Wann kommt der “Barbie”-Film als Stream auf Sky, Amazon, Netflix & Co.?

Greta Gertwigs “Barbie” mit Margot Robbie und Ryan Gosling hat in seiner ganzen rosafarbenen Pracht neue Höhen an den Kinokassen erklommen und “The Dark Knight” als umsatzstärksten Film von Warner Bros. in der US-Geschichte überholt.

Wenn Sie den Film auch unbedingt sehen wollen, es aber nicht ins Kino schaffen, dann warten Sie einfach, bis der Film auf DVD/Blu-ray erscheint bzw. Sie ihn streamen können.

Seit dem 21. Juli 2023 können Sie Barbie in den deutschen Kinos sehen. Schauen Sie sich den offiziellen Trailer an, um sich auf den Film einzustimmen:

Wann erscheint Barbie auf Streaming-Diensten?

Barbie ist ein Film von Warner Bros. Discovery. Sobald der Film als Stream erscheint, wird er in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein, denn dort landen alle Warner-Produktionen.

Das bedeutet wiederum, dass der Barbie-Film in Deutschland mit hoher Wahrscheinlich zuerst bei Sky und Wow erscheinen wird.

Bisher wurde noch kein Streaming-Veröffentlichungsdatum für den Film festgelegt. Wir können aber anhand anderer Filme einen ungefähren Starttermin ausmachen. Die letzten beiden Filme von Warner Bros., die auf HBO Max veröffentlicht wurden, waren Evil Dead Rise und Shazam! Fury of the Gods, die 63 bzw. 67 Tage nach Kinostart im Stream verfügbar waren.

Allerdings waren beide Filme keine großen Kassenschlager – Barbie hingegen bricht Kino-Rekord. Daher gehen wir davon aus, dass der Barbie-Film auf Sky und Wow ab Herbst 2023 zu sehen sein wird.

Sollte der Film auch bei Netflix erscheinen – wovon aktuell nicht auszugehen ist – wäre es frühstens 2024 so weit.

Wann erscheint Barbie als digitale Kaufversion?

Laut Variety wird Barbie am 5. September 2023 in den USA digital veröffentlicht. Bei Amazon Prime Video können Sie den Film auch hier immerhin schon in UHD, HD und SD vorbestellen. Einen offiziellen Starttermin für Deutschland gibt es jedoch bisher nicht. Wir vermuten aber, dass der September immer noch ein wahrscheinlicher Termin ist.

Wann erscheint Barbie auf DVD und Blu-ray?

Der Barbie-Film erscheint laut Amazon am 19. Oktober 2023 als Blu-ray, DVD und 4K. Sie können den Film dort bereits vorbestellen, damit Sie ihn gleich zum Start im Heimkino auf Ihrem Fernseher genießen können.

Es gibt keine bestätigten Veröffentlichungstermine für Barbie auf DVD und Blu-ray, aber wir können erneut schätzen, wann sie erscheinen werden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.