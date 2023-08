Atari 2600+: Neuauflage des Konsolenklassikers startet – das ist der Clou

Das Rätselraten hat ein Ende, Atari hat eine neue Spielkonsole vorgestellt: Die Atari 2600+. Deren besonderer Clou: Es laufen auch alte Spieleklassiker vom Atari 2600 und Atari 7800 darauf. Wer also noch alte Cartridges mit Atari-2600er-Spielen hat, aber keine passende beziehungsweise funktionsfähige Atari 2600 mehr zur Hand, kann mit der Neuauflage die alten Spiele also sofort wieder spielen.

Auf der Atari 2600+ sind aber anders als bei vielen anderen Retro-Konsolen wie dem C64 Maxi keine Spiele vorinstalliert. Sondern Sie benötigen tatsächlich die passenden Cartridges für die Spiele, also die klassischen Datenträger von damals. Eine Liste der kompatiblen Spiele finden Sie hier im PDF-Format. Die Liste enthält vor allem 2600er-Spiele, aber auch einige 7800er-Games, darunter zum Beispiel Donkey Kong.

Hardware-Ausstattung

Die Atari 2600+ besitzt einen HDMI-Anschluss und unterstützt Widescreen-Bildschirme. Sie lässt sich also problemlos an moderne Fernseher anschließen. Ein Rockchip-3128-SOC-Mikroprozessor mit 256 MB DDR3 RAM und 256 MB eMMC fest verbautem internen Speicher treibt die Konsole an.

Gegenüber der originalen Atari 2600 hat der Hersteller den Cartridge-Slot vergrößert, um die Bedienbarkeit zu erleichtern. Während eines Spiels leuchtet das angebrachte Atari-Logo.

Lese-Tipp: Ab 23.12. als The C64 Maxi mit 64 Spielen erhältlich

10 Spiele werden mitgeliefert

Sie können damit sofort losspielen, weil ein per Kabel angebundener CX40+-Joystick (der dem Original nachempfunden sein soll) und eine Cartridge mit 10 Spielen (Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball, Yars’ Revenge) beiliegt.

Test: The C64 Maxi mit 64 Spielen

Preis und Verfügbarkeit

Derzeit bietet Atari die neue Spielkonsole nur in den USA zur Vorbestellung an. Sie kostet dort 129,99 US-Dollar. Die Auslieferung soll im November 2023 erfolgen. Atari will die Atari 2600+ aber bald auch international über Händler verkaufen.

Lieferumfang

Das Atari 2600+ Video Game System umfasst:

Atari-2600+-Game-System

Atari-CX40+-Joystick

Atari-10-in-1-Game-Cartridge

HDMI-Kabel

USB-C-Kabel zur Stromversorgung

Weitere Meldungen zu Retro-Konsolen und alten Originalen: