Günstig wie nie: Top USB 3.1 Stick 256 GB von Samsung für 22,99 Euro

In unserer immer stärker vernetzten Welt hat sich der USB-Stick als kleines, oft übersehenes, aber dennoch essenzielles Werkzeug etabliert. Ob es darum geht, berufliche Unterlagen zu speichern oder die jüngsten Schnappschüsse der Familie zu sichern – ein USB-Stick ist für viele unverzichtbar. Er ist der ständige Begleiter, der immer zur Stelle ist, wenn wir Daten sicher und effizient übertragen müssen.

Bei Amazon gibt es derzeit ein großartiges Angebot. Ein USB-3-1-Stick von Samsung mit 256 GB ist momentan für nur 22,99 Euro zu haben und damit günstig wie nie zuvor. Der Stick ist beim Online-Riesen mit 4,6 Sternen top-bewertet. Es handelt sich allerdings um einen Aktionspreis, der zeitlich begrenzt ist. Was das USB-Speichergerät neben dem günstigen Preis noch auszeichnet, erfahren Sie hier.

Das bietet der USB-3.1-Stick 256 GB von Samsung

Wer einen zuverlässigen USB-Stick mit großer Kapazität sucht, für den könnte der USB-3.1-Stick von Samsung die passende Lösung sein. Mit einer hohen Kapazität von 256 GB und Geschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s beim Lesen und 110 MB/s beim Schreiben, basierend auf der USB-3.1-Technologie, verspricht er schnelle und effiziente Datenübertragungen. Der Stick ist abwärtskompatibel zu USB 3.0 sowie 2.0 ist und lässt sich somit mit einer Vielzahl von Geräten nutzen, etwa PC, Notebook, Tablet oder Fernseher.

Der USB-Typ-C-Anschluss, der sich als Standard in aktuellen Geräten durchgesetzt hat, ermöglicht eine flexible und beidseitige Nutzung, was die Handhabung erheblich erleichtert. Laut Hersteller kann der USB-Stick eine 4 GB große Datei in nur etwa 11 Sekunden übertragen, was auf eine hohe Effizienz bei der Datenübertragung hindeutet. Allerdings sollte man stets im Hinterkopf behalten, dass solche Geschwindigkeiten oft von der verwendeten Hardware und der Dateigröße abhängen können.

Optisch präsentiert sich der Stick in einem schlanken, blauen Gehäuse, das nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch eine beidseitige Verbindung ermöglicht. Ein Aspekt, der bei der Auswahl eines USB-Sticks oft übersehen wird, ist die Robustheit und Sicherheit. Hier bietet der USB-Stick laut Samsung einen 5-fachen Schutz. Er ist demnach nicht nur wasserfest, sondern auch stoßfest, magnetresistent, temperaturbeständig und röntgensicher. Diese Eigenschaften könnten besonders für diejenigen von Interesse sein, die ihren Stick häufig unterwegs mitnehmen und ihn verschiedenen Bedingungen aussetzen.

Amazon bietet den top-bewerteten USB-3.1-Stick derzeit zum Aktionspreis von 22,99 Euro an. Günstiger konnte man den USB-Stick laut Geizhals-Preisvergleich bislang nicht kaufen. Der Tiefstpreis ist allerdings nur für begrenzte Zeit gültig und das Angebot gilt lediglich, solange der Vorrat von Amazon reicht.

Welche Vorteile bietet USB 3.1 gegenüber USB 3.0 und USB 2.0?

USB 3.1 bietet gegenüber USB 3.0 und USB 2.0 mehrere Vorteile.

Höhere Datenübertragungsraten: USB 3.1, oft auch als USB 3.2 Gen 2 bezeichnet, kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s übertragen. Das ist doppelt so schnell wie USB 3.0 (auch bekannt als USB 3.1 Gen 1), das eine maximale Geschwindigkeit von 5 Gbit/s bietet, und deutlich schneller als USB 2.0 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Verbesserte Energieverwaltung: USB 3.1 bietet eine effizientere Energieverwaltung, was zu einer längeren Akkulaufzeit bei mobilen Geräten führen kann, wenn sie mit USB-3.1-Geräten verbunden sind. USB-Type-C-Unterstützung: Während USB 3.1 und USB Type-C oft gleichzeitig erwähnt werden, sind sie nicht dasselbe. USB 3.1 bezieht sich auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit und die technischen Spezifikationen, während USB Type-C die physische Verbindung beschreibt. Viele USB 3.1-Geräte nutzen jedoch den USB-Type-C-Anschluss, der kleiner ist und keine “falsche” Ausrichtung hat. Er kann also in jeder Ausrichtung eingesteckt werden. Bessere Audio- und Video-Unterstützung: USB 3.1 bietet verbesserte Audio- und Video-Fähigkeiten, insbesondere in Kombination mit dem USB-Type-C-Stecker, der Audio- und Video-Signale über denselben Anschluss übertragen kann. Erhöhte Leistung für Geräte: USB 3.1 kann bis zu 100 Watt Leistung liefern, was den Anschluss ideal für das Laden von Laptops und anderen größeren Geräten macht. Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber USB 3.0 und 2.0, die weniger Leistung liefern können. Rückwärtskompatibilität: USB 3.1-Geräte sind in der Regel rückwärtskompatibel mit USB-3.0- und 2.0-Geräten, was bedeutet, dass sie mit älteren Geräten und Kabeln funktionieren, obwohl sie dann nicht die vollen Geschwindigkeiten von USB 3.1 nutzen können.

Letztlich bietet der USB-3.1-Stick von Samsung im Vergleich zu seinen Vorgängern eine deutlich höhere Datenübertragungsrate, verbesserte Energieverwaltung, Unterstützung für den USB-Type-C-Anschluss und bessere Audio- und Video-Fähigkeiten. Es ist eine robuste und vielseitige Lösung für viele moderne Datenübertragungs- und Ladeanforderungen.

