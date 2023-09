Diese genialen Gadgets gehören in jede Küche

Die Technik macht vor gar nichts halt, schon gar nicht vor der Küche. Das zeigt sich gerade ganz anschaulich am aktuellen TikTok-Trend: Unter dem Hashtag #amazonkitchenfinds werden da die nützlichsten, ausgefallensten – und mitunter beklopptesten Küchen-Utensilien gefeiert, die es irgendwie aus der Konzeptions-Phase in die Produktion geschafft haben.

Solche abgefahrenen, aber oft nützlichen Küchenschätze wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: Machen Sie sich bereit für selbstfahrende Rührgeräte, rotznäsige Eiertrenner und Luxus-Toaster, die man gegen einen Gebrauchtwagen tauschen kann. Wir stellen die abgefahrensten und trotzdem praktischsten Küchen-Gadgets vor, die man sich (nicht) vorstellen kann.

Warum Sie einen Thermomix brauchen

Utensilienrührer

Preis: 30 Euro

Umrühren? Das sollen bitte andere machen: Der Utensilienrührer zum Beispiel. Statt Suppen, Hackfleischpfannen oder Soßen selbst zu mischen, kann man das in der Küche auch diesem kleinen Helfer erledigen lassen. Dazu setzt man den Utensilienrührer einfach in den Topf oder die Pfanne und schaltet das batteriebetriebene Gerät ein.

Der kleine Rühr-Roboter bewegt sich dann von alleine durchs Gefäß und sorgt dafür, dass nichts anbrennt. Der Rührfuß ist dabei abnehmbar, spülmaschinengeeignet und bis 120 Grad Celsius temperaturbeständig. Das heißt aber auch: Man sollte die Herdplatte damit nicht maximal aufdrehen.

Edelstahl Butterstreuer

Simple preading

Preis: 10 $ (Plus Versand aus USA)

Das Problem kennen viele: Holt man sich da die Butter aus dem Kühlschrank, kann man den harten Klumpen nur schwerlich auf Brot und Brötchen schmieren. Ungeduldige haben das schon manche Teigscheibe zerdrückt, durch deren Löcher dann hindurchfließt, was eigentlich schmackhaft auf der Oberseite kleben sollte.

Statt sich in meditativer Geduld zu üben oder Butterstücke mit dem Föhn zu bearbeiten, können Hungrige auch zu diesem einfachen aber effizienten Utensil greifen: Der Butterstreuer presst das fettige Gold beim Abnehmen vom Block in dünne Fäden, die dann sofort Temperatur aufnehmen und sich tadellos streichen lassen – ein regelrechtes Küchenwunder.

Auch Streifen lassen sich damit abnehmen, etwa von Käse. Ohne scharfe Kanten ist das Gadget absolut kinderfreundlich.

Burger Halter aus Silikon

Diycut

Preis: 11 Euro

Hält den Burger in Form – und warm: Der Diycut Burger Halter ist aus lebensmittelechtem Silikon gefertigt, widersteht auch hohen Temperaturen und hält alles, was einen Burger so lecker macht, sicher an Ort und Stelle. Gleichzeitig kann man bequem abbeißen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen.

Der „Burger Buddy“ ist elastisch, leicht zu reinigen und nimmt auch andere fettige und heiße Dinge in Burgerform auf, wenn Sie so etwas Zuhause haben. Theoretisch können Sie die Teile auch mit zur nächsten Fast-Food-Kette nehmen und dort womöglich einen neuen Trend anstoßen. Geliefert werden gleich vier Burger-Halter, alle in der gleichen Größe.

Ketian Smart Toaster

Ketian

Preis: 450 Euro

Wer gedacht hat, so profane Geräte wie einen Toaster könne man kaum noch optimieren, der darf sich hier eines Besseren belehren: Der Ketian Smart Toaster hat einen 7-Zoll-Touchscreen und neben 1400 Watt auch noch manches schlaue Extra an Bord.

Ob das den Kaufpreis von rund 450 Euro rechtfertigt, muss sich am Ende jeder selbst überlegen. Aber womit kann man besser angeben, als mit einem Toaster, der selbst Ironman neidisch machen würde?

Der smarte Mini-Bäcker kennt fünf verschiedene Brotsorten und kann denen sieben individuelle Bräunungsstufen verpassen. Dabei fährt ein motorisierter Toast-Schlitten automatisch auf die (je nach Brotlänge) optimale Position und pumpt derart viel Hitze in Brotschnitten und Co, dass das Gebäck doppelt so schnell fertig wird, wie im billigen Toaster vom Discounter.

Wenn man dafür von Übernachtungsgästen keinen Zuspruch erfährt – dann hat man definitiv die falschen Übernachtungsgäste.

Sandwich-Schneider mit Versiegelung

Gelbira

Preis: 14 $ (Plus Versand aus USA)

Ob mit Schinken und Salat, Erdnussbutter und Marmelade oder mit geschmolzenem Käse: Das Sandwich ist ein kulinarischer Meisterstreich. Es ist schnell zubereitet, äußerst flexibel was die Zutaten angeht und es macht satt.

Einziger Nachteil der geschichteten Speise: Wer allzu hastig oder gedankenverloren hineinbeißt, findet den Inhalt manchmal auf dem Fußboden wieder, weil er an den offenen Seiten hinaus plumpst. Ein amerikanischer Produzent hat sich diesem Dilemma angenommen und eilt allen Sandwich-Enthusiasten zu Hilfe: Mit diesem Sandwich-Schneider, der die zugeklappten Toastscheiben versiegelt und dicht zusammenpresst. Das hält den Inhalt an Ort und Stelle (solange man es damit nicht übertreibt) und die Finger sauber.

Auch optisch sind solche „Presswitches“ ein Blickfang. Der Nachteil: Bis man den Dreh und die richtige Füllmenge raus hat, muss man etwas experimentieren und bei rechteckigen Toastscheiben bleiben manche Brotstücke übrig.

Gracula Knoblauchschneider

Ototo

Preis: 15 Euro

Den originalen Dracula bringt man wohl kaum zum Knoblauchschneiden – sein BPA-freies Kunststoff-Pendant dafür umso leichter. Der vampirische Zwerg ist in der Küche auch außerhalb vom Dienst ein hübscher Blickfang und häckselt Knoblauch, Chillies oder Ingwer mit einem paar Handbewegungen zügig in handliches Kleinzeug, das man dann komfortabel weiterverarbeiten kann.

Gracula („Garlic“ ist Englisch für Knoblauch) ist spülmaschinenfest, arbeitet mit nahezu übermenschlicher Geschwindigkeit und nimmt sich auch mehrerer Knoblauchzehen auf einmal an. Händisch ist er nach getaner Schredderei mit einer Bürste leicht zu säubern.

Dreiteilige Küchen-Kräuterschere aus Edelstahl

FANSEZQ

Preis: 9 Euro

Wachen Sie auch manchmal morgens mit schlechter Laune auf, weil Sie wissen, dass Sie mittags jede Menge Schnittlauch für Kräuterquark, einen gebratenen Fisch oder für einen köstlichen Schnittlauchkuchen schneiden müssen? Nein? Wir eigentlich auch nicht.

Wer solche Probleme aber hat, der wird dieses Gadget nicht mehr aus der Hand geben: Damit schneiden sich auch raue Mengen der grünen Halme fast wie von selbst.

Der Trick: Statt eine Schere mit nur zwei Klingen zu bauen, haben die Hersteller diesem Accessoire gleich zehn Klingen spendiert. Tatsächlich erreicht man beim Schnittlauch-Schnippeln damit ungeahnte Höchstgeschwindigkeiten – leider ist das Gadget für sonst nicht viel zu gebrauchen. Man kann die damit eingesparte Arbeitszeit aber natürlich nutzen, um sich neue Einsatzzwecke für die Super-Schere auszudenken.

Mini Folienschweißgerät

ODSD

Preis: 17 Euro

Klar: Frischhaltefolien machen Lebensmittel haltbar und sind in der Küche ein oft unverzichtbarer Helfer. Wirklich luftdicht kann man übriggebliebene Speisen oder geöffnete Verpackungen damit aber nicht ohne Weiteres wieder verschließen. Es sei denn, man schafft sich dieses Mini-Folienschweißgerät an.

Ein exakt zehn Zentimeter langes Dichtungsband gewährleistet hier eine dichte Versiegelung, die weder Keime in die Tüte lässt noch Gerüche aus ihr heraus. Drei verschiedene Betriebsmodi eignen sich für dreierlei Beutel-Dicken, ein Akku mit 3.000 mAh hält bis zum nächsten Aufladen lange durch und ein USB-C-Ladekabel wird gleich mitgeliefert.

Allerdings liegen der Sendung nur 6 Plastikbeutel „zum Üben“ bei, Nachschub muss man sich dann selbst besorgen.

Ölsprüher zum Kochen, 2 Stück

Sosayet

Preis: 12 Euro

Wer schon mal versucht hat, Öl gleichmäßig auf einer unebenen Oberfläche aufzubringen, dem muss man den Zweck dieses Gadgets vermutlich nicht erklären – das ist nämlich ganz schön schwierig. Dieser Ölsprüher läutet neue Zeiten ein.

Dabei kann das Gadget noch viel mehr als nur Öl gleichmäßig verteilen: Ob Essig, Wein, Fruchtsaft oder einfach nur Wasser, die Sprühflasche mit verbesserter „Druckzerstäubungsfunktion“ verteilt Flüssigkeiten in kleinsten Portionen und mit einem hauchdünnen Film auf allen dafür geeigneten Speisen.

Damit verpassen wir Pommes in der Heißluftfritteuse das gewisse Extra und fügen Gerichten einen schimmernden Glanz hinzu, wenn die davon profitieren.

Besonders praktisch ist das Gadget auch, wenn es darum geht, einen Braten knusprig und goldbraun backen. Statt mühsames Pinseln und Fingerverbrennen sprüht man Öl oder Honigwasser damit aus sicherer Entfernung auf das Bratgut. Man sollte das Utensil bloß nicht mit dem Deospray verwechseln.

Keramischer Eiertrenner

Jevina

Preis: 17 Euro

Sicher: Eier kann man auch per Hand trennen. Dabei besteht aber immer ein kleines Risiko, das Eigelb zu verletzten und ungewollt Rührei zu produzieren. Außerdem sieht das Jonglieren mit Eierschalen nicht annähernd so schräg aus, wie dieser rotnasige Eiertrenner aus Keramik.

Den Gag der Produktdesigner erklärt das Gadget auf den ersten Blick von ganz alleine, da beschränken wir uns auf die Funktion: Ein Filter im Innern des scheinbar Schnupfigen hält das Eigelb zurück, während das Eiweiß etwas provokant aus der Porzellannase schwabbert. Besonders appetitanregend ist das vielleicht nicht, albern und ulkig ist es allemal.