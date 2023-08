Deshalb setzt das neue Forza-Spiel eine SSD im PC voraus

Es ist ein guter Zeitpunkt für ein Upgrade des Festplatten-Speicherplatzes, denn die Preise für SSDs sind gerade im Sinkflug. Und das gilt umso mehr für PC-Spieler, denn neue Titel erfordern den Leistungsschub, der mit einer SSD einhergeht. Microsoft hat die empfohlenen technischen Daten für Forza Motorsport (2023) veröffentlicht, und die niedrigste Stufe erfordert eine SSD mit 130 (!) Gigabyte freiem Speicherplatz, damit das Spiel überhaupt läuft.

Lesetipp: Forza Motorsport 8 – das ultimative Next-Generation-Rennspiel in der Preview

Dies ist nach der SSD-Pflicht bei Starfield (welches ebenfalls von Microsoft veröffentlicht wird) das zweite hochkarätige PC-Spiel in diesem Jahr, das eine SSD benötigt. Forza erfordert außerdem mindestens eine GTX 1060- oder RX 5500 XT-Grafikkarte in den niedrigsten Einstellungen, was für ein Rennspiel doch ziemlich viel ist. Sie benötigen eine RTX 4080/RX 7900 XT und eine aktuelle 6-Kern- und noch besser 8-Kern-CPU, um das Rennspiel mit den “Ultra-Einstellungen” laufen zu lassen und von den Vorteilen der Technologien wie DLSS 2 oder FSR 2.2 Upscaling zu profitieren.d

Microsoft

Sie fragen sich vielleicht, warum ein Spiel einen ultraschnellen SSD-Speicher benötigt und eine High-End-GPU oder schneller Arbeitsspeicher nicht ausreichen? Schließlich kann man sich doch mit längeren Ladezeiten abfinden, oder? Leider nicht mehr.

Dass immer mehr PC-Spiele eine SSD voraussetzen, kann auf die DirectStorage-Technologie von Microsoft zurückgeführt werden, die eine ultraschnelle Kommunikation zwischen der CPU und NVMe-SSDs ermöglicht. Die gleiche Technologie verwendet die Xbox Series X, für die Forza Motorsport 2023 ebenfalls eine wichtige Veröffentlichung in diesem Spielejahr sein wird.

Lesetipp: Die besten SSDs 2023 – Kaufberatung & Tipps für jeden Geldbeutel