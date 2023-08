Nvidias DLSS 3.5 lässt Raytracing noch besser aussehen – Half-Life 2 RTX kommt

Nvidia hat seine Deep Learning Super Sampling (DLSS)-Technologie entwickelt, um die Leistung in Spielen zu verbessern, wenn Sie extrem anspruchsvolle Raytracing-Grafiken verwenden. Das war bereits der Fall, als sowohl Raytracing als auch DLSS zusammen mit der GeForce RTX 20-Serie eingeführt wurden. DLSS 2 verbesserte die visuelle Qualität von hochskalierten Bildern erheblich, während DLSS 3 KI-generierte Frames hinzufügte, um die Leistung noch weiter zu steigern.

Jetzt kehrt Nvidia mit DLSS 3.5, das auf der Gamescom 2023 in Köln vorgestellt wurde, zu den Wurzeln von DLSS im Bereich Raytracing zurück.

Lesetipp: Laptop-Deals für Schule & Uni mit NVIDIA RTX 30er- und 40er-Grafikkarten

Während DLSS 3 die Leistung steigerte (hier mehr Details dazu), zielt die “Ray Reconstruction” von DLSS 3.5 darauf ab, die visuelle Qualität von hochskalierten Raytracing-Spielen zu verbessern, insbesondere indem Nvidias KI-Modelle auf einen kritischen Prozess namens “Denoising” umgestellt werden

So verbessert Nvidia die DLSS-Technik

Das Raytracing ist durch die Anzahl der Strahlen begrenzt, die ein Grafikprozessor in eine bestimmte Szene “werfen” kann, um die für realistische Lichteffekte erforderlichen Daten zu erzeugen. Aber es gibt keine Möglichkeit, endlose Mengen von Strahlen für perfekte Bilder in Spielen zu erzeugen. Filmstudios haben alle Zeit der Welt, um die Szenen für ihre Filme zu rendern, aber Spiele müssen verzögerungsfrei auf Ihr Feedback reagieren, ohne Ihren Grafikprozessor zum Schmelzen zu bringen. Daher werden in modernen Spielen und Grafikkarten vor dem Rendern einer Raytracing-Szene “Denozer” eingesetzt, die die Körnigkeit beseitigen, die durch fehlende Strahleninformationen in Spielbildern verursacht wird.

Nvidia

Das ist alles schön und gut und notwendig, aber es wird ein bisschen komplizierter, vor allem wenn DLSS ins Spiel kommt. DLSS wird mit einer niedrigeren Auflösung als der Ihres Bildschirms ausgeführt und nutzt dann die KI, um das Bild auf die native Auflösung hochzuskalieren. Herkömmliche, von Hand abgestimmte Denozer (also Entrauscher) nehmen Bits einer Raytrace-Szene auf – entweder zeitlich, über mehrere Frames hinweg, oder ein räumliches Modell, das auf benachbarten Pixeln basiert – und verwenden die Informationen, um die fehlenden Pixel zu ergänzen, an denen die Strahlen nicht vorbeigeleitet werden konnten.

Nvidia

Nvidia

Jeder, der schon einmal ein Raytracing-Spiel gespielt hat, weiß, dass das Endergebnis wirklich sehr gut ist. Nvidia sagt jedoch, dass herkömmliche Denozer manchmal leicht abweichende Ergebnisse erzeugen, was in besonders detaillierten Szenen zu minderwertigen Reflexionen und globaler Beleuchtung sowie gelegentlich zu ungenauen Lichteffekten führt.

Haben Sie schon einmal ein Spiel gespielt, bei dem die Lichter Ihres Autos eher von der Unterseite als von den Scheinwerfern auszugehen schienen, oder haben Sie “Geisterbilder” von den Seitenspiegeln gesehen, wenn Sie neben Ihrem Auto herfuhren? Das liegt an der Art und Weise, wie die Entschärfer und DLSS zusammenarbeiten.

