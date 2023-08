American Express Platinum Card: Jetzt 760 Euro Preisvorteil, Business Class-Zugang und weitere Luxus-Vorteile

Das Aufkommen von Premium-Kreditkarten hat in vielen Bereichen unseres Lebens, von Reisen bis zum Einkaufen, neue Standards gesetzt. Für Meilensammler und Vielreisende rückt der Platzhirsch unter den Premium-Karten, die American Express Platinum, gerade jetzt wieder besonders ins Rampenlicht – nicht zuletzt wegen des rekordverdächtigen Willkommensbonus von 55.000 Membership Rewards Punkten. Was macht diesen Bonus so besonders, und warum sollte man gerade jetzt einen Abschluss dieser Karte in Erwägung ziehen?

AMEX Platinum mit 760 Euro Willkommens-Guthaben und 55.000 Bonus-Punkten

Nachdem es in den letzten Monaten eher ruhig war in Sachen Startguthaben oder Willkommens-Bonus und man sich bei AMEX (kurz für American Express) auf die anderen Benefits der Karte konzentriert hat, haben jetzt Punkte- und Meilensammler wieder Grund zur Freude. Neukunden ergattern die begehrte Platinum Card zum Monatspreis von 60 Euro ab sofort wieder mit dem Rekord-Bonus von 55.000 Punkten. Wer diese Punkte clever zu einem Vielflieger-Programm transferiert, startet sofort in die begehrte Business Class durch.

Die Amex Platinum Card im Überblick:

Willkommensbonus : 55.000 Membership Rewards Punkte für Neukunden

: 55.000 Membership Rewards Punkte für Neukunden Lounge-Zugang : Unabhängig von der Fluggesellschaft und Klasse genießen Haupt- und Zusatzkarteninhaber kostenfreien Zugang zu Flughafenlounges weltweit, inklusive der begehrten Lufthansa-Lounges in ausgewählten deutschen Städten (Flugticket vorausgesetzt). Wert: 800 Euro jährlich

: Unabhängig von der Fluggesellschaft und Klasse genießen Haupt- und Zusatzkarteninhaber kostenfreien Zugang zu Flughafenlounges weltweit, inklusive der begehrten Lufthansa-Lounges in ausgewählten deutschen Städten (Flugticket vorausgesetzt). Wert: 800 Euro jährlich Entertainment & Gastronomie : Ein jährliches Guthaben von 120 Euro für Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video und zusätzliche 150 Euro für Gourmet-Erlebnisse in ausgewählten Restaurants in Deutschland und weltweit ist inbegriffen.

: Ein jährliches Guthaben von 120 Euro für Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video und zusätzliche 150 Euro für Gourmet-Erlebnisse in ausgewählten Restaurants in Deutschland und weltweit ist inbegriffen. Optimal für Meilensammler : Wertvolle Punkte können mit jedem Euro Umsatz gesammelt und in bis zu 11 verschiedene Vielfliegerprogramme transferiert werden.

: Wertvolle Punkte können mit jedem Euro Umsatz gesammelt und in bis zu 11 verschiedene Vielfliegerprogramme transferiert werden. Umfangreiches Versicherungspaket: inklusive Reisestorno- und Reisegepäck-Versicherung

inklusive Reisestorno- und Reisegepäck-Versicherung Zusätzliche Luxusvorteile: Von Greenfees auf Top-Golfplätzen bis hin zu Zimmer-Upgrades und kostenlosem Frühstück in Partnerhotels oder Status-Upgrades bei Mietwagenpartnern – der gehobene Lifestyle ist stets präsent.

Warum lohnt sich der Abschluss genau jetzt? Bis zum 1. November 2023 wird die AMEX Platinum dank der 55.000 Punkte auch rechnerisch noch attraktiver. Die Punkte können etwa beim Online-Shopping zur Zahlung verwendet werden und entsprechen je nach Anbieter mindestens 300 Euro. Zusätzlich zu den anderen Boni, die die Karte bietet, ist die Investition von 60 Euro pro Monat im Handumdrehen amortisiert. Zu den Vorteilen, die Nutzer erhalten, zählen neben den beiden Lounge-Pässen unter anderem auch noch das 200-Euro-Reiseguthaben und ein Sixt-Ride-Guthaben in gleicher Höhe, sowie 120 Euro Entertainment-Guthaben, 150 Euro Restaurant-Guthaben und 90 Euro Shopping-Guthaben. Alle Informationen zu den Vorteilen der Platinum Card gibt es hier.

Wichtig zu wissen: Die 55.000 Punkte werden nur dann gutgeschrieben, wenn innerhalb der ersten sechs Monate 10.000 Euro mit der Karte umgesetzt werden. Monatlich sind dies Ausgaben von etwa 1.667 Euro, die bei regelmäßiger Nutzung der Karte im Alltag und bewusstem Verzicht des Zückens der EC-Karte durchaus machbar erscheinen.

Willkommens-Guthaben der Amex Platinum Card:

Einlösen der Punkte beim Shopping (Amazon, Supermärkte, Tankstellen, Restaurants): Wert ca. 300 Euro

Reiseguthaben: 200 Euro

Restaurant-Guthaben: 150 Euro

Guthaben für Netflix oder Amazon Prime: 120 Euro

SIXT Ride Fahrtguthaben: 200 Euro

Shopping-Guthaben: 90 Euro

Insgesamt: Boni von 760 Euro + 55.000 Bonuspunkte

Günstigere Alternativen: Was bietet AMEX noch?

Auch die AMEX Gold Card ist eine Überlegung wert, besonders für diejenigen, die beim Reisen auch mit etwas weniger Luxus zufrieden sind, aber trotzdem Premium-Vorteile genießen möchten. Mit einem monatlichen Beitrag von nur 12 Euro und einem derzeitigen Willkommens-Bonus von ebenfalls starken 40.000 Punkten, bietet sie ebenfalls einen beeindruckenden Vorteil.

Fazit: Komfortabel reisen, shoppen und genießen

Die Zeiten, in denen eine Kreditkarte nur ein Zahlungsmittel war, sind längst vorbei. Mit der AMEX Platinum wird nicht nur das Reisen, sondern auch das alltägliche Leben zu einem exklusiven Erlebnis. Wer auf der Suche nach einem gehobenen Lifestyle mit komfortablen Reisevorteilen ist, wird feststellen, dass die American Express Platinum jeden investierten Euro wert ist, wenn man die Benefits und Services regelmäßig in Anspruch nimmt.