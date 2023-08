Router günstig wie lange nicht: AVM Fritzbox 7530 für nur 109,99 Euro

Wer einen qualitativ hochwertigen Router sucht, greift meist zu einer Fritzbox des Berliner Herstellers AVM. Die Geräte haben zwar ihren Preis, sind aber auch immer wieder Teil von Rabatt-Aktionen, so wie derzeit bei Amazon. Der Online-Händler bietet den WLAN-Router AVM Fritzbox 7530 zum Preis von nur 109,99 Euro an. Zuletzt musste man für den WLAN-AC+N-Router mit WLAN-Mesh-System und integriertem Mediaserver noch mindestens 35 Euro mehr berappen. Was den DSL-Router von AVM auszeichnet und ob es auch Ihre Anforderungen erfüllt, beleuchten wir hier.

Darum greifen viele zur Fritzbox 7530 von AVM

Die AVM Fritzbox 7530 ist ein top Einstiegsgerät für alle, die einen DSL-Router mit WLAN und Mesh-System suchen. Der WLAN-AC+N-Router bietet Geschwindigkeiten von bis zu 866 MBit/s im 5-GHz-Bereich und 400 MBit/s im 2,4-GHz-Netz. Dank VDSL-Supervectoring 35b erreichen Sie Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Ein weiteres Highlight ist das integrierte WLAN-Mesh-System. Alle Fritz-Geräte harmonieren sich nahtlos miteinander, wodurch ein einheitliches und leistungsstarkes WLAN-Netz entsteht. Dies garantiert eine konstant hohe Verbindungsqualität in jedem Winkel Ihres Zuhauses. Ob Streaming, Gaming oder Arbeiten, Ihr Netzwerk hält Schritt.

Wer auf Internet-Telefonie Wert legt, wird die IP-Telefonanlage mit Voice-to-Mail und Fax-to-Mail schätzen, während das eingebaute DECT-System Platz für bis zu sechs Schnurlostelefone bietet. Ein weiteres Plus ist der integrierte Mediaserver, der Multimedia-Inhalte an Geräte wie Tablets, TVs und HiFi-Systeme im Heimnetz verteilt.

Im Vergleich zur Fritzbox 7590 bietet die 7530 dank einer kompakten und energieeffizienten Bauweise ein kleineres Gehäuse mit einem geringeren Stromverbrauch. Natürlich unterstützt der AVM-Router auch das neueste Betriebssystem FritzOS 7, das automatische Updates bietet und die Fritzbox auch zum Mesh-Repeater macht. Auch die Integration von Smart-Home-Geräten wie Fritzdect-200- und 210-Steckdosen sowie den Fritzdect-301-Heizkörperregler ist problemlos möglich. Amazon hat jetzt den Preis für die Fritzbox 7530 auf 109,99 Euro gesenkt. Der Aktionspreis, der rund 35 unter dem zuletzt günstigsten Preis am Markt liegt, gilt allerdings nur für kurze Zeit.

So einfach lässt sich die AVM Fritzbox 7530 installieren

Die Installation der AVM Fritzbox 7530 ist recht einfach und benutzerfreundlich. Die genaue Vorgehensweise kann je nach Art Ihres Internetanschlusses variieren, aber hier ist eine grundlegende Anleitung, wie Sie Ihre FRITZ!Box 7530 anschließen.

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile haben: Die Fritzbox 7530, ein DSL-Kabel, ein LAN-Kabel und das Netzteil. Stromanschluss: Verbinden Sie das Netzteil mit der “Power/DC”-Buchse an der Rückseite der Fritzbox. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose. DSL-Anschluss: Verbinden Sie das DSL-Kabel mit der “DSL”-Buchse an der Rückseite des Routers. Das andere Ende des DSL-Kabels wird mit Ihrer Telefon-/DSL-Dose verbunden. LAN-Anschluss (optional): Wenn Sie einen Computer oder ein anderes Gerät über ein Ethernet-Kabel an die Fritzbox anschließen möchten, verbinden Sie das LAN-Kabel mit einer der “LAN”-Buchsen der Fritzbox. Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit dem LAN-Port Ihres Computers oder des anderen Geräts. DECT und Telefonanschluss (falls benötigt): Wenn Sie ein Analog-Telefon verwenden möchten, schließen Sie es an die mit “FON” gekennzeichnete Buchse an der Rückseite der Fritzbox 7530 an. DECT-fähige Telefone können drahtlos verbunden werden, indem Sie den DECT-Button am Router drücken und den Anweisungen des Telefons folgen. Einschalten: Schalten Sie die Fritzbox ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter (sofern vorhanden) betätigen. Warten Sie einige Minuten, bis die Power-LED und die DSL-LED dauerhaft leuchten. Dies zeigt an, dass die Fritzbox korrekt gestartet wurde und eine Verbindung zum DSL hergestellt hat. Einrichtung: Sobald Ihre Fritzbox 7530 gestartet ist und eine DSL-Verbindung hergestellt hat, können Sie die Konfiguration über den Webbrowser starten. Geben Sie “fritz.box” in die Adresszeile Ihres Browsers ein und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.

Bitte beachten Sie, dass die genaue Vorgehensweise je nach Ihrem Internetdienstanbieter und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Heimnetzwerks variieren kann. Bei Problemen oder speziellen Anforderungen sollten Sie die mitgelieferte Installationsanleitung oder den Support Ihres Dienstanbieters konsultieren.