Nvidia

Jetzt kommt DLSS 3.5. Nvidias neue Ray-Rekonstruktions-Technologie ersetzt manuell angepasste Rauschunterdrücker durch einen KI-gesteuerten Rauschunterdrücker, der darauf trainiert ist, gute und schlechte Pixel aus der zeitlichen und räumlichen Rauschunterdrückung zu erkennen, speziell Ray-Tracing-Effekte zu identifizieren und andere Spielinformationen – wie Bewegungsvektoren und Oberflächenfarben – für ein viel genaueres finales Bild in Ray-Tracing-Spielen einzubeziehen, wie Sie auf den Bildern unten sehen können.

Nvidia

Nvidia

Nvidia

Dies sind Beispiele aus der Pressekonferenz von Nvidia, die mit Vorsicht zu genießen sind, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Klarheit, Genauigkeit und Schärfe von Raytracing-Effekten mit der aktiven Strahlenrekonstruktion von DLSS 3.5 deutlich besser aussehen.

Wir können es jedenfalls kaum erwarten, DLSS 3.5 in Aktion zu erleben. Wenn Sie auf der Gamescom sind, sollten Sie einfach am Stand von Nvidia vorbeischauen, dort wird DLSS 3.5 demonstriert.

Erste Spiele mit DLSS-3.5-Support ab September verfügbar

DLSS 3.5 wird später in diesem Jahr in der Phantom Liberty-Erweiterung von Cyberpunk 2077 im September, im Oktober im ebenso heiß erwarteten Alan Wake II und im Herbst in Nvidias Portal RTX-Remake debütieren. Es wird auch in den D5 Render-Apps und Nvidias Omniverse-Plattform für Kreative verfügbar sein.

Je nachdem, wie viele Denozer die Ray Reconstruction in der Spiele-Engine ersetzt, kann es bei komplexen Raytracing-Spielen zu einem kleinen Leistungsanstieg kommen, aber um es klar zu sagen: DLSS 3.5 konzentriert sich auf die visuelle Qualität von Raytracing, nicht auf die Geschwindigkeit.

Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition

Gute Nachricht: DLSS 3.5 kommt für alle RTX-Karten

Und nun noch eine gute Nachricht: Im Gegensatz zu den KI-generierten Frames von DLSS 3, die eine spezielle “Optical Flow Accelerator”-Hardware benötigen, die nur in den neuen GeForce RTX-Grafikprozessoren der 40er-Serie zu finden ist, funktioniert DLSS 3.5 mit jeder RTX-Grafikkarte – ja, sogar mit den ursprünglichen Modellen der RTX 20er-Serie. Fantastisch. Es wird auch für GeForce Now-Abonnenten in unterstützten Spielen verfügbar sein.

Nvidia

Half-Life 2 erhält ein RTX-Remix

Neben DLSS 3.5 hat Nvidia auch angekündigt, dass sich ein Team von Top-Moddern von Half-Life 2 zusammengetan hat, um dem Klassiker ein komplettes RTX Remix-Makeover zu verpassen, ähnlich wie bei Portal RTX. DLSS 3 (nicht 3.5) wird auch für Call of Duty: Modern Warfare III, Payday 3 und – man höre und staune – Fortnite erscheinen. Alle Gamer, die sich gefragt haben, wie gut die KI-generierten Frames von DLSS 3 mit schnellen, kompetitiven Shootern zurechtkommen würden, werden es bald erfahren.

Am 24. August schließlich wird GeForce Now den ersten Vorgeschmack auf Microsoft PC Game Pass-Spiele erhalten, darunter Titel wie Gears 5 und Bethesdas Deathloop sowie einige Spiele von Drittanbietern wie No Man’s Sky. Sie müssen natürlich ein PC-Game-Pass-Abonnent sein, um sie auf GeForce Now spielen zu können.

Das Original dieses Artikels erschien bei unserer Schwesterpublikation PC-World.

Lesen Sie weiter: Grafikkarten-Vergleich 2023: Nvidia GeForce RTX und AMD Radeon RX GPUs im Benchmark-Test – mit Rangliste