Google Maps: Die Änderung in der App mag ich nicht – was hat sich Google dabei gedacht?

Neulich im Urlaub war mir bereits aufgefallen, dass die Google-Maps-App sich auf meinem Android-Smartphone anders als sonst verhält: Bisher habe ich immer nur kurz auf den Kartenbereich getippt, um das Sucheingabefeld und die anderen Elemente auszublenden und mich dann auf den im Vollbildschirm angezeigten Kartenausschnitt fokussieren zu können. Das ist mir gewissermaßen schon ins Blut übergegangen: Ort suchen, auf Bildschirm tippen und los geht’s.

Bisher. Wenn ich aber jetzt auf den Kartenbildschirm tippe, wird auf dem Kartenbildschirm ein Pin gesetzt. Das Sucheingabefeld wird weiterhin angezeigt, ebenso wie die Bedienelemente im unteren Bereich (Entdecken, Route, Gemerkt, Beitragen, Neues).

“Äh, was soll das Google?”, habe ich mir noch gedacht. Aber dann tief durchgeatmet, im Urlaub will man sich ja schließlich nicht aufregen.

Aus “Tap to hide” macht Google “Swipe up”

Zurück aus dem Urlaub habe ich jetzt mal geschaut, was da eigentlich passiert ist und stieß auf diesen Artikel bei 9to5google.com. Dort hat Google die Änderung in der Android- und iOS-App von Google Maps bestätigt. Die Änderung wurde demnach bereits seit Februar 2023 getestet und wird offenbar nun an alle Nutzer ausgeliefert.

Um das Sucheingabefeld und die restlichen Bedienelemente auszublenden, soll die Nutzer jetzt stattdessen das Sucheingabefeld nach oben wischen. Aus “Tap to hide” wurde also “Swipe up”. Das funktioniert nur, wenn man den Finger zielsicher auf das Sucheingabefeld richtet und dann leicht nach oben wischt. Etwas zu weit oben oder unten oder rechts oder links vom Sucheingabefeld und es geht nicht.

Umgekehrt reicht übrigens dann wieder ein “Tap to show”. Also wenn ich mit dem Finger auf den Kartenausschnitt tippe, werden die zuvor ausgeblendeten Bedienelement wieder eingeblendet.

Bleibt die Frage, warum das geändert wurde

Auch nach langem Nachdenken fällt mir keine gute Erklärung ein, warum Google die “Tap to hide”-Funktion in Google Maps gestrichen hat. Immerhin werden “Tap to hide” oder oft auch “Double-Tap to hide” von vielen anderen Apps seit Jahren genutzt, wenn es darum geht, die Bedienoberfläche auszublenden und die Nutzer haben sich daran gewöhnt.

Eine Erklärung wäre: Google will, dass Nutzer einfacher Pins auf die Karte positionieren können. Früher musste man dazu länger auf den Bildschirm tippen, um an der gewünschten Position einen Pin abzulegen. Jetzt soll ein Antippen reichen. Aber ist die Nutzung von Google Maps jetzt dadurch intuitiver geworden? Ich denke nicht, zumal jetzt beim längeren Tippen gar nichts mehr passiert.

Mein Vorschlag an Google: Bringt die “Tap to Hide”-Funktion zurück und führt von mir aus die “Double-Tab to Pin”-Funktion ein. Oder was meinen Sie?