At a Glance Unsere Wertung Pro Großes 15,6-Zoll-Full-HD-Display

8 GB RAM und 128 GB Speicher

Solide Leistung

Gute Auswahl an Anschlüssen Kontra Schwammige Tastatur

Durchschnittliche Akkulaufzeit

Kein Touchscreen Fazit Sofern ein großer Bildschirm für Sie bei der Suche nach einem neuen Chromebook an erster Stelle steht, dann hat das 515 viel zu bieten. Ein Touchscreen gehört zwar nicht zur Standardausstattung, aber das Gerät ist schnell, hat eine gute Ausstattung und sollte ein paar Jahre halten.

Preis beim Test

$649.99

Größere Chromebooks scheinen in letzter Zeit ein kleines Comeback zu erleben. Während die meisten ChromeOS-Geräte im Handel eher kleine Formate um die 13 Zoll haben, kann ein größeres Panel ein echter Vorteil sein. Das gilt für allem, wenn das Chromebook für die Arbeit verwendet werden soll.

Acer hat diesen neuen Trend erkannt und reagiert mit dem Chromebook 515, das mit einem 15,6-Zoll-Display ausgestattet ist. Aber bedeutet größer auch immer besser?

Design & Aufbau

Kunststoff- und Metallkonstruktion

Abmessungen 358 × 241 × 24,9 mm

1,7 kg Gewicht

Diejenigen, die an die leichte und kompakte Bauweise von Chromebooks gewöhnt sind, werden vielleicht ein wenig überrascht sein, wenn sie das 515 zum ersten Mal sehen.

Es ist ein großes Gerät in dieser Kategorie. Seine beträchtlichen Abmessungen machen es zu einem Surfbrett machen, wenn man es mit Geräten wie dem HP Chromebook x360 14c vergleicht. Es ist ungefähr so groß wie das andere große ChromeOS-Gerät der letzten Zeit, das Asus Chromebook Flip CX5.

Die für die Konstruktion verwendeten Materialien halten das Gewicht auf einem überschaubaren Niveau, wobei sich 1,7 kg gerade noch angenehm anfühlen. Das Unterteil ist aus Kunststoff, während der Großteil des Deckels aus Metall mit einer matten Oberfläche besteht. Sie sieht elegant aus und erinnert an viele andere Chromebooks, die ich in letzter Zeit getestet habe.

Die schicken 2-in-1-Scharniere sucht man beim 515 vergebens. Das Chromebook versteht sich eher als Laptop denn als Hybrid-Gerät, vermutlich wegen des fehlenden Touchscreens. Sie können das Display jedoch flach auf einen Tisch legen.

Im Großen und Ganzen ist das Gehäuse stabil. Sobald man am Gerät jedoch ein wenig wackelt, kippt das Display nach hinten. Die Scharniere sind nicht ganz so fest, wie sie sein könnten. Dennoch hatte ich während meiner Zeit mit dem Gerät keine Probleme mit der Kippen des Displays.

Auf der Unterseite des 515 gibt es ein großes Lüftungsgitter, das für Kühlung sorgt, sowie zwei nach unten gerichtete Lautsprecher. Dank der beiden Gummifüße an der Vorderseite und einer langen Gummileiste an der Rückseite steht das Gerät stabil und sicher auf dem Schreibtisch.

Tastatur & Trackpad

Volltastatur mit Nummernblock

Hintergrundbeleuchtete Tasten

TouchPad aus Gorilla-Glas

Beim Test des Asus Chromebook Flip CX5 habe ich den Nummernblock kritisiert, da er die Tastatur von der Mitte des Displays entfernt. Das verkompliziert die Bedienung und lässt Chromebooks nicht mehr so angenehm nutzen.

Acer hat mit dem 515 den gleichen Ansatz gewählt und hinterlässt bei mir immer noch den gleichen Eindruck. Abgesehen von meinem persönlichen Kritikpunkt war die Haupttastatur etwas gewöhnungsbedürftig. Sie ist etwas schwammig und liegt natürlich nicht zentral. Nach etwa einer halben Stunde hatte ich mich umorientiert und konnte fast mit meiner gewohnten Geschwindigkeit gut tippen.

Ich habe allerdings mehr Tippfehler gemacht als sonst. Sofern Sie also nicht unbedingt einen Nummernblock an Ihrem Laptop haben wollen, würde ich Ihnen empfehlen, das Acer Chromebook 515 (oder ein ähnliches Gerät mit Nummernblock) vor dem Kauf zu testen.

Der Nummernblock selbst ist durchaus brauchbar, wenn auch mit schmalen Tasten, die sich manchmal etwas eng anfühlen können. Falls Sie aber regelmäßig Zahlen in einer Tabellenkalkulation eingeben, werden Sie den Nummernblock als sehr praktisch empfinden. Eine Hintergrundbeleuchtung macht das Tippen auf dem Chromebook 515 auch im Dunkeln möglich.

Unter der Tastatur befindet sich eine pillenförmige Vertiefung, in der sich der Fingerabdrucksensor befindet. Diese Funktion wird in letzter Zeit immer häufiger bei Chromebooks eingesetzt. Trotz der geringen Größe funktioniert die Erkennung gut.

Das Touchpad ist solide, dank des Corning Gorilla Glass Panels auf der Oberseite. Die Cursor-Bewegungen sind schnell und präzise. Das Pad selbst hat eine gute Größe, um es zu bewegen. Multi-Touch-Gesten werden unterstützt und funktionieren alle gut, mit flüssigen Reaktionen auf die Fingergesten.

Bildschirm, Lautsprecher und Webcam

15,6 Zoll Full HD IPS-Display

Stereo-Lautsprecher

720p-Webcam

Eines der Hauptargumente für dieses Chromebook ist natürlich das Display. Mit dem 515er-Modell erhalten Sie ein 15,6 Zoll großes Full HD IPS-Panel, das viel Platz für die Anzeige von Webseiten, das Streaming von Inhalten und die Arbeit an Office-Dokumenten bietet.

Leider gibt es keine Touchscreen-Funktionen. Das ist ein wenig schade, dafür kommt dafür matterer Bildschirm zum Einsatz. Er leidet nicht so sehr unter Spiegelungen wie bei den Modellen mit berührungsempfindlichen Panels.

Die Qualität des Bildschirms ist gut, mit scharfer Auflösung und Farben, auch wenn letztere manchmal etwas gedämpft wirken können. Der matte Bildschirm verhindert zwar Blendungen und Reflexionen, so dass er sich gut für den Einsatz im Freien eignet. Die maximale Helligkeit von 320 nit gleicht dies wieder aus, da die Hintergrundbeleuchtung nicht stark genug ist, um mit sehr sonnigen Tagen fertig zu werden.

Oberhalb des Displays sitzt die Standard-Webcam für Videotelefonie, ein wichtiges Merkmal für den modernen Hybrid-Arbeiter. Acer macht keine Angaben zur Qualität der Kamera, aber Google Chat bietet 720p als höchste verfügbare Einstellung an. Insofern wird das maximale Qualität sein.

Mit genügend Licht erhält man ein anständiges Bild bei Anrufen. Allerdings ist es ziemlich einfach, die Kamera mit starken Lichtquellen zu überfordern. Falls Sie während eines Anrufs am Fenster sitzen, sieht es so aus, als würde ein heller Scheinwerfer auf Ihr Gesicht scheinen. Bei Nichtverwendung der Webcam lässt sich eine Objektivkappe zum Schutz der Privatsphäre aufschieben.

Die Zwillingslautsprecher können eine erstaunliche Lautstärke erzeugen, die dank der DTS-Audio- und Smart-Verstärker-Funktionen auch in der lautesten Einstellung nicht verzerrt wird.

Die höheren Frequenzen sind definitiv am stärksten ausgeprägt. Wie bei einem Laptop üblich, fehlt es an Bässen. Für das Streaming von Videoinhalten und ein bisschen Musikhören erfüllen die Lautsprecher ihren Zweck.

Specs & Leistung

intel Core i3/i5 der 11. Generation

8 GB Arbeitsspeicher

128 GB große SSD

Acer setzt beim Chromebook 515 auf einen mit 3 GHz getakteten Intel Core i3-Prozessor der 11. Generation (Tiger Lake). Er kommt mit den Anforderungen von ChromeOS gut zurecht.

Ohne Touchscreen macht es wenig Sinn, das Chromebook 515 für Spiele zu verwenden, da diese hauptsächlich auf Berührung ausgerichtet sind. Sofern allerdings die Arbeit mit Googles Bürosoftware, das Streamen von Netflix-Inhalten oder das Surfen mit Chrome und vielen offenen Tabs im Vordergrund steht, gibt es keine Aussetzer oder andere Probleme.

Der Prozessor wird von 8 GB LPDDR4X RAM und einer 128 GB PCI-Express SSD als Speicher unterstützt. Diese ganze Kombination scheint für ein Chromebook etwas übertrieben zu sein. ChromeOS ist ja bekanntermaßen ein leichtgewichtiges Betriebssystem. Aber klar, über zu viel Leistung beschwere ich mich nicht.

Hier sehen Sie, wie das Acer Chromebook 515 bei unseren Standard-Benchmark-Tests abgeschnitten hat und wie es sich im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten schlägt:

Ports & Konnektivität

HDMI-Anschluss

2 × USB-C (3.2 Gen 2)

Wi-Fi 6

Dank seines größeren Rahmens bietet das Chromebook 515 Platz für einige Anschlüsse, die man bei Chromebooks nicht immer sieht. Dazu gehören ein HDMI-Anschluss in voller Größe und ein Micro-SD-Kartensteckplatz.

