Warum Sie jetzt noch schnell vor November Disney+ abonnieren sollten

Liebäugeln Sie schon eine ganze Weile mit Disney+, aber können sich noch nicht so richtig entscheiden? Dann werden Ihnen die folgenden Informationen garantiert weiterhelfen.

Disney+ ändert sein Abomodell

Aktuell bietet Disney+ nur ein einziges Abo zum Preis von 8,99 Euro pro Monat (Monatsabonnement) oder 89,90 Euro pro Jahr (Jahresabonnement). Das wird sich jedoch bald ändern.

Ab dem 1. November 2023 führt Disney+ verschiedene Abomodelle ein: Es wird ein Premium-Abo, ein Standard-Abo und ein günstiges Abo mit Werbung geben.

Das klingt zwar erst einmal ziemlich positiv, doch in Sachen Preis-Leistung überzeugen die neuen Konditionen nicht wirklich. So würden Sie für den gleichen Preis von 8,99 Euro einen deutlich geringeren Leistungsumfang erhalten – kein 4K, keine Downloads und nur noch zwei Streams gleichzeitig (die genauen Leistungen der Abomodelle sind im verlinkten Beitrag erklärt).

Also lieber auf Disney+ verzichten? Nicht unbedingt, denn der springende Punkt ist: Bestandskunden von Disney+ werden die „alten“ Preise behalten.

Hier können Sie sich für Disney+ anmelden

Das heißt: Wenn Sie jetzt noch vor November ein Abonnement abschließen, bekommen Sie die Premium-Funktionen zum Preis des Standard-Pakets für 8,99 Euro. Alle, die erst nach dem 1. November abonnieren, müssen für die Premium-Features mehr bezahlen, nämlich 11,99 Euro pro Monat.

Für wen lohnt sich Disney+ überhaupt?

Am meisten lohnt sich Disney+ für Familien und Fans der Disney-Franchises, die es dort als Eigenproduktionen zu sehen gibt (Marvel, DC, Avatar etc.). Auch das Angebot an Kinder- und Jugendserien ist deutlich größer als bei Netflix oder Prime Video.