da Epson außerdem bei der Schwarztinte auf Dye setzt, fallen Texte nicht hochschwarz, sondern vielmehr dunkelanthrazit aus. Trotzdem lassen sich die Buchstaben gut lesen, auch wenn der Kontrast deutlich niedriger ausfällt als bei pigmentierter Schwarztinte.

Stärken bei Fotodruck und Formatgrößen

Dafür überzeugen die Ergebnisse bei Fotos jeder Art – besonders, wenn Sie ein Spezialpapier verwenden. Das gilt nicht nur für Fotomedien, sondern auch für Qualitätspapiere.

Dabei geht der Drucker flexibel mit dem Formaten um: Er verarbeitet Postkarten mit 10 x 15 Zentimetern genauso wie die Größen A4, A3 sowie A3+ und kann sogar Banner in einer maximalen Länge von zwei Metern produzieren.

Schon wegen der A3+-Verarbeitung nimmt der ET-18100 nicht wenig Stellfläche ein. Allerdings können Sie die Papierablage und die hintere Zufuhr, die auf maximal 100 Blatt Normalpapier ausgelegt ist, aufs jeweilige Druckformat anpassen und so etwas Platz sparen.

Neben Papier kann der Drucker auch mit bedruckbaren CDs/DVDs umgehen. Der Vorlagenhalter ist unterhalb der Papierablage aufgehoben und wird fürs Drucken darüber eingeschoben.

Neben Scheiben eignet er sich auch für ID-Karten – das ist sehr selten.

Ausstattung und Drucktempo

Eher klassisch ist die Schnittstellen-Ausstattung mit USB 2.0 sowie n-Wi-Fi und Wi-Fi Direct. Der Duplex-Druck klappt nur manuell. Das ist in diesem Fall angesichts der Konzentration auf den Fotodruck aber kein Beinbruch.

Allzu lange müssen Sie nicht auf Ihre Fotodrucke warten: Bei A4 messen wir über den PC und die Mobil-App Smart Panel für ein randloses A4-Foto in hoher Auflösung gut zweieinhalb Minuten. Das A3-Foto dauert 5:23 Minuten, in A3+-Ausführung gut eine Minute länger.

Angesichts der hohen Deckung können Sie mit der Standardauflösung richtig Zeit sparen, ohne allzu hohe Qualitätseinbußen befürchten zu müssen: Im Test warten wir auf das A4-Foto nur 1:13 Minuten, auf den A3-Fotodruck knapp eine Minute länger.

Niedrige Tintenkosten

Die Tintenvorräte können unkompliziert direkt an der Vorderseite des Druckers aufgefüllt werden. Epson

Bei einem Patronen-Fotodrucker müssen Sie einigermaßen schnell für Tintennachschub sorgen. Der ET-18100 hingegen hat einen Original-Flaschensatz mit 70 Millilitern Inhalt pro Farbe an Bord. Durch die Befüllung des Leitungssystems kommen Sie zwar erst einmal nicht auf die übliche Reichweite, haben aber immerhin etwa 1500 10×15-Fotos Zeit, bevor es an den Nachkauf geht. Dann sind die Tinten auf etwa 5700 Schwarzweiß- und 7200 Farbfotos ausgelegt.

Bei einem Flaschenpreis von derzeit rund 11 Euro pro Stück kostet das Postkartenfoto rechnerisch insgesamt gut 2,8 Cent. Wenn Sie nun grob vier 10×15- Fotos für ein A4-Foto rechnen, ergibt sich dafür ein Preis von 11,2 Cent. Ungefähr die doppelte Menge an Tinte können Sie für ein A3-Foto zugrunde legen – 22,4 Cent. Kein Patronen-Fotodrucker schafft das.

Die Tintenkosten bleiben auch dann sehr niedrig, wenn Sie mit der Zeit die Wartungskassette austauschen müssen, für die momentan rund 26 Euro (UVP) fällig werden.