Hinzu kommen zwei USB-C- (3.2 Gen 1) und ein USB-A-Anschluss (3.2 Gen 1) sowie ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Es gibt auch ein Kensington Lock, falls Sie das Gerät unterwegs an einem Tisch befestigen möchten.

Was die Konnektivität angeht, ist das 515 gut ausgestattet. Wi-Fi 6 sorgt für eine flotte Online-Verbindung und Bluetooth 5 ermöglicht die Verbindung mit Lautsprechern und anderen Peripheriegeräten.

Akkulaufzeit & Aufladen

3-Zellen-Lithium-Ionen-Akku

65 Watt maximale Ladeleistung

45-Watt-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Acer gibt die Größe des Akkus im Chromebook 515 nicht an. Es soll sich um einen 3-Zellen-Lithium-Ionen-Akku handeln, der eine maximale Ladeleistung von 65 Watt hat. Diese Leistung ist allerdings nicht direkt nach dem Auspacken verfügbar, da das mitgelieferte Ladegerät lediglich auf 45 Watt ausgelegt ist.

Das Unternehmen gibt eine Lebensdauer von 10 Stunden mit einer einzigen Ladung an. In unserem Test mit einer HD-Videoschleife sah ich, wie sich der Akku in ziemlich genau 8 Stunden von 100 Prozent auf Null leerte.

Das ist etwas enttäuschend. Das Asus Flip Chromebook CX5 schaffte eine Stunde und vierzig Minuten mehr. Damit kommt man immer noch durch einen Arbeitstag, muss aber vielleicht nachladen, wenn man das Gerät abends nutzen will.

Das mitgelieferte Ladegerät bringt Sie in unserem üblichen 30-Minuten-Test von 0 auf angemessene 39 Prozent.

Software & Anwendungen

ChromeOS

Zahlreiche Offline-Apps

Kann Linux ausführen

Auf einem Chromebook läuft das Google eigene Betriebssystem ChromeOS. Falls Sie schon einmal den Chrome-Browser verwendet haben, wird er Ihnen sofort bekannt vorkommen. Dank des vereinfachten Betriebssystems ist das Chromebook leicht zu bedienen.

Google bietet eine große Auswahl an kostenloser Software, die auf Chromebooks ausgeführt werden kann. Dazu gehören die Office-Suite (Google Docs, Google Sheets und Google Slides) sowie andere persönliche Produktivitätsanwendungen wie Google Keep, Google Tasks und Google Calendar.

Natürlich sind Sie nicht auf diese Anwendungen beschränkt. Sie finden im Chrome Web Store zahlreiche Alternativen und können auch viele Android-Apps auf einem Chromebook ausführen, Und Sie können sogar ein Linux-System einrichten.

Rechnen Sie das alles zusammen, haben Sie so ziemlich alles, was Sie brauchen – und es kostet Sie nichts extra.

Preis und Verfügbarkeit

Sie können das Acer Chromebook 515 (CB515-1W) ab rund 600 Euro im Handel kaufen. Neben der Version, die ich hier getestet habe, können Sie auf einen leistungsstärkeren Prozessoren umsteigen: Das Acer Chromebook 515 mit Intel Core i5 sowie mehr Speicher (256 GB) und RAM (16 GB) kostet dann allerdings knapp 900 Euro.

Der Hauptkonkurrent des 515 ist das Asus Chromebook Flip CX5, das von seinem ursprünglichen Preis von knapp 700 Euro auf etwa den gleichen Listenpreis wie das 515 gefallen ist.

Fazit

Das Acer Chromebook 515 ist ein anständiges Angebot für alle, die ein großes Display und viel Leistung für allgemeine ChromeOS-Aufgaben benötigen.

Das Fehlen eines Touchscreens wird für einige ein Nachteil sein. Allerdings gibt es im Gegenzug keine störenden Blendeffekte auf dem Display.

Acer positioniert das 515 als Chromebook für Hybrid-Arbeiter. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr nützliches Gerät für den Schreibtisch zu Hause sein könnte. Allerdings kann das schwache Displays im Freien durchaus Probleme haben.

Spezifikationen

Bildschirm: 15,6 Zoll Full HD IPS-Display, Seitenverhältnis 16:9, Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel

Prozessor: Core i3 Intel, 11. Generation (Tiger Lake)

Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X

Interner Speicher: 128 GB PCI-Express SSD

Webcam: 720p

Konnektivität: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 2 × USB-C (3.2 Gen 1), 1 × USB-A (3.2 Gen 1), HDMI-Anschluss, Micro-SD-Kartenleser, 3,5-mm-Kopfhörereingang

Extras: Kensington-Schloss

Abmessungen: 357,9 × 240,5 × 24,86 mm

Gewicht: 1,7 kg

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.