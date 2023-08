At a Glance Unsere Wertung Pro Großes Display

Gute Akkulaufzeit

Schnelle Leistung

Raue Kanten an der Frontplatte

Sofern Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Chromebook mit einem größeren Bildschirm sind, dann ist das Flip CX5 eine Überlegung wert. Das Asus-Chromebook hat einige Stärken, allerdings auch einige Ecken und Kanten – im wahrsten Sinne des Wortes.

Chromebooks sind in der Regel im 13-Zoll-Bereich angesiedelt, wobei gelegentlich auch kleinere Geräte für mehr Mobilität sorgen. Entsprechend wenig Auswahl gab es bei größeren Geräten. Asus ist mit seinem Flip CX5 in die Bresche gesprungen und bietet ein Chromebook mit großzügigen 16-Zoll-Display.

Design & Verarbeitung

Abmessungen von 358 × 261 × 19 mm

Gewicht von 2,15 kg

Aluminiumdeckel und Kunststoffboden

Wie zu erwarten, ist das Flip CX5 (CX5601) ein ziemliches Biest. Wir haben in letzter Zeit viele Chromebooks getestet, und die Tendenz geht zu schlanken, leichten Geräten. Asus wirft dies über den Haufen und liefert etwas ganz anderes. Das 358 × 261 × 19 mm große Gehäuse bringt satte 2,15 kg auf die Waage. Das ist kein typisches Chromebook, das man einfach in den Rucksack steckt und vergisst, allerdings ist das keineswegs schlecht.

Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus. Da ist ein großer Laptop nicht wirklich ein Problem, da wir ihn nur innerhalb der Wohnung bewegen müssen. Das Design selbst ist recht ansprechend. Der Deckel aus Aluminiumlegierung ist mit einem Material überzogen, das laut Asus eine elegante, keramikähnliche Textur für eine sanfte, schlichte Ästhetik bietet.

Asus

Das Finish auf der Oberseite des CX5 sieht einfach und sauber aus. Unterbrochen wird es nur von einem silbernen Asus-Logo in der Mitte, dem mattgrauen Chromebook-Emblem in der oberen linken Ecke und den beiden Scharniere, die es an der Unterseite des Rahmens halten. Dazwischen, an der hinteren Kante des CX5, gibt es eine lange Reihe rechteckiger Öffnungen für die internen Lüfter. Sie lassen das Gerät wie eine riesige Mundharmonika aussehen. An der Unterseite gibt es weitere Lüftungsgitter und die beiden nach unten gerichteten Lautsprecher.

Gummifüße sorgen für sicheren Halt auf dem Schreibtisch, unterstützt durch das Gewicht des Geräts selbst. Ja, es ist groß, allerdings besitzt das CX5 eine moderne, minimalistische Ausstrahlung. Sie wird zweifellos bei denjenigen Anklang finden, die von den silbernen Laptops, die derzeit die Landschaft dominieren, gelangweilt sind.

Tastatur & Trackpad

Hintergrundbeleuchtete Tastatur in voller Größe

Nummernblock

Gutes Trackpad

Der zusätzliche Platz bedeutet, dass Asus nicht nur eine hintergrundbeleuchtete Tastatur in voller Größe unterbringen konnte, sondern auch einen Nummernblock. Das macht alles ein wenig eng, mit dünnen Tasten.

Auf der Haupttastatur lässt es sich bequem tippen, mit einem ordentlichen Hubweg. So weiß man direkt, wann die Tasten getroffen wurden. Aufgrund des Nummernblocks ist sie jedoch versetzt und nicht direkt unter dem Display angeordnet. Das ist zwar für diese Art von Layout nicht ungewöhnlich, fühlt sich aber für ein Chromebook einfach falsch an.

Asus

Es gibt einen Grund, warum Apple keine Ziffernblöcke in MacBooks einbaut, Es bringt das Design aus dem Gleichgewicht und lässt die Nutzer links von der Mitte tippen. Das ist nicht ideal.

Außerdem ist der Ziffernblock selbst aufgrund der kleineren Tasten nicht so einfach zu bedienen, sodass er den Einbau nicht ganz rechtfertigt. Um ehrlich zu sein, wäre eine optionaler externer USB-Ziffernblock eine bessere Lösung und würde das CX5 zu einem viel angenehmeren Gerät machen.

Das Trackpad ist ebenfalls nach links versetzt. Es ist geschmeidig und geräumig, mit anständigen Klickreaktionen und guter Präzision.

Die schwarze Frontplatte ist ein Albtraum für Fingerabdrücke, da die matte Oberfläche diese bei Berührung sofort aufnimmt. Schon nach wenigen Tagen habe ich glänzende Stellen auf den Handballenablagen und einigen Tasten festgestellt.

