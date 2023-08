Amazfit GTR Mini im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leicht und komfortabel

Lange Akkulaufzeit

Umfangreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Wasserdicht bis 5 ATM Kontra Keine Anwendungen von Drittanbietern

Nicht der beste Tracker

Kein NFC für Zahlungen

Schlechte Auswahl an kostenlosen Zifferblättern Fazit Die GTR Mini ist eine gut aussehende und leistungsfähige Smartwatch für nicht viel Geld. Ja, das Tracking ist nicht so gut wie bei teureren Alternativen, aber wenn Sie eine Möglichkeit suchen, Ihre Gesundheit zu überwachen und gleichzeitig zu erkunden, was Smartwatches alles können, ist sie eine solide und preiswerte Wahl.

Preis beim Test

$119.99

Aktuell bester Preis: Amazfit GTR Mini

Shop Preis Amazfit $119.99 Jetzt ansehen

Amazfit hat seiner Mini-Reihe von Smartwatches eine verkleinerte Version seiner beliebten GTR 4 hinzugefügt. Können dieselben Funktionen auf kleinerem Raum untergebracht werden? Hier finden Sie den vollständigen Testbericht über die Amazfit GTR Mini.

Amazfit GTR Mini bei Amazon ansehen

Design & Verarbeitung

Rundes Design

Leicht und bequem

Rahmen aus Edelstahl

Im Vergleich zur rechteckigen Amazfit GTS 4 Mini, die ich vor Kurzem getestet habe, fällt sofort auf, dass bei der GTR Mini einige Ecken abgeschnitten wurden, jedoch betrifft dies eher die Ästhetik als die Qualität. Dies liegt daran, dass die GTR ein rundes Design hat, das vielen klassischen Uhren ähnelt und der größeren GTR 4 entsprechen soll.

Martyn Casserly

Mit einem Gewicht von etwa 36 Gramm, inklusive Armband, ist die GTR Mini eine angenehme, leichte Uhr. Die Tiefe von 9,25 Millimeter sorgt dafür, dass sie gut sitzt und nicht leicht an Kleidungsstücken hängenbleibt. Zudem ist das 42,83 Millimeter große Gehäuse selbst an meinen recht schlanken Handgelenken nicht zu groß.

Um den Korpus des Geräts verläuft ein Band aus Edelstahl, verziert mit einer einzelnen Krone. Im Gegensatz zur größeren GTR 4 (und zur Apple Watch) ist die Krone einfach nur ein Knopf, sodass Sie sie nicht drehen können, um auf dem 1,28 Zoll (3,25 cm) AMOLED-Runddisplay durch Optionen zu scrollen.

An der Rückseite der Uhr befindet sich der optische Sensor BioTracker PPG optischen, zusammen mit den beiden magnetischen Ladekontakten, an die Sie die mitgelieferte (und maßgeschneiderte) Ladehalterung anschließen können. Alles ist bis zu 5 ATM als wasserdicht eingestuft, was bedeutet, dass Sie die GTR Mini sicher zum Schwimmen tragen können.

Martyn Casserly

Ein 20 mm Silikonarmband mit Schnellverschlüssen rundet das Design ab und bietet genügend Löcher, um eine gute Auswahl an Handgelenkgrößen (laut Amazfit 150-200 mm) unterzubringen. Ich habe festgestellt, dass das mitgelieferte Band bei mir eine Irritation meiner Haut hervorgerufen hat, da der Bereich unterhalb der Schnalle leicht gerieben hat. Ich habe im Laufe der Jahre viele Amazfit-Geräte verwendet und habe dieses Problem bisher nicht festgestellt, daher vermute ich, dass es sich um eine spezielle Hautirritation bei mir handelt und nicht um ein Problem mit dem Design. Ich habe es gegen ein Lederarmband ausgetauscht, das ich an einer anderen Uhr hatte, und von da an war alles in Ordnung.

Es ist ein schickes Gerät, das mehr wie eine “Dresswatch” aussieht als die sportlichen Vibes der GTS 4 Mini vermitteln. Es ist in drei Farbschemata erhältlich: Midnight Black, Misty Pink und Ocean Blue, außerdem gibt es eine Vielzahl von alternativen Farbarmbändern auf der Amazfit-Website.

Display

1,28 Zoll AMOLED-Display

Rundes Design

416 x 416 Auflösung

Das runde 1,28 Zoll AMOLED-Panel schlägt sich gut. Es ist hell genug, um an einem sonnigen Tag immer noch gut lesbar zu sein (wenn auch nur knapp), Farben sind leicht erkennbar und der Text ist klar und gut lesbar. Die Pixeldichte von 326 ppi sorgt dafür, dass alles scharf aussieht, was gut ist, da einige der angebotenen Zifferblätter in Bezug auf das Design nicht die besten sind (dazu später mehr). Amazfit gibt das Material als gehärtetes Glas an, erwähnt jedoch nicht Glas wie “Gorilla Glass”, was bei diesem Preis nicht überraschend ist.

Martyn Casserly

Es gibt einen ziemlich großen Rand um den Rand des Displays, wodurch etwas weniger Bildschirmplatz zur Verfügung steht, als Sie vielleicht zunächst vermuten würden. Dies bedeutet auch, dass Sie die Enden des Textes verlieren, da er verdeckt bleibt, bis Sie ihn nach oben scrollen. Das ist kein großes Problem, es ist nur etwas, an das man sich gewöhnen muss, wenn man an rechteckigere Designs gewöhnt ist. Die Berührungsempfindlichkeit ist gut, die meisten Befehle werden sofort ausgeführt und das Scrollen durch Menüs erwies sich als einfach und zuverlässig.

Software & Funktionen

Zepp OS 2.0

Keine Unterstützung für Apps von Drittanbietern

Kein NFC

Amazfit verwendet ein eigenes Betriebssystem für seine Smartwatches namens Zepp OS 2.0, das auch von der Zepp-App begleitet wird, die Sie auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunterladen müssen. Hier finden Sie alle Funktionen, die auf der GTR Mini funktionieren, sowie einen sehr minimalistischen App-Store, der eigentlich nichts Nützliches enthält.

Das Erste, was Sie machen müssen, ist ein Zifferblatt auszuwählen. Obwohl die Zepp-App über 80+ Varianten verfügt, sind viele einfach nur Variationen des gleichen Designs. Dies wird dadurch verschärft, dass dieses spezielle Design das Layout von klassischen Uhren mit zwei Zeigern nachahmt, wodurch die digitalen Informationen entweder an den Seiten gequetscht und schwer lesbar oder in den zentralen Zifferblattkomplikationen verdeckt werden können.

Martyn Casserly

Das lässt die GTR Mini eher wie eine traditionelle Uhr als wie eine intelligente Uhr wirken. Es setzt auch das Thema der Unterscheidung zwischen Dress- und Sportuhr zwischen der GTS 4 Mini und der GTR Mini fort, wobei die erstere auf dem Bildschirm viel bessere Daten bietet, während Sie auf der GTR Mini danach suchen müssen.

Es gibt Zifferblätter, die nützliche Dinge wie die Herzfrequenzüberwachung, Schrittzähler und andere Kennzahlen bieten. Sie können einige der Standardzifferblätter bearbeiten, aber die besten von ihnen müssen Sie größtenteils bezahlen. Sicher, sie sind sehr günstig (etwa 1 Euro) und können in Sekundenschnelle heruntergeladen werden, aber es fühlt sich einfach seltsam an, sie nicht als Teil des Standardpakets anzubieten, insbesondere wenn sie bei der GTS 4 Mini enthalten sind.

Es ist schade, denn die GTR Mini hat unter der Haube viele nützliche Funktionen. Neben der Gesundheitsüberwachung (die ich weiter unten behandeln werde), gibt es auch eine Reihe von integrierten Apps, die bei Nachrichten und persönlicher Organisation helfen. Sie finden nicht WhatsApp oder Spotify, stattdessen werden die Dinge von den generischen Benachrichtigungs- und Musik-Apps von Amazfit gehandhabt, aber diese integrieren sich gut mit diesen Diensten und anderen.

Sie können eingehende Nachrichten sehen und mit einer kleinen Auswahl von voreingestellten Antworten reagieren. Um fair zu sein, sie sind hauptsächlich in der Art von „Ich bin beschäftigt” oder „Ich antworte später“. Es gibt keine Bildschirmtastatur oder eingebautes Mikrofon, sodass Sie auf diese Optionen beschränkt sind, was schade ist. Sie können etwa benachrichtigt werden, dass Ihr Smartphone klingelt, aber Sie können den Anruf auf der Uhr nicht annehmen, da kein Lautsprecher vorhanden ist. Das ist alles ziemlich üblich für Geräte in dieser Preisklasse, aber es ist etwas, worüber Sie von Anfang an Bescheid wissen sollten.

Martyn Casserly

Es gibt eine Auswahl an anderen Apps, darunter Richtungen, Aufgaben, verschiedene Timer und ein Kalender, der mit dem Google-Kalender synchronisiert werden kann, obwohl Sie dies in der Zepp-App tun müssen, da dies nicht automatisch eingerichtet wird. Leider konnte ich die GTR Mini nicht dazu bringen, Aufgaben aus meinem Google-Kalender zu erkennen, was hoffentlich mit einem zukünftigen Update behoben wird.

Die Navigation durch die Menüs erfolgt einfach durch Wischen nach links und rechts oder nach oben und unten, wodurch verschiedene Funktionen aufgerufen werden. Sie können sie in der Zepp-App neu anordnen und solche entfernen, die Sie gerade nicht auf der Uhr angezeigt haben möchten (sie können später wiederhergestellt werden, wenn Sie sie benötigen). Durch Drücken der Kronen-Taste gelangen Sie sofort zurück zum Startbildschirm, und erneutes Drücken führt Sie zum Schnellstartmenü für installierte Apps.

Sie können auch eine App auswählen, die gestartet wird, wenn Sie einige Sekunden lang gedrückt halten. Ich habe dies auf Musik eingestellt, da ich so schnell die Lautstärke oder die Wiedergabe meiner Bluetooth-Kopfhörer anpassen konnte, wenn ich mit dem Hund spazieren ging, ohne durch Menüs wischen zu müssen.

Enttäuschenderweise gibt es kein NFC, sodass Sie die GTR Mini nicht verwenden können, um an der Kasse Zahlungen zu tätigen.

Gesundheits- & Fitnesstracking

Über 120 Sportmodi

GPS-Tracking

Herzfrequenz-, SpO2- und Schlafüberwachung

Obwohl die GTR Mini vielleicht versucht, ihre sportliche Natur zu verbergen, sind in das Gerät zahlreiche Funktionen für Gesundheits- und Fitnesstracking integriert. Sie können aus über 120 verschiedenen Sporttracking-Modi wählen, von Gehen und Laufen bis Hula Hoop und Tischfußball.

Martyn Casserly

Das Tracking erfolgt nicht automatisch, Sie müssen es also manuell starten, wenn Sie eine Aktivität beginnen. Es gibt jedoch einige Aktivitäten (wie Gehen, Laufen und Radfahren), die ausgelöst werden können, sobald die GTR Mini Ihre Bewegungen erkennt. Es gibt auch GPS an Bord, um Ihre Routen zu verfolgen.

Alle Ihre Daten sehen Sie in der Zepp-App, die Ihre verschiedenen Aktivitäten zusammenfasst, damit Sie Ihren Fortschritt überprüfen können. Es gibt auch das PAI-System, das Sie für das Ausüben von Sport und aktives Verhalten belohnt. Dadurch sammeln Sie PAI-Punkte und erfahren, wie Ihre Fitnessziele in der vergangenen Woche erreicht wurden.

Martyn Casserly

Wie bei der kürzlich von mir getesteten Amazfit Band 7 und Amazfit GTS 4 Mini ist das Tracking selbst eher grob geschätzt als genau. Meine Herzfrequenz wurde oft als schneller gemeldet, als sie tatsächlich war, und einige der automatischen Tracking-Berichte waren ein wenig ungenau. Die GTR Mini scheint jedoch konsistent zu sein, sodass Sie sich beim Tragen daran gewöhnen und die von ihr erzeugten Messwerte mental kompensieren können. Sie liegen nicht weit daneben, sind nur etwas großzügig.

Martyn Casserly

Die Schlafüberwachung war eine ähnliche Geschichte, mit einer guten Menge an Daten, die mir halfen, meine Schlafmuster und die Schlafqualität zu analysieren. Die Uhr hatte jedoch manchmal Schwierigkeiten zu erkennen, dass ich aufgewacht war, und das, obwohl ich mein Smartphone verwendet hatte. Auch hier ist eine grobe Schätzung immer noch hilfreich, da sie Ihnen einen Überblick darüber verschafft, wann Sie ins Bett gegangen und aufgewacht sind, was Sie auf mögliche Verhaltensänderungen aufmerksam machen kann, die für Ihre Gesundheit besser wären.

Wenn Sie für eine bestimmte Disziplin trainieren, bei der Sie genaue Daten benötigen, würde ich Ihnen empfehlen, sich für Premium-Optionen wie die Apple Watch SE oder die neue Samsung Galaxy Watch 6 zu entscheiden. Wenn Sie jedoch eine Smartwatch möchten, um Ihre Fitness zu überwachen und Sie dazu zu bringen, aktiver zu sein, und Sie nicht Hunderte Euro ausgeben möchten, dann wird die Amazfit GTR Mini sicherlich passen.

Akkulaufzeit & Ladeverhalten

280mAh Akku

Lange Akkulaufzeit

In etwa 2 Stunden vollständig geladen

Ein Bereich, in dem die GTR Mini wirklich glänzt, ist die Akkulaufzeit. Mit einer einzigen Ladung und bei normaler Nutzung, mit Herzfrequenzüberwachung alle fünf Minuten, gelegentlichem GPS-Tracking, automatischem Aktivitätstracking und viel Bluetooth-Verbindung zu Kopfhörern, habe ich es geschafft, 10 Tage durchzuhalten, bevor ich ans Aufladen dachte.

Ich hätte mehr herausholen können, aber ich wollte nicht auf einem Lauf erwischt werden und feststellen, dass die Uhr ausgeht und meinen Fortschritt verliert. Das ist ein großer Unterschied zu meiner Apple Watch Series 6, die jeden Tag aufgeladen werden muss. Das Verwenden des GPS-Trackings verringert die Akkulaufzeit recht deutlich. Amazfit gibt an, dass Sie maximal 25 Stunden kontinuierliches Tracking erhalten, bevor der Akku leer ist.

Martyn Casserly

Die Ladehalterung wird magnetisch an der Basis der GTR Mini befestigt, obwohl sie weiterhin den Trend der komisch kurzen Ladekabel fortsetzt. Warum die Hersteller denken, dass dies eine gute Idee ist, verstehe ich nicht.

Das Aufladen der GTR Mini dauert etwa zwei Stunden, was nicht schlecht ist, wenn Sie schätzungsweise zwei Wochen lang Nutzung haben, bevor Sie sie wieder aufladen müssen.

Preis & Verfügbarkeit

Die GTR Mini ist jetzt bei Amazon bzw. Amazfit für 129,90 € (UVP) erhältlich. Wenn Sie auf das runde Design stehen, gibt es auch die Google Pixel Watch, aber sie ist teurer mit 379 € und wird voraussichtlich noch vor Jahresende durch die Google Pixel Watch 2 ersetzt (lesen Sie auch unseren Artikel, warum sich das Warten auf die Google Pixel Watch 2 lohnt). Es gibt auch die neue Samsung Galaxy Watch 6, die kürzlich angekündigt wurde und ab 299,99 € erhältlich ist.

Natürlich gibt es auch Amazfits eigene GTS 4 Mini, die sich in etwa im gleichen Preisbereich bewegt und ein sportlicheres, rechteckiges Design bevorzugt und so gut wie alle gleichen Funktionen bietet. Oder es gibt den größeren Bruder GTR 4, der das Scrollen über die digitale Krone, internen Speicher für Musik, mehr Sportmodi, ein größeres Display und einige zusätzliche Upgrades für 199,99 € bietet.

Wenn Sie sich für mehr Optionen interessieren, dann lesen Sie gerne unsere Kaufberatung zu den besten Smartwatches 2023.

Fazit

Die GTR Mini ist etwas verwirrend. Das Design und die verfügbaren Zifferblätter lassen auf eine elegantere, schicke Uhrenästhetik schließen, aber sie bietet dennoch viele Funktionen für die Gesundheitsverfolgung, genau wie ihr Geschwistermodell, die GTS 4 Mini. Die Tatsache, dass Sie in den Menüs etwas tiefer graben müssen, um einige der wichtigen Daten zu finden, ist ein wenig enttäuschend. Sie werden auch genauere Gesundheits- und Fitnesstracking-Funktionen in den teureren Alternativen finden, ganz zu schweigen von der Unterstützung für Apps von Drittanbietern.

Trotzdem bleibt sie ein sehr fähiger und nützlicher Assistent für diejenigen, die ihre Fitness verbessern möchten und Smartwatches erkunden wollen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

1,28 Zoll rundes AMOLED-Display

416 x 416 Auflösung

Gehärtetes Glas

Zepp OS 2.0

BioTracker™ PPG biometrischer Sensor (Herzfrequenz, SpO2 und Schlafüberwachung)

GPS

Bluetooth 5.2

Wasserdicht bis 5 ATM

280mAh Akku

Silikonarmband mit verstellbarem Verschluss

42,83 x 42,83 x 9,25 mm

24,6 g (ohne Armband)

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com

Weitere Artikel: