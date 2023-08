Thermomix: Diese 9 Tipps & Tricks müssen Sie kennen

Mit den Tipps, Tricks und Hacks in diesem Beitrag nutzen Sie Ihren Thermomix noch viel besser, Sie reinigen ihn einfacher und holen wirklich alles aus diesem cleveren Küchengerät heraus. Die Tricks richten sich an Anfänger und fortgeschrittene Nutzer.

Wir gehen dabei auch explizit auf Fehlerbehebung ein, zum Beispiel für Probleme mit der integrierten Waage des Thermomix. Die Tipps sind für TM31 (den Vorwerk zwischen 2004 und 2014 verkauft hat), TM5 (bis 2019 verkauft) und TM6 (das aktuelle Modell mit integriertem WLAN) geeignet. Nicht alle unsere Tipps funktionieren auch mit dem älteren TM31.

Aktuell stehen in den meisten Küchen wohl die Modelle TM5 und TM6. Das aktuelle Modell TM6 ist seit 2019 auf dem Markt. Der Nachfolger TM7 wird für 2024/2025 erwartet.

Tipp 1: Cookidoo-Abonnement ein Jahr kostenlos nutzen

Ein Abonnement für das Cookidoo-Portal mit über 80.000 Rezepten kostet 48 Euro pro Jahr (vor 2021 waren es noch 36 Euro/Jahr). Wer noch ein älteres Cookidoo-Abonnement vor 2021 abgeschlossen hat, kann aktuell noch den Cookidoo weiterhin für 36 Euro/Jahr nutzen, hat aber dafür keinen Zugriff auf neue Funktionen, wie das Individualisieren von Rezepten.

Es ist aber jederzeit möglich, ein Upgrade auf die neuen Funktionen durchzuführen. Sie sehen in der Oberfläche auch, wann sich das Abonnement verlängert. Hier können Sie es auch kündigen und die Zahlungsmethoden anpassen.

Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, zumindest eine Zeit lang kostenlos an das Abonnement zu kommen. Dazu müssen Sie lediglich einen Kochabend mit einem Repräsentanten vereinbaren und ein paar Freunde einladen, die interessiert am Thermomix sind. Schon alleine durch diesen Abend können Sie ein kostenloses Abonnement für ein ganzes Jahr herausholen. Klären Sie das vorher unbedingt mit dem Vorwerk-Repräsentanten ab.

Generell können Sie das Cookidoo-Abonnement für einen Monat kostenlos testen. Dazu müssen Sie sich nur einmalig registrieren. Bei Ablauf des Cookidoo-Abos bleiben die persönlich zusammengestellten Rezepte und Kollektionen verfügbar. Alle anderen Rezepte werden nach Ablauf allerdings gesperrt, bis Sie das Abonnement verlängern.

Sie können auf der Thermomix-Webseite jederzeit den Status Ihres Abonnements überprüfen und sehen auch die registrierten Geräte an dieser Stelle.

Tipp 2: Waage des Thermomix funktioniert nicht richtig – so lösen Sie das Problem

Es kommt häufig vor, dass die integrierte Waage im Thermomix nicht richtig funktioniert oder sogar Fehler anzeigt. Die Waage im Thermomix arbeitet sehr genau und ist daher sehr empfindlich gegen äußere Störeinflüsse. Beim TM5 wiegt sie auf 5 Gramm genau, beim aktuellen Modell TM6 sogar auf 1 Gramm genau.

Zeigt die Waage das Gewicht nicht eindeutig an, oder springt hin und her, sollten Sie zuerst überprüfen, ob das Gerät stabil steht und sich unter den Standfüßen des Thermomix kein Schmutz befindet. Der Thermomix muss gerade stehen, dabei können schon kleine Mehlreste stören. Ein weiteres Problem für die Waage ist ein zu stark gespanntes Stromkabel. Während dem Wiegen sollte kein Gegenstand und auch keine Hand den Thermomix berühren. Lehnen Sie sich während des Wiegens auch nicht auf die Arbeitsplatte. Auch das stört die Waage des Thermomix.

Die Waage im Speziellen und der Thermomix im Allgemeinen sind sehr empfindlich gegen Transport und Verschieben. Ziehen Sie nie den Thermomix über die Gummifüße über die Arbeitsplatte. Das stört mindestens die Waage und kann diese sogar zerstören und andere Komponenten des Thermomix so beeinträchtigen, dass Sie den Thermomix einschicken müssen. Heben Sie den Thermomix stattdessen immer hoch, um ihn zu versetzen.

Tipp 3: Teig restlos aus dem Mixtopf schleudern

Haben Sie den Teig aus dem Thermomix entnommen, bleibt in der Mitte des Gerätes, vor allem um die Messer, noch einiges an Resten hängen. Lassen Sie die Messer jetzt noch mal mit der Turbotaste oder der maximalen Geschwindigkeit ein paar Sekunden rotieren – jetzt sollte sich der größte Teil an der Außenwand befinden. Vergessen Sie dabei aber nicht, den Deckel richtig zu schließen.

Tipp 4: der Spatel ist ein Universal-Werkzeug für den Thermomix

Mit der abstehenden Nase des Spatel lässt sich der Gartopf aus dem Thermomix holen, indem Sie diese als Hebel nutzen. Während des Vorgangs können Sie den mit dem Spatel verbundenen Topf am Griff des Thermomix ablegen, um ihn abtropfen zu lassen. Das erspart einiges an Schmutz in der Küche. Durch den kleinen Kragen des Spatel, lässt sich dieser in den Mixtopf stecken, ohne dass der Spatel während des Laufens in die Messer gerät. Außerdem berührt der Spatel die Arbeitsfläche nicht, wenn Sie den Kragen zu Hilfe nehmen.

Tipp 5: nassen Mixtopf trocknen

Legen Sie ein Geschirrtuch in den nassen Mixtopf und lassen Sie für 30 Sekunden den Mixer in Stufe 1 laufen, trocknet sich das Gerät von innen. Wichtig ist dabei, dass Sie den Linkslauf aktivieren, im Rechtslauf zerschneiden die Messer das Geschirrtuch! Befestigen Sie während des Vorgangs den Deckel auf dem Mixtopf.

Um sicherzustellen, dass der Thermomix komplett trocken ist, auch unter den Messern, entnehmen Sie das Geschirrtuch und lassen den Thermomix mit maximaler Stufe im Rechtslauf drehen. Dadurch lösen sich auch noch kleine Tropfen unter den Messern, die zum Beispiel beim Mahlen stören. Diese lassen sich danach direkt von der Wand abtrocknen.

Tipp 6: Dampf beim Thermomix umleiten

Möchten Sie den aufsteigenden Dampf des Thermomix von der Unterseite der in der Küche montierten Oberschränke wegleiten, klemmen Sie den Varomadeckel in den Griff des Thermomix. So leiten Sie den heißen Dampf dann um die Oberschränke herum und schonen damit deren Unterseiten.

Tipp 7: staubfreies Mahlen von Puderzucker und anderen Zutaten

Klemmen Sie vor dem Mahlen ein dünnes Papiertuch von der Küchenrolle zwischen Deckel und Mixtopf, kommt kaum noch oder vielleicht sogar gar kein Staub mehr aus dem Gerät. Außerdem bleibt der Deckel des Mixtopfes weitgehend sauber. Der Trick ist aber nur beim Mahlen sinnvoll, keinesfalls beim Kochen.

Tipp 8: Verfärbungen beim Mixtopf-Deckel entfernen

Hat sich das Silikon des Mixtopf-Deckels verfärbt, verschwindet diese Verfärbung oft wieder nach einiger Zeit in der Spülmaschine. Es hilft aber auch, den Deckel mit der Unterseite nach oben direkt in die Sonne zu legen. Nach einiger Zeit verschwinden die Verfärbungen aus dem Silikon und dem Rest des Deckels.

Tipp 9: bei Rezepten auf die richtige Füllmenge und Temperatur achten

Viele Rezepte sind auf eine bestimmte Version des Thermomix abgestimmt, also aktuell vor allem auf den TM5 oder TM6 und einige noch für den TM31. Dabei spielt die maximale Füllmenge des Mixtopfes eine wichtige Rolle. Beachten Sie diese Mengenangaben, wenn Sie Rezepte für andere Thermomix-Varianten für Ihren Thermomix verwenden.

Der TM31 hat zum Beispiel einen Mixtopf mit 2 Liter, von denen Sie beim Kochen maximal 1,8 Liter nutzen sollten. Der TM5 und TM6 hat einen Mixtopf mit 2,2 Liter Fassungsvermögen. Hier lassen sich maximal 2 Liter nutzen. Auch beim Varoma gibt es Unterschiede. Während beim TM5/TM6 bis zu 3,3 Liter in den Varoma passen, sind es beim TM31 nur 3 Liter.

Wichtig sind auch die maximalen Temperaturen, welche die verschiedenen Thermomix-Versionen beim Kochen erreichen. Der TM31 schafft maximal 100 Grad Celsius, der TM5 schafft 120 Grad Celsius. Das spielt bei vielen Rezepten eine wichtige Rolle. Der TM6 schafft sogar 160 Grad Celsius und kann dadurch Gerichte auch leicht anbraten. Eine WLAN-Verbindung für das geführte Kochen gibt es nur beim TM5 und TM6.

