Adguard: Werbefrei mit Raspberry Pi

Das Angebot an Werbeblockern als Erweiterung für den Browser ist riesig. Der Nachteil lokal installierter Programme wie Adblocker liegt auf der Hand. Sie müssen diese auf jedem Rechner installieren. Mit einer zentralen Lösung im Heimnetz sparen Sie sich diese Mühe. Dann müssen die Einstellungen nur an einer Stelle vornehmen und surfen mit allen Geräten viel schneller. Genau das erreichen Sie mit Adguard, das Sie ressourcenschonend auf einem Raspberry Pi installieren.

Der Raspberry vorbereiten

Wenn noch kein Betriebssystem auf dem Raspberry läuft, erledigen Sie dies am besten mit dem offiziellen Pi Imager. Der bietet den Charme, dass Sie gleich ein anderes Passwort für den Nutzer „pi“ vergeben, den SSH-Zugang installieren und praktischerweise auch einen (Host-)Namen zuweisen können, was alle weiteren Schritte erleichtert.

Da sich der kleine Computer nur um den Netzwerkverkehr kümmern soll, kann auch die Lite-Variante genutzt werden. Entscheiden Sie sich also bei „OS wählen“ für den Eintrag „Raspberry Pi OS (other)“ und „Pi OS Lite“.

Nach einem Klick auf das Zahnrad gibt es die erweiterten Optionen. Hier aktivieren Sie den SSH-Zugang, vergeben den Hostnamen und ein Passwort für den Nutzer „pi“. Verbindet sich der Pi via WLAN, können Sie auch gleich das Netzwerk einrichten. Deaktivieren Sie den Punkt „Telemetry“, sofern dieser angeschaltet ist.

Nun schreiben Sie das Betriebssystem auf die SD-Karte und starten den Raspberry damit. Für den nächsten Arbeitsschritt benötigen Sie die IP-Adresse des Raspi. Die finden Sie im Heimrouter heraus – bei einer Fritzbox unter „Heimnetz –› Netzwerk“. Dank des bereits vergebenen Hostnamens ist das Gerät leicht zu identifizieren.

Adguard installieren und aufrufen

So sieht die Übersichtsseite der Adguard-Oberfläche aus. IDG

Öffnen Sie auf einem anderen Rechner im Heimnetz ein Terminal und geben Sie dort

ssh pi@[IP-Adresse]

ein. Sie müssen jetzt den öffentlichen Schlüssel des Systems akzeptieren und mit „yes“ fortfahren. Außerdem werden Sie zur Eingabe des Passworts für den Benutzer „pi“ aufgefordert. Danach laden Sie das aktuelle Release von Adguard per Terminalbefehl herunter (eine Zeile):

wget https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/download/v0.107.21/AdGuardHome_linux_armv7.tar.gz

Besuchen Sie die Adresse zur Sicherheit vorher mit dem Browser, um festzustellen, ob es inzwischen eine neuere Version gab. Die eigentliche Installation erfolgt in drei kurzen Schritten. Sie entpacken das Archiv, wechseln in dessen Verzeichnis und starten die Installation:

sudo tar xvf AdGuardHome_linux_armv7.tar.gz cd AdGuardHome sudo ./AdGuardHome -s install

Meldet das System, dass der Dienst erfolgreich gestartet wurde, können Sie die SSH-Verbindung verlassen und die weitere Einrichtung im Browser erledigen. Dazu verwenden Sie die Adresse

http://[IP-Adresse]:3000

Im ersten Dialog sollten Sie unter „Netzwerk-Schnittstelle“ aus Sicherheitsgründen nur die dem Raspberry Pi zugewiesene IP-Adresse selektieren. Unter „DNS-Server“ gilt das ebenso, es sei denn, es gibt auch noch eingerichtete Gastnetze. Im nächsten Schritt richten Sie den Benutzer für die Administration ein.

Danach blendet Adguard die wichtige Information zur Konfiguration des Heimrouters ein. Diese Information finden Sie aber auch jederzeit später, indem Sie den „Einrichtungsassistent“ ausführen.

Adguard ist einfach zu installieren. Sie müssen nur festlegen, welche Netzwerkschnittstelle überwacht werden soll. Alle weiteren Informationen blendet das System ein. IDG

Heimrouter konfigurieren

Sofern Sie selbst keinen Änderungen vorgenommen haben, ist das Heimnetz vermutlich so konfiguriert, dass der Router als DHCP-Server automatisch für die Vergabe von IP-Adressen an die Endgeräte sorgt. Dabei teilt er den Geräten auch mit, welcher Server sich um die Namensauflösung (DNS) kümmern soll. Hier setzt Adguard an, denn statt des DNS-Servers des Providers nutzen Sie fortan Adguard mit seinen Filtern auf dem Raspberry Pi.

Bei einer Fritzbox schalten Sie die „Erweiterte Ansicht“ an und finden unter „Internet, Zugangsart“ den Eintrag „DNS-Server“. Dort tragen Sie die von Adguard angezeigten Werte unter „Andere DNSv4-Server“ sowie „Andere DNSv6-Server“ ein. Bei anderen Routern ist die Vorgehensweise ähnlich. Besonderheit bei der Fritzbox ist die Bestätigung der Änderung direkt am Gerät oder angeschlossenen Telefon.

Sobald Sie den DNS-Server im Heimrouter geändert haben, sollten Sie bereits werbefrei surfen. Adguard verlässt sich hier auf eine zentral von den Entwicklern gepflegte Liste, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Wie viele DNS-Abfragen zu Werbe- und Trackingservern bereits unterbunden sind, zeigt das Dashboard des Systems an. Sie können übrigens über „Einstellungen –› Client Einstellungen“ auch einzelne Clients im Netzwerk von der Filterung ausnehmen.

Generell lohnt es sich, sich mit Hilfe des Wikis eingehender mit dem System zu beschäftigen. Dort wird auch erklärt, wie Sie eigene Filterregeln definieren.

Einstellung im Heimrouter (hier Fritzbox): Damit die Clients im Netzwerk den zentralen Filter nutzen, muss Adguard als DNS-Server eingetragen werden. IDG

Da in diesem Beispiel alle Anfragen aller Clients via Fritzbox Adguard erreichen, müssen Sie noch eine Bremse lösen. Unter „Einstellungen –› DNS-Einstellungen“ finden Sie im unteren Teil einen „Begrenzungswert“ für die Anfragen pro Sekunde. Bei der Vorgabe „20“ kann es für ein gut ausgestattetes Heimnetz schon einmal eng werden. Setzen Sie den Wert auf „0“.

Adguard ist schnell installiert und arbeitet zuverlässig. Das trifft auch für den Fall zu, dass Sie doch einmal beim Surfen auf Werbung stoßen. Kein Filter arbeitet perfekt. Bevor Sie sich die Arbeit machen, den Filter manuell anzupassen, nehmen Sie die Ausnahme besser hin und freuen sich über täglich wachsende Zahlen geblockter Abfragen.

Adguard als Kindersicherung

Adguard kann weitere Aufgaben übernehmen: In den „Allgemeinen Einstellungen“ kann der Webservice für die Kindersicherung aktiviert werden. Für die Abfrage der aufgerufenen Seiten wird der gleiche Mechanismus wie für Werbung verwendet.

Ebenfalls elegant ist das Sperren von Diensten und Anwendungen. Wenn Sie etwa verhindern wollen, dass der Nachwuchs zu viel Zeit mit Spotify, Deezer, Tiktok oder Discord verbringt, ist auch das möglich. Dazu verwenden Sie das Menü „Filter“ und anschließend „Gesperrte Dienste“.

Insgesamt 43 Elemente stehen zur Wahl, deren Sperrung Sie mit einem Mausklick einrichten.

Troubleshooting für IPv6

Die Welt von IPv6 ist leider etwas komplizierter als das alte Protokoll. Denn die IPv6- Adresse von Adguard, die Sie in der Fritzbox als DNS eingetragen haben, kann sich verändern. Wird dieses „Präfix“ vom Provider verändert, erhält der Raspberry Pi eine andere IPv6-Adresse. Das lässt sich in der Fritzbox verhindern, jedoch sind die Optionen etwas versteckt.

Im Fenster „Heimnetz –› Netzwerk –› Netzwerkeinstellungen“ klicken Sie auf „IPv6-Einstellungen“. Hier aktivieren Sie die Option „Unique Local Addresses (ULA) immer zuweisen“ und bestätigen die Einstellung. Damit ist auch dieses Problem gelöst.