Alle HMX4-Videos im Überblick

Die Höllenmaschine ist im Kern eine Machbarkeitsstudie, bei der wir jedes Jahr die technischen Möglichkeiten mit speziell für uns gefertigten Komponenten, Prototypen und brandneuer Hardware ausloten. Dass da nicht alles glatt läuft ist klar, aber so einen massiven “Umbau” hatten wir noch nie:

Was steckt in der HMX4 – natürlich nur feinste Gaming-Hardware wie etwa die Kombi aus AMD Ryzen 9 7950X3D und ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO 24GB. War noch was? Ach ja, mit der Integration der Nintendo Switch OLED wird die Höllenmaschine zum 4-in-1-Gaming-System:

Roman ist zu Besuch im PC-WELT-Studio, im Gepäck hat er die extra für uns angefertigten Wasserkühlungsblöcke und Distroplates für die Sony Playstation 5 und Microsofts Xbox Series X. Und passt alles? Mit genügend Abstandshaltern bekommen wir es hin:

Wir besuchen Roman in Berlin. In seiner Firma Thermal Grizzly will er uns zeigen, wie viel Arbeit in den Kühlblöcken für die Sony Playstation 5 und Microsofts Xbox Series X steckt – von der technischen Zeichnung bis hin zum matten Finish der Distroplate. Doch dann ist der Kerl einfach krank, zum Glück empfängt uns fachkundiges Personal. Viel Vergnügen bei Blick hinter die Kullisen von Thermal Grissly:



Case-Modding ist nicht unser Spezialgebiet, zum Glück konnten wir die Profis Stefan und Martin Blass für die HMX4 gewinnen. Die Brüder sind schon seit 22 Jahren als Case-Modder unterwegs und räumen auf der jährlich stattfindenden Deutschen Case Modding Meisterschaft (DCMM) regelmäßig Preise ab. Welche Kunstwerke das Duo im Laufe ihrer Karriere schon konstruiert haben zeigt ihre Projekt-Site. Was Stefan und Martin für die Höllenmaschine geplant haben, verraten wir im folgenden Video:

Das wichtigste Video kommt immer am Anfang einer Höllenmaschinen-Saison: der HMX4-