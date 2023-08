Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Kabelloses Laden

IP67-Einstufung

Sauberes Android Kontra Auffälliges, unausgewogenes OLED-Display

Unnötig klobiges Design

Mittelmäßige Akkulaufzeit Fazit Das HTC U23 Pro ist ein kompetentes Mittelklasse-Smartphone mit cleaner Software, kabellosem Laden und IP67-Zertifizierung. Im Großen und Ganzen kann es sich jedoch kaum von seinen Hauptkonkurrenten abheben, die günstiger, schneller, besser im Fotografieren und mit besseren Displays ausgestattet sind.

Preis beim Test

Unavailable in the US

Einige von Ihnen denken sicher wehmütig an die Anfänge der Smartphone-Revolution, wenn Sie den Namen “HTC” hören/lesen, als der taiwanische Hersteller als einziger in der Lage zu sein schien, es mit Apple aufzunehmen.

Heute ist das Unternehmen stark geschrumpft, nachdem es einen Großteil seines Smartphone-Geschäfts an Google verkauft und seinen Schwerpunkt mit den Vive-Headsets auf VR (virtuelle Realität) verlagert hat. Das brandneue HTC U23 Pro ist ein überraschender und interessanter neuer Kandidat für die Mittelklasse.

Design & Verarbeitung

Kunststoffrand und weiche Kunststoffrückseite

Etwas schwer mit 205 Gramm und 8,9-mm-Dicke

IP67-zertifiziert

HTC war in der Vergangenheit für das tolle Design seiner Smartphones bekannt. Das HTC U23 Pro setzt jedoch auf kostengünstige Zuverlässigkeit. Der flache Plastikrand, die Plastikrückseite und das flache Display lassen nicht gerade Erinnerungen an das HTC One M7 aufkommen.

Es gibt hier zwar Schnörkel, aber sie sind sehr dezent. Der flache Rand ist zum Beispiel leicht angewinkelt, sodass der Eindruck entsteht, dass die Rückseite des Smartphones etwas kleiner ist als die Vorderseite.

Jon Mundy / Foundry

Die Kunststoffrückseite hat außerdem eine Soft-Touch-Oberfläche, die sich ziemlich samtig anfühlt und sehr luxuriös aussieht, vor allem in dem ungewöhnlichen Coffee Black-Ton, in dem mein Testmodell geliefert wurde und der im Licht in Richtung Dunkelbraun schimmert. Das Handy gibt es außerdem noch in “Snow White”.

Das Display des U23 Pro ist mit Gorilla Glass Victus beschichtet, was für ein Mittelklasse-Handy sehr schön und robust ist. Außerdem ist es nach IP67 staub- und wasserdicht wie ein Flaggschiff.

So unaufdringlich dieses Design auch ist, es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das HTC U23 Pro ein ziemlich großes, schweres Smartphone ist. Mit einer Dicke von 8,9 Millimetern und einem Gewicht von 205 Gramm ist es keineswegs bequem zu tragen und verschwindet auch nicht in der Tasche.

Übrigens: Die zusätzliche Dicke ermöglicht die Integration eines 3,5-mm-Kopfhöreranschlusses an der Oberkante, das sieht man heutzutage eher selten. Die Authentifizierung erfolgt über einen Fingerabdrucksensor, der in der Einschalttaste an der rechten Kante untergebracht ist und zwar zuverlässig, aber nicht besonders schnell ist.

Display

6,7 Zoll FHD+ 120 Hertz OLED

Farbgenauigkeit weit vom Ziel entfernt

Auto-Helligkeit unzureichend

HTC hat dem U23 Pro ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer Full HD+ Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz spendiert. Das hört sich nach einer konkurrenzfähigen Ausstattung an. Besonders gut ist, dass 120 Hertz standardmäßig aktiviert ist und man nicht im Einstellungsmenü herumwühlen muss.

Allerdings ist dies einer der unangenehmsten Bildschirme, die ich seit langem benutzt habe. Das liegt vor allem an den übermäßig kräftigen Farben des Bildschirms.

Jeder der drei Farbmodi (Natürlich, Verstärkt und Adaptiv) ist extrem kräftig und übersättigt und lässt alles, von Webinhalten bis hin zu Videos, knallig aussehen. Vielleicht hat die Nostalgie der Marke HTC ihren Teil dazu beigetragen. Ich fühlte mich an die Anfänge der Android-Smartphones erinnert, als die ersten OLED-Panels von Samsung mit den Farben ein wenig verrückt spielten.

Jon Mundy / Foundry

Ein Standardtest des HTC U23 Pro mit einem Kolorimeter bestätigte, dass keiner dieser Modi als farbgetreu bezeichnet werden kann. Zumindest wenn man den regulären sRGB-Farbraum betrachtet, für den die meisten Inhalte kalibriert sind.

Bei ausgeschalteter automatischer Helligkeit wird eine angemessene Helligkeit von 488 Nits erreicht. Bei eingeschalteter automatischer Helligkeit kam es zu einem merkwürdigen Verhalten, bei dem der Bildschirm unter gemischten Bedingungen von zu hell auf zu dunkel wechselte.

Zusammen mit dem offensichtlichen Fehlen von HDR10- und Dolby Vision-Unterstützung fühlt sich das HTC U23 Pro Display wie eine minderwertige OLED-Komponente an, als wir es in der 500-Euro-Kategorie gewohnt sind.

Specs & Leistung

Snapdragon 7 Gen 1-Prozessor

12 GB RAM

256 GB Speicher, MicroSD-Steckplatz

Das HTC U23 Pro läuft mit dem Snapdragon 7 Gen 1 von Qualcomm, einem Mittelklasse-Chip, den wir noch nicht in allzu vielen Handys gesehen haben. Das bekannteste Beispiel aus jüngster Zeit ist vielleicht das Xiaomi 13 Lite, mit dem das HTC U23 Pro in direkter Konkurrenz steht. Es steckt auch im Klapp-Handy Motorola Razr 40.

Wie bei diesem Xiaomi-Mittelklasse-Gerät – und unterstützt durch beeindruckende 12 GB RAM – läuft das HTC U23 Pro anständig und ermöglicht es Ihnen, mit seidigen 120 Hertz zwischen Apps zu wechseln und durch Menüs zu blättern. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist das Entsperren des Smartphones mit dem Fingerabdrucksensor nicht gerade der schnellste Prozess.

Jon Mundy / Foundry

Die Spieleleistung ist solide. In Bezug auf CPU-Benchmarks übertrifft das HTC U23 Pro das Xiaomi 13 Lite, liegt gleichauf mit dem Nothing Phone (1) und deutlich hinter dem Motorola Edge 30 Fusion und dem Poco F5 zurück. Bei unseren üblichen GPU-Benchmarks liegt das HTC U23 Pro gleichauf mit dem Xiaomi 13 Lite und dem Nothing Phone (1), wird aber vom Motorola Edge 30 Fusion, dem Poco F5 und sogar dem Pixel 6a überrundet.

HTC U23 Pro Benchmarks

Kurz gesagt, das HTC U23 Pro schneidet in seiner Kategorie angemessen ab, aber Gamer können für ähnliches oder sogar etwas weniger Geld viel schneller Handys bekommen.

Eine letzte herausragende Eigenschaft ist die Bereitstellung von 256 GB internem Speicher als Standard, plus das Potenzial für mehr durch einen MicroSD-Steckplatz. Bravo, HTC, dass Sie hier die Extrameile gegangen sind.

Kameras

108 Megapixel Hauptkamera mit OIS

8 Megapixel Ultraweitwinkel, 5 MP Makro, 2 MP Tiefe

Probleme mit extremen Lichtverhältnissen

Das Kamerasystem des HTC U23 Pro ist ein absoluter Mittelklasse-Performer. Das mag gut klingen, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Mittelklasse-Handy handelt, aber mit dem Pixel 7a (und dem jetzt vergünstigten Pixel 6a), das für viel weniger zu haben ist, wird es wohl kaum jemanden beeindrucken.

Es ist eine absolut solide Ausstattung, angeführt von einem 108 Megapixel-Hauptsensor mit OIS (optischer Bildstabilisierung) und EIS (elektronischer) Stabilisierung sowie einer großen f/1.7-Blende. Das Ergebnis sind mäßig scharfe, aber angenehm natürlich wirkende Aufnahmen bei guter Beleuchtung. HTC übertreibt es nicht mit den Farben, wozu viele Hersteller der Mittelklasse neigen.

Jon Mundy / Foundry

Die Grenzen des U23 Pro wurden bei Aufnahmen an einem sonnigen Tag deutlich, wo alles verwaschen und trübe aussah, da das U23 Pro dies nicht kompensieren konnte. Bei anderen Aufnahmen, bei denen die Helligkeit nicht zu sehr auf die Szene einwirkte, entdeckte ich Anzeichen von Überbelichtung im Hintergrund.

Ein anderes Mal, als ich versuchte, eine Nahaufnahme eines Bierglases vor einer weniger sonnigen Hafenszene zu machen, hat das U23 Pro den richtigen Ton getroffen, aber drei Versuche gebraucht, um das Motiv im Vordergrund zu erfassen.

Auch am anderen Ende der Helligkeitsskala gibt es Probleme. Aufnahmen bei schwachem Licht mit aktiviertem Nachtmodus ergaben viele körnige Artefakte, die vor allem bei dunklem Himmel auftraten. OIS könnte hier durchaus eine Rolle spielen, aber der Sensor ist offensichtlich nicht riesig, und die Bildverarbeitung von HTC scheint nicht mit den besseren Mittelklasse-Herstellern mithalten zu können.

Die sekundären Kameras sind auch nichts Besonderes, mit einem 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor als einzigem anderen Sensor. Der 5-Megapixel-Makro- und der 2-Megapixel-Tiefensensor sind nicht wirklich mehr als eine flüchtige Erwähnung wert, wobei vor allem der Makro-Sensor sehr unpräzise ist – mit viel mehr Fehlschüssen als Treffern. Wie üblich sind sie nur dazu da, die Anzahl der Kameras zu erhöhen, um zu beeindrucken.

An der Vorderseite befindet sich eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera, die jedoch trotz ihrer relativ hohen Pixelanzahl nicht sonderlich leistungsfähig ist. Alle meine Selfie-Aufnahmen waren extrem weich mit überbelichteten Hintergründen, während der Porträtmodus viele seltsame Artefakte um den Rand des Motivs herum lieferte.

Akkulaufzeit & Aufladen

der 4600-mAh-Akku bietet eine mittelmäßige Akkulaufzeit

Langsames kabelgebundenes Laden mit 30 Watt

Unterstützung für drahtloses Laden mit 15 Watt

In Anbetracht des dicken, schweren Gehäuses des HTC U23 Pro und der Verwendung von Kunststoff ist es eine Überraschung, dass es nur mit einem 4600-mAh-Akku ausgestattet ist. Ich hätte eine ehrlicherweise 5000 mAh erwartet, wie es schon fast Standard ist.

Tatsächlich fand ich die Ausdauer des Handys etwas enttäuschend. An einem Tag mit mäßiger Nutzung (14 Stunden ohne Aufladung, etwas mehr als 3 Stunden mit eingeschaltetem Bildschirm) habe ich festgestellt, dass der Akku auf 38 Prozent gesunken ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in einem solchen Szenario noch gut eine halbe Ladung zum Spielen übrig hat.

Jon Mundy / Foundry

Dieses enttäuschende Ergebnis bestätigte sich auch im Standard PCMark Work 3.0 Akkutest, bei dem das HTC U23 Pro nur neun Stunden und drei Minuten erreichte. Das sind fünf Stunden weniger als beim Poco F5, während sogar das Pixel 7a – ein Handy, das nicht gerade für seine herausragende Akkulaufzeit bekannt ist – fast zwei Stunden mehr schaffte.

Es schneidet ein wenig besser ab als das Motorola Edge 30 Fusion und nur ein wenig schlechter als das Xiaomi 13 Lite, aber diese beiden Telefone haben noch kleinere Akkus.

HTC legt kein Ladegerät bei, aber das U23 Pro unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 30 Watt. Ich habe ein 66-Watt-Ladegerät einer anderen Marke verwendet, das die verräterische Meldung “Schnelles Aufladen” anzeigte, aber das Modell in 30 Minuten nur auf 24 Prozent bringen konnte. Eine vollständige Aufladung dauerte über zwei Stunden.

Das hört sich alles ziemlich negativ an, aber es gibt einen großen Pluspunkt für das Laden des HTC U23 Pro. Es unterstützt kabelloses Laden mit 15 Watt. Das ist zwar keine Besonderheit mehr in der Mittelklasse, wie es das Pixel 7a und das Nothing Phone (1) sind, aber es ist immer noch nicht die Norm.

Software

Stock-ähnliches Android 13-Erlebnis

Eine Handvoll eigenständiger Vive-Apps

Keine große Update-Garantie

Das HTC U23 Pro kommt mit einem erfreulich standardmäßigen Android 13 daher. Das ist Android, wie es Google beabsichtigt hat, mit Menüs, Layouts und App-Symbolen, die jedem Pixel- oder Motorola-Nutzer da draußen bekannt vorkommen.

HTC liefert ein paar Verschönerungen, insbesondere das Uhr-Widget erinnert an die berühmte Vergangenheit des Unternehmens, aber es ist nichts allzu Aufwändiges.

In der Tat könnte man sagen, dass HTC ein wenig mehr Verschönerung machen könnte. Es gibt zum Beispiel keine der geschmackvollen Lichtverbesserungen oder gestenbasierten Shortcuts von Motorola. Auch die exzellenten Farbanpassungsoptionen von Android 13 (Material You) stehen nicht zur Verfügung – aus welchen Gründen auch immer.

Jon Mundy / Foundry

Was die Bloatware angeht, so erhalten Sie eine Handvoll HTC-eigener Vive-Apps, die den neuen Status der Marke als VR-Unternehmen unterstreichen. Da ich kein Vive-Headset zur Hand hatte, konnte ich diese nicht ausprobieren. In jedem Fall handelt es sich um eigenständige Apps, die vollständig ignoriert und sogar deinstalliert werden können.

HTC scheint hier keine kühnen Behauptungen über laufende Software- oder Sicherheitsupdates aufzustellen. Angesichts der Tatsache, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren vom Smartphone-Markt zurückgezogen hat, ist dies wahrscheinlich verständlich, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, wenn man vorhat, sein nächstes Smartphone mehrere Jahre lang zu behalten.

Jon Mundy / Foundry

Fazit

Das HTC U23 Pro ist zwar kein schlechtes Handy, aber bei dem Preis von rund 500 Euro ist es schwer, es zu rechtfertigen. Nicht, wenn so viele gute Konkurrenten so viel mehr für ähnliches oder weniger Geld bieten – etwa das Google Pixel 7a.

Es ist nicht besonders schnell, es hat kein besonders gutes Display, es hat keine gute Kamera, es lädt nicht sehr schnell auf und seine Ausdauer ist enttäuschend. Jeder seiner Hauptkonkurrenten aus der Mittelklasse macht mindestens eines dieser Dinge gut, wenn nicht sehr gut.

Sie erhalten hier ein erfreulich sauberes Betriebssystem und kabelloses Aufladen sowie eine IP67-Zertifizierung, was bei diesem Preis keine Selbstverständlichkeit ist. Aber wenn man das Pixel 7a, das fast alle oben genannten Punkte erfüllt, für weniger Geld angeboten wird, ist es schwierig zu erkennen, was das HTC U23 Pro außer Nostalgie noch zu bieten hat.

Specs

Android 13

6,7 Zoll, FHD+, OLED, 120 Hertz, flaches Display

Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

12 GB RAM

256 GB Speicher

108 Mp, f/1.7 Hauptkamera

8 Mp Ultraweitwinkel-Kamera

5 Mp Makro-Kamera

2 Mp Tiefe

Bis zu 4K bei 30 fps Video auf der Rückseite

32-Megapixel-Frontkamera

Stereo-Lautsprecher

Dual-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.2

4600 mAh Akku

30 Watt kabelgebundenes Laden

15 Watt kabelloses Laden

166.6 x 77,1 X 8,9 mm

205 Gramm

Markteinführungsfarben: Cofee Black, Snow White

Dieser Artikel erschien zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.