Darum bekommt Windows 10 immer mehr Windows-11-Apps

Das Windows-11-Backup-Tool hatte Microsoft bereits auf Windows 10 zurückportiert (mehr dazu lesen Sie in Windows 10: Exklusives Backup-Tool von Windows 11 jetzt zum Gratis-Download) und wird jetzt als optionales Update Windows-10-Nutzern zur Installation angeboten. Jetzt folgt die Foto-App von Windows 11, wie die US-IT-Nachrichtenseite Betanews berichtet. Demnach landet die Foto-App von Windows 11 im Rahmen eines automatischen Updates auch auf Windows-10-Rechnern.

Diese Windows-10-Version des Fotoverwaltungsprogramms soll oberflächlich nahezu identisch mit der Version in Windows 11 sein. Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb Microsoft immer mehr Anwendungen, die ursprünglich für Windows 11 erschienen sind, nun auch für Windows 10 bringt. Zumal Microsoft doch die Nutzer zum Umstieg von Windows 10 zu Windows 11 bewegen will, Windows 11 aber nur mühsam Marktanteil hinzugewinnen kann, während Windows 10 sich nach wie vor einer treuen Fan-Gemeinde erfreut. Mehr zu den Marktanteilen von Windows 10 und Windows 11 lesen Sie in diesen Meldungen:

Mitte 2022 lag sogar der Veteran Windows 7 noch vor Windows 11, wie Sie in Windows 7 beliebter als Windows 11: Darum zögern viele beim Upgrade nachlesen können. Obwohl Microsoft für Windows 7 keine Updates mehr veröffentlicht.

Warum also kommen Windows-11-Apps für Windows 10?

Zwar sieht die Windows-10-Portierung der Foto-App wie die Windows 11-Version aus, doch es gibt laut Betanews einige Einstellungen, Optionen und Funktionen, die exklusiv für Windows 11 bleiben. Dazu gehören die HEVC-Videoerweiterungsoptionen und die Unterstützung für Fotos aus iCloud. Windows-10-Nutzer bekommen also nur eine abgespeckte Version angeboten.

Will Microsoft Windows-10-Nutzer also an die neuen Windows-11-Apps gewöhnen und sie damit zum Umstieg auf Windows 11 verleiten? Oder hat Microsoft einfach erkannt, dass Windows 10 nach wie vor eine große Anhängerschaft hat und will diese große Zielgruppe nicht vernachlässigen? Von Microsoft gibt es dazu keine Aussage, beides sind denkbare Gründe.

