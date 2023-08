IAA Mobility 2023 in München: Das bietet die Gratis-App – Testfahrten, Livestream etc.

Von 5. bis 8. September 2023 geht die IAA Mobility auf dem Münchner Messegelände. Die Messe findet zum zweiten Mal in München statt und hat die alte IAA aus Frankfurt abgelöst. Mittlerweile geht es auf der IAA aber um Mobilität im weitesten Sinn und nicht mehr nur um Autos.

Der sogenannte IAA Open Space in der Münchner Innenstadt geht sogar noch zwei Tage länger bis zum 10. September 2023. Bei den vielen Angeboten und Aktivitäten in der Innenstadt und auf dem Messegelände im Osten von München verliert man leicht den Überblick.

IAA Mobility App sorgt für Durchblick

Mit der kostenlosen App zur IAA bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand. Die App eignet sich gleichermaßen für Privatkunden als auch für Business-Kunden und Fachbesucher.

Download: IAA Mobility App für iOS

Download: IAA Mobility App für Android

In der IAA-App können alle Besucher alle relevanten Informationen rund um Aussteller, Produkte, Events und Erlebnisse im Rahmen der IAA Mobility abrufen. Mithilfe der App-Funktionen können Sie auf einzelne Aussteller- und Produktseiten zugreifen, sich zu Events und einzelnen Programmpunkten informieren, oder sich mit der Kartenfunktion eigenständig auf dem Veranstaltungsgelände navigieren.

Anmeldung zur IAA Experience – Testfahrten reservieren per App

Alle Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel, die für eine Probefahrt zur Verfügung stehen, finden Sie ebenfalls der IAA-App. Aus der App heraus gelangen Sie dann auf die Buchungsseiten der Aussteller.

Live-Streaming vom Kanzler-Besuch

Wer gerne „live“ an der Eröffnung der IAA MOBILITY am 5. September mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen möchte, kann dies via Live-Stream verfolgen. Der Live-Stream wird sowohl in der App als auch auf der IAA Webseite verlinkt sein. Ebenso werden die Highlight-Sessions von vielen VIP-Gästen live gestreamt.

