The Boys Staffel 4: Alles zu Release, Handlung, Besetzung und mehr

Die Superhelden-Serie “The Boys” kommt für eine weitere Staffel auf Amazon Prime Video zurück. Die Spice Girls sind zurück, um gegen den abscheulichen Homelander und den Rest von The Seven zu kämpfen.

Hier finden Sie alles, was wir bisher zur vierten Staffel von The Boys wissen:

Was erscheint The Boys Staffel 4?

Die Dreharbeiten für die neue Staffel von The Boys begannen Ende August 2022 und sind nun abgeschlossen. Ursprünglich sollte die Serie im nächsten Jahr bereits anlaufen, aber dieser Termin könnte sich aufgrund des Autorenstreiks verschieben, wie Showrunner Eric Kripke erklärt:

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!



2) To take that sting off, here's fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z — Eric Kripke (@therealKripke) June 28, 2023

Amazon hat noch nicht bestätigt, wann die neue Staffel ausgestrahlt werden soll. Als Anhaltspunkt dienen die Ausstrahlungstermine der vergangenen Staffeln:

Staffel 1 – 26. Juli 2019

Staffel 2 – 4. September 2020

Staffel 3 – 3. Juni 2022

Die Besetzung der vierten Staffel von The Boys – wer kehrt zurück?

Anhand von Filmbildern und Interviews wissen wir, welche Darsteller definitiv zurückkehren werden. Diese sind:

Antony Starr als Homelander

Karl Urban als Billy Butcher

Jack Quaid als Hughie Campbell

Jessie T Usher als A-Train

Erin Moriarty als Annie/Starlight

Chace Crawford als The Deep

Laz Alonso als Mother’s Milk

Karen Fukuhara als Kimiko

Tomer Kapon als Frenchie

Cameron Crovetti als Ryan

Wir erwarten außerdem die Rückkehr der folgenden Personen:

Dominique McElligott als Queen Maeve

Claudia Doumit als Victoria Neuman

Giancarlo Esposito als Stan Edgar

Die Rückkehr von Jensen Ackles als Soldier Boy wurde bisher nicht bestätigt, aber Showrunner Eric Kripke hat bereits angedeutet, dass wir mehr von ihm in der Serie sehen werden.

In dieser Staffel gibt es auch einige Neuzugänge. Jeffrey Dean Morgan – bekannt aus The Walking Dead, Grey’s Anatomy und Supernatural – wird dabei sein, wie auf Twitter bestätigt wurde:

Chuffed to welcome @JDMorgan to The Boys S4. Can't confirm if he's gettin' any tights, though. pic.twitter.com/ApDpQgo0QC — THE BOYS (@TheBoysTV) August 25, 2022

Der offizielle X-Account (vormals Twitter), spricht davon, nicht bestätigen zu können, dass man Morgans Wunsch nach Strumpfhosen nachkommen könne. Das könnte bedeuten, dass er keinen Superhelden spielt. Je näher das Startdatum rückt, umso mehr werden wir auch erfahren – hier müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Zur Besetzung gehören auch zwei neue Superhelden. Es handelt sich um Valorie Curry als Firecracker und Susan Heyward als Sister Sage.

Handlung der nächsten Staffel

Spoilerwarnung für Inhalte der dritte Staffel von The Boys. Wenn Sie diese noch nicht gesehen haben, scrollen Sie nicht weiter.

Ein wichtiger Handlungspunkt in der vierten Staffel wird der Kampf um Ryan (Sohn von Homelander) zwischen Homelander und Butcher sein. Am Ende der Staffel stellte Homelander Ryan der Öffentlichkeit vor. Hierbei ermordete der “Superheld” am helllichten Tage einen Starlight-Anhänger vor allen Augen. Ryan schien die gewalttätige Aktion gefallen zu haben, denn ein leichtes Grinsen war in seinem Gewicht zu sehen, bevor die Staffel endete.

Eric Kripke hat dies in einem Interview mit E! News bestätigt: “Ein großer Teil der Staffel wird ein Kampf um Ryan sein… denn wenn Homelander ein Kind aufzieht und beeinflusst, ist das im Grunde ein zweiter Homelander mit apokalyptischen Auswirkungen.”

Die Spaltung der Öffentlichkeit zwischen Starlight und Homelander wird laut einem Interview mit Kripke für Insider auch ein Hauptthema für Staffel 4 sein. : “…die Gesellschaft als Ganzes spaltet sich in diese beiden Fraktionen auf und keiner hört dem anderen zu und die Bedrohung durch Gewalt wird jeden Tag schlimmer und schlimmer… das ist ein Vorgeschmack auf das, was all diese Superhelden in Staffel 4 mit der Gesellschaft anstellen werden.”

Butcher drohen tödliche Konsequenzen für die Einnahme der vorübergehenden Droge Compound V, die er in der dritten Staffel eingenommen hatte. Kripke ging in einem Interview mit IGN näher darauf ein: “Er hat eine sehr laut tickende Uhr…. und muss Prioritäten setzen. Er muss entscheiden, welche dieser Ziele für ihn am wichtigsten sind und sie verfolgen, egal ob es das ist, was die CIA von ihm will oder was die anderen Boys von ihm erwarten. Er muss sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, bevor er stirbt.”

Das Schicksal von Queen Maeve ist ebenfalls unklar – es scheint, als hätte sie ihre Kräfte vorerst verloren. Aber wird Homelander das ausnutzen und nach ihrem Kampf Rache üben?

Homelander wird sich auch vor Soldier Boy – seinem Vater – in Acht nehmen müssen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er wieder aus seinem Komazustand erwacht. Und sollte das der Fall sein, wird er eine Rechnung offen haben.

Victoria Neuman hat auch noch nicht verraten, was sie vorhat. Und wie passen ihre politischen Ambitionen zu all dem? Kripke sagte gegenüber IGN, dass sie ihre Beziehung zu Homelander in Zukunft sorgfältiger handhaben muss.

“Sie ist eine Figur, die immer versucht, alle Seiten zu spielen, je nachdem, in welcher Situation sie sich gerade befindet. Das Problem ist, dass sie sich jetzt mit Homelander verbündet, der das Gegenteil von dem ist, was er versucht, auf allen Seiten zu spielen. Er radikalisiert sich immer mehr. Es wird also eine Herausforderung sein, herauszufinden, wie sie mit seinem Wahnsinn umgehen und gleichzeitig ihre Handlungsmöglichkeiten schützen kann.”

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.



And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ — THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022

Die Newcomer-Superhelden Firecracker und Sister Sage sind ganz neu in der Serie, so dass wir nicht sicher sind, was wir erwarten können. Kripke hat jedoch “einige der besten und verrücktesten Geschichten, die je geschrieben wurden” versprochen, also können wir uns auf eine wilde Fahrt gefasst machen.

Wie Sie The Boys schauen können

Wenn Sie die ersten drei Staffeln von The Boys sehen wollen, brauchen Sie ein Amazon Prime Video-Konto.

Wird es eine fünfte Staffel von The Boys geben?

Amazon hat noch nicht bestätigt, ob The Boys für eine fünfte Staffel zurückkehren wird. Serienschöpfer Eric Kripke behauptet jedoch in dem folgenden Tweet, dass Staffel 4 nicht das Ende der Serie ist: