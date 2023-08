Whatsapp-Revolution: Endlich können Sie Fotos in HD verschicken – so geht´s

WhatsApp war bisher kein guter Ort, um Fotos zu teilen und anzusehen. Bilder werden komprimiert, damit sie weniger Speicherplatz benötigen, was jedoch auf Kosten der Bildqualität geht. Die gute Nachricht: Das ändert sich jetzt.

Das Mutterunternehmen Meta bietet ab sofort eine neue HD-Option namens “HD-Qualität” für Bilder an, die es WhatsApp-Nutzern ermöglicht, zwischen der bestehenden “Standard”-Qualität und einer höheren HD-Qualität zu wählen. HD-Fotos bieten eine höhere Auflösung, benötigen aber im Gegenzug auch mehr Speicherplatz.

In einem Video auf Facebook zeigt CEO Mark Zuckerberg, wie ein Bild in Standardqualität von 1365×2048 Pixeln zu 2000×3000 Pixeln mit der neuen HD-Option wird. Natürlich variieren diese Auflösungen je nach dem Seitenverhältnis des gewählten Fotos, aber wie jeder Fotograf (oder Mathematiker) erkennt, ist das ein Sprung von knapp 3 auf 6 Megapixel.

Die schlechte Nachricht: Whatsapp erlaubt weiterhin nicht den Versand von Fotos in Originalqualität. Es bleibt zu hoffen, dass diese Funktion in Zukunft noch nachgeliefert wird.

Wichtig zu wissen ist auch, dass alle Fotos vor dem Versand auf dem Gerät komprimiert (Standard oder HD) und erst dann mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an den Empfänger übertragen werden.

So verschicken Sie Fotos in HD in Whatsapp

WhatsApp begann im Juni mit der Erprobung dieser neuen Funktion. Sie wird jetzt in den nächsten Wochen für alle Nutzer auf Android, iOS und im Web eingeführt, wobei die neue Funktion für einige Nutzer bereits verfügbar ist. Auch wir können die neue Funktion in der Whatsapp-App auf unserem Android-Smartphone bereits nutzen.

Um ein Foto in HD in Whatsapp zu versenden, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den Chat, in dem Sie das Foto versenden wollen und klicken Sie dann auf das Kamera-Symbol im Chat-Eingabefeld

Wählen Sie nun das gewünschte Bild aus und tippen Sie im oberen Bereich auf das “HD”-Symbol.

Whatsapp fragt Sie jetzt, in welcher Qualität das Bild versendet werden soll.

Das Vorgehen wird auch in diesem Video von Mark Zuckerberg gezeigt:

HD-Videofunktion soll bald folgen

Alle HD-Bilder sind mit einem kleinen “HD”-Symbol in der oberen rechten Ecke versehen, sodass der Empfänger diese Bilder in höherer Qualität eindeutig erkennen kann. Für diejenigen, die über langsamere Verbindungen oder weniger Speicherplatz verfügen, gibt es auch die Option, das Standardfoto zu speichern. Meta hat übrigens auch bestätigt, dass eine entsprechende HD-Videofunktion in Kürze zur Verfügung stehen wird, worüber man sich ebenfalls freuen kann.