Bildschirm und Lautsprecher

16 Zoll Full HD IPS

Dünne Ränder

Touchscreen

Den 16-Zoll-Bildschirm bezeichnet Asus als “NanoEdge”-Display, da die Ränder des IPS-Panels an den beiden Flanken sehr dünn sind und die 720p-Webcam auf der Oberseite etwas dicker ausfällt. Das verleiht dem CX5 ein Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 81 Prozent.

Asus

Das Display selbst ist Full HD (1.920 × 1.080 Pixel), mit einer maximalen Helligkeit von 300 cd/m². Das bedeutet, dass alles gestochen scharf aussieht und die Farben gut sind. Allerdings wird es schwierig sein, draußen in hellem Sonnenlicht zu arbeiten. Da es sich auch hier um einen Touchscreen mit dem obligatorischen Hochglanzbildschirm handelt, sollten Sie starke Lichtquellen nach Möglichkeit vermeiden.

Glücklicherweise können Sie aus einer Vielzahl von Winkeln wählen, denn die Scharniere des CX5 lassen sich um 360 Grad drehen. So können Sie das Gerät im Standard-Laptop-Modus verwenden, es im Zelt-Modus aufstellen, um Filme auf dem 16:9-Breitbild-Display zu sehen, oder es ganz umdrehen. Dann wird das Chromebook zu einem (allerdings unhandlichen) Tablet.

Asus

Ein Anzeigemodus, bei dem die Tastatur auf den Schreibtisch gerichtet ist, ist ebenfalls möglich und kann etwa im Zug oder im Flugzeug mit einem kleinen Tisch praktisch sein – vorausgesetzt, man braucht die Tastatur nicht.

Sie können einen kompatiblen USI 1.0-Standardstift verwenden, um Notizen zu machen, Dokumente mit Anmerkungen zu versehen oder in einer der unterstützten Anwendungen zu kritzeln. Es ist auch eine nette Spielerei, mit dem Stift durch das Betriebssystem zu navigieren. Ja, es gibt nicht viele wichtige Aktivitäten, die man mit dem Stylus ausführen kann.

Unterhalb der Tastatur ist das Logo “Sound By Harman/Kardon” zu sehen. Das ist ein gutes Zeichen und Sie merken die Soundqualität, sobald Sie mit dem CX55 Musik hören oder Videos streamen. Die Lautstärke ist raumfüllend, ohne dabei schrill zu sein.

Asus

Ja, es gibt immer noch keine ernsthaften Bässe wie bei den meisten Laptops, aber die Klangtrennung bedeutet, dass man einen 3D-Effekt erhält, der den Mix in Liedern zur Geltung bringt und es ermöglicht, dass Filmsoundtracks ein immersives Element behalten. Das ist in etwa das Beste, was man in einem Gerät dieses Preises bekommen kann.

Specs & Leistung

Intel Core i5-Prozessor

8 GB Arbeitsspeicher

128 GB PCIe-SSD

Mein Testmodell ist mit einem Intel Core i3-1235U-Prozessor ausgestattet, der bis 4,4 GHz beschleunigt werden kann. Dazu gesellen sich 8 GB LPDDR4 Arbeitsspeicher und 128 GB M.2 NVME PCIe 3.0 SSD. Sie bietet für ein Chromebook reichlich Platz, da die meisten Daten und Software (gemäß Google) in der Cloud gespeichert werden sollen.

Die Hardware-Ausstattung sorgt dafür, dass alles zügig vonstattengeht. Bei der alltäglichen Nutzung, dem Surfen im Internet, dem Streaming von Unterhaltungsinhalten, dem Schreiben von Artikeln und anderen Aufgaben zeigte das CX5 eine solide Leistung ohne Aussetzer.

Das Spielen war eine gemischte Angelegenheit. Der Battle-Shooter PUBG funktionierte gut, mit einer reaktionsschnellen Steuerung und einer anständigen Bildrate. Allerdings verursachte der Android-Emulator Probleme und das Spiel warf mich regelmäßig raus.

Der Versuch, das sanftere Alto’s Odyssey zu spielen, war eine Enttäuschung. Das Spiel stotterte so stark, dass es völlig unspielbar war. Ich gehe davon aus, dass dies wieder einmal auf den Android-Emulator zurückzuführen ist. Wenn Sie also erwägen, die CX5 als “Spielekonsole” zu nutzen, sollten Sie sich vielleicht für Nvidia GeForce Now entscheiden.

Für diejenigen, die Benchmarks mögen, erreichte das CX5 1123 (Single-Core) und 2505 (Multi-Core) im Geekbench 5, 1114 im Basemark 3.0 und 149 im Jetstream 2. Damit steht es an der Spitze der Liste und ist das schnellste Chromebook, das mir bisher begegnet ist.

Ports & Konnektivität

2 × USB-C

HDMI

Micro-SD

Für ein so großes Gerät könnte man eine riesige Auswahl an Anschlüssen erwarten, aber Asus hat sich in diesem Bereich etwas zurückgehalten.

Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss, einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, einen Micro-SD-Steckplatz und einen HDMI-Anschluss. Das ist eine gute Auswahl an Optionen.

Wenn Sie die kabellose Variante bevorzugen, können Sie die Vorteile von Bluetooth 5 und WiFi 6 nutzen, die das CX5 bietet.

Akkulaufzeit

57 Wh Li-Ionen-Akku

45-Watt-Adapter

USB-C-Ladeanschluss

Im Gehäuse des CX5 ist ein 57-Wh-Li-Ionen-Akku verbaut, der eine ordentliche Ausdauer für das Notebook bietet. In unserem Standard-HD-Videostreaming-Loop-Test ging das Chromebook in etwa neun Stunden und vierzig Minuten von 100 Prozent auf Null. Das ist ein respektables Ergebnis, mit dem man problemlos einen ganzen Arbeitstag durchhalten sollte, ohne in der Nähe einer Steckdose sein zu müssen.

Sollte der Akku doch einmal leer sein, kann man das 45-Watt-Netzteil dreißig Minuten lang in einen der USB-C-Ladeanschlüsse stecken, um wieder auf 45 Prozent zu kommen. Für eine vollständige Ladung benötigt der Akku eine Stunde und fünfzehn Minuten.

Software

ChromeOS

Offline-Funktionen

Online-Versionen von beliebter Software

Falls Sie bis hierher gelesen haben, dann wissen Sie vermutlich schon, was ein Chromebook mit Googles Betriebssystem ChromeOS ist. Es ist in erster Linie auf das Web ausgerichtet. Die meisten verwendeten Programme sind Online-Versionen.

Sie erhalten kein vollwertiges Word- oder Photoshop-Erlebnis, obwohl Sie abgespeckte Versionen verwenden können. Stattdessen bieten die Google-Suite von Office-Tools und der Chrome-Browser selbst eine große Anzahl von Möglichkeiten für diese modernen Geräte.

Die Oberfläche ist ähnlich wie bei Chrome, nur mit einem Dateimanager, Somit finden Sie sich in kürzester Zeit zurecht.

Asus

Sofern Sie keine professionellen Anwendungen verwenden oder sehr spezifische Softwareanforderungen haben, dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass ein Chromebook alles kann, was Sie wollen. Gut: Alles ist sicherer – Viren und Malware stellen ein viel geringeres Risiko dar als bei einem Windows-PC.

Sie können auch eine Reihe von Anwendungen nutzen, falls Sie offline sind. Google Docs synchronisiert dann etwa alle Änderungen, sobald Sie sich wieder mit einem Netzwerk verbinden.

Fazit

Das Asus Flip CX5 Chromebook hinterlässt einen gemischten Eindruck. Sein Intel-Prozessor sorgt dafür, dass die meisten Aktivitäten schnell und reibungslos ablaufen, obwohl ich bei einigen Spielen seltsame Probleme hatte.

Die Akkulaufzeit ist mit rund zehn Stunden mit einer Ladung ebenfalls gut, und der große Bildschirm hat eine angenehme Größe für die Arbeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und die Nutzung von Streaming-Inhalten.

Allerdings ist der Bildschirm zu dunkel, um ihn an einem hellen Tag im Freien zu verwenden. Die reflektierende Beschaffenheit von Touchscreens kann in dieser Umgebung ebenfalls Probleme verursachen.

Die Tastatur ist zwar anständig, aber die kleinen Tasten auf dem Ziffernblock machen sie zu kompromisslos, um nützlich zu sein. Das gilt vor allem, sobald Sie das Chromebook schräg stellen.

Sofern Sie Leistung und einen großen Bildschirm wollen, dann bietet das Flip CX55 alles. Das allerdings mit einigen merkwürdigen Vorbehalten. Wenn möglich, sollten Sie es vor dem Kauf ausprobieren.

Spezifikationen

Betriebssystem: Chrome OS

Bildschirm: 16-Zoll IPS FHD (1.920 × 1.080 Pixel), Seitenverhältnis 16:9, Touchscreen, stiftfähig

Prozessor: Intel Core i5-1235U (8 MB Cache, bis zu 4,40 GHz)

Grafik: Intel Iris Xe

Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4 an Bord

Interner Speicher: 128 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD

Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, 1 × USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 2 × USB 3.2 Gen 2 Typ-C, 1 × HDMI 2.0a, Micro-SD-Kartenleser,

Tastatur: Chiclet, hintergrundbeleuchtet mit Num-Taste, 1,4 mm Tastenhub

Webcam: 720p

Audio: Zwei Harmon/Kardon-Lautsprecher

Akku: 57 Wh, 3-Zellen Li-Ionen

Extra: Titan-C-Sicherheits-Chip

Abmessungen: 358 × 261 × 19 mm

Gewicht: 2,15 kg

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.