Großer 4K-Gaming-Monitor im Preissturz: Lenovo 31,5 Zoll 144 Hz kurz mit 320 Euro Rabatt

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Monitor-Bereich boten lange Zeit 27-Zoll-Displays mit WQHD-Auflösung. Wie sich etwa bei Fernsehern die beliebteste Größe von 55 Zoll (139,7 cm) zu 65 Zoll (165,1 cm) verlagert hat, greifen auch immer mehr Monitor-Käufer zu Bildschirmen jenseits der 30-Zoll-Marke. Je größer das Display, desto sinnvoller ist es, auf einen 4K-UHD-Monitor zu setzen. Bei einem Gaming-Monitor sollte der PC dann natürlich auch leistungsstark genug sein, um ein großes 4K-Bild mit hoher Bildwiederholfrequenz darstellen zu können. Der Lenovo Legion Y32p-30 ist 31,5 Zoll groß (80 cm) und verfügt über 4K-Auflösung sowie eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Auch VESA DisplayHDR 400 und HDMI 2.1 sind mit an Bord. Nach einem aktuellen Preisrutsch lässt sich der Gaming-Monitor jetzt bei Amazon so günstig wie nie kaufen. Im Vergleich zur UVP spart man bei diesem 2023-Modell inzwischen satte 320 Euro Rabatt. Allerdings handelt es sich dabei um einen zeitlich begrenzten Aktionspreis. Ob es sich für Sie lohnen könnte, jetzt zuzuschlagen, beleuchten wir hier.

Das zeichnet den Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung aus

Mit einer großen Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll und einer hohen 4K-Auflösung hebt sich der Gaming-Monitor von Lenovo von der Masse ab und steigert damit auch die Immersion beim Spielen. Dank VESA DisplayHDR 400 erlebt der Gamer Farben und Kontraste, wie sie ohne HDR nicht darzustellen wären. Mit einer Maximalhelligkeit von bis zu 400 Nits werden selbst die dunkelsten Ecken in Spielen sichtbar. Die Bildwiederholfrequenz von 144Hz sorgt für flüssige Bewegungen ohne störende Ruckler – sofern Ihr PC leistungsstark genug ist, was Sie überprüfen sollten. Die Konnektivität des Lenovo Legion Y32p-30 lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Mit HDMI 2.1 sind Sie bestens gerüstet, auch wenn Sie moderne Grafikkarten mit HDMI-Ausgang oder Spielekonsolen wie PS5 und Xbox Series X am Gaming-Monitor anschließen möchten. Der Monitor bietet zudem eine Vielzahl weiterer Anschlüsse wie DisplayPort 1.4 und USB-C 3.0, um all Ihre Geräte problemlos anzuschließen.

Zusätzlich zur überzeugenden Technik bietet der Monitor auch eine Reihe von ergonomischen Features. Er ist höhenverstellbar, drehbar und neigbar, sodass Sie immer den perfekten Blickwinkel haben. Der Gaming-Monitor aus der Modellreihe 2023 ist nach einem Preisrutsch aktuell bei Amazon mit einem Rabatt von 320 Euro zur UVP erhältlich. Inzwischen lässt sich der Lenovo Legion Y32p-30 für 679 Euro kaufen, gestern lag der günstigste Preis noch rund 70 Euro höher. Allerdings handelt es sich dabei um einen Aktionspreis des Online-Händlers, der nur für kurze Zeit gilt.

Gaming-Monitor mit 31,5 Zoll und 4K bei Amazon zum neuen Tiefstpreis

So einfach lässt sich die AVM Fritzbox 7530 installieren

Die Wahl des richtigen Gaming-Monitors kann den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem herausragenden Spielerlebnis ausmachen. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie bei der Auswahl des passenden Gaming-Monitors berücksichtigen sollten.

Bildschirmdiagonale: Die Größe des Monitors beeinflusst, wie immersiv Ihr Spielerlebnis ist. Ein größerer Bildschirm wie der Lenovo Legion Y32p-30 mit 31,5 Zoll bietet ein intensiveres Spielerlebnis, kann aber auch mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch beanspruchen. Auflösung: Eine höhere Auflösung bietet schärfere Bilder und zeigt mehr Details. Ein 4K-Monitor bietet viermal so viele Pixel wie ein Full-HD-Monitor, was zu einer deutlich höheren Bildqualität führt. Bildwiederholfrequenz: Ein Monitor mit einer höheren Bildwiederholfrequenz wie 144Hz oder 160 Hz sorgt für flüssigere Bewegungen und kann in schnellen Spielen einen Vorteil bieten. Reaktionszeit: Eine niedrigere Reaktionszeit reduziert Bewegungsunschärfe und Ghosting, was besonders bei schnellen Spielen wichtig ist. Konnektivität: Überlegen Sie, welche Anschlüsse Sie benötigen. HDMI 2.1 ist beispielsweise ideal für die neuesten Konsolen und Gaming-PCs. Der Lenovo-Monitor bietet auch DisplayPort und USB-Anschlüsse, was zusätzliche Flexibilität bietet. Panel-Typ: Es gibt verschiedene Panel-Typen wie IPS, TN und VA. Jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Farbgenauigkeit, Blickwinkel und Reaktionszeit. Das IPS-Panel des Lenovo Legion Y32p-30 bietet hervorragende Farben und breite Blickwinkel. HDR: Gaming-Monitore mit HDR können ein breiteres Farbspektrum und höhere Kontraste darstellen, was zu lebendigeren und realistischeren Bildern führt. Ergonomie: Ein höhenverstellbarer, drehbarer und neigbarer Monitor ermöglicht es Ihnen, den perfekten Blickwinkel zu finden und die Belastung der Augen und des Nackens zu reduzieren. Zusätzliche Features: Einige Monitore bieten zusätzliche Funktionen wie Adaptive Sync oder AMD FreeSync Premium für ein reibungsloses Spielerlebnis ohne Tearing. Preis-Leistungs-Verhältnis: Während es verlockend sein kann, den teuersten Monitor zu kaufen, ist es wichtig, einen Monitor zu wählen, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Letztlich hängt die Wahl des richtigen Gaming-Monitors nicht zuletzt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab. Der Lenovo Legion Y32p-30 ist ein hervorragendes Beispiel für einen Monitor, der viele wichtige Funktionen bietet und ein ausgezeichnetes Spielerlebnis garantiert.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Monitor

Wer sich neben dem Gaming-Monitor von Lenovo mit 31,5 Zoll, 4K-UHD und 144 Hz für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.