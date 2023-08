34 Euro geschenkt: Gratis-Games im Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 24. August 2023 um 17 Uhr, das RPG-Abenteuer “Black Book” sowie das Arcade-Plattform-Spiel “Dodo Peak” kostenlos bei Epic für Windows-PCs zu erhalten. Sobald Sie die Games in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, behalten Sie diese dauerhaft. “Black Book” kostet normalerweise 24,99 Euro und “Dodo Peak” 8,99 Euro im Epic Games Store – Sie sparen also rund 34 Euro.

Kostenlos im Epic Games Store: Black Book

Diese Woche lockt der Epic Games Store mit dem Game “Black Book”, eine Fusion aus Karten-RPG und Abenteuerspiel, das eine schaurige Geschichte über eine junge Zauberin erzählt, die ihr Leben dem Bösen widmet.

HypeTrain Digital

“Spielen Sie eine junge Zauberin in Black Book, einem düsteren RPG-Abenteuer, das auf slawischen Mythen beruht. Kämpfen Sie gegen dunkle Mächte und erkunden eine Welt, in der Menschen und mythologische Wesen leben.”

Direkt zu “Black Book” kostenlos im Epic Games Store

Kostenlos im Epic Games Store: Dodo Peak

Das zweite Spiel, das Sie im Epic Games Store aktuell gratis erhalten, ist das Game “Dodo Peak”, ein klassisches Arcade-Plattform-Spiel, das vom Aussehen etwas an das bekannte Crossy Road erinnert.

Moving Pieces Interactive

“Dodo Peak ist eine Hommage an die klassischen Arcade-Plattformspiele der Vergangenheit mit einer modernen Interpretation. Sie spielen als Dodo und müssen Ihre verirrten Babys von mehreren gefährlichen Bergspitzen retten.”

Direkt zu “Dodo Peak” kostenlos im Epic Games Store

Ab Donnerstag gibt es “Homeworld: Deserts of Kharak”

Weiter geht es ab nächsten Donnerstag, den 24. August 2023 ab 17:01 Uhr. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des PC-Echtzeitstrategie-Games “Homeworld: Deserts of Kharak”. Diesen Termin können sich Interessierte also schon ein mal vormerken.