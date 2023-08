Amazon testet neues Sterne-System: Darum ist es schlechter als vorher

Amazon hat damit begonnen, in einigen bestimmten Regionen ein neues Sterne-Bewertungssystem zu testen. Das neue System soll wohl die Authentizität der Rezension verbessern, macht es den Verkäufern aber auch leichter, Käufer zu täuschen, wie Android Police und The Verge berichtet.

Neues System undurchsichtiger für Kunden

Das neue System zeigt in der Übersicht statt der alten 5-Sterne-Skala die Sterne-Wertung als Zahl und einen einzelnen gelben Stern, mit einem Hinweis auf den prozentualen Anteil der Fünf-Sterne-Bewertungen. So kann man nicht mehr direkt visuell erkennen, ob die durchschnittliche Bewertung eines Produkts 5 oder 3,5 beträgt, da sie in beiden Fällen durch einen einzigen gelben Stern dargestellt wird.

Es ist auch nicht sofort ersichtlich, wie viele Bewertungen ein Produkt bisher erhalten hat, da das neue System nur den Prozentsatz der 5-Sterne-Bewertungen anzeigt. So würde man als Kunde etwa bei einem ausgeglichenen Verhältnis von 5- und 1-Sterne-Bewertungen einen gelben Stern mit dem Hinweis “50 % 5-Sterne-Bewertungen” in der Übersicht erhalten.

Wie Android Police anmerkt, macht es dieses System aber auch für Verkäufer einfacher, potenzielle Käufer zu täuschen. Listige Verkäufer suchen seit jeher nach Möglichkeiten, 5-Sterne-Bewertungen zu erhalten, um die negativen auszugleichen. Und so könnte die neue prozentuale 5-Sterne-Angabe Kunden in die Irre führen.

Amazon behält allerdings auch die alte Aufschlüsselung bei. Auf der Produktseite kann man als Kunde immer noch auf die detaillierte Bewertungsseite zugreifen. Das macht es für den Kunden etwas umständlicher und eine Produktauswahl könnte so länger dauern.

Veröffentlichung ungewiss

Der aktuelle Test der neuen Funktion führt jedoch nicht unbedingt zu einer breiten Veröffentlichung. Auf Nachfrage bestätigte ein Amazon-Sprecher die experimentelle Funktion nicht und sagte lediglich gegenüber The Verge: “Wir sind immer auf der Suche nach Innovationen für unsere Kunden, um ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.”

Gesichtet wurde das neue Bewertungssystem von Android Police, das mithilfe der indischen Amazon-Mobile-App von Deutschland aus auf die deutsche sowie die globale Website zugegriffen hat. Also noch recht versteckt.

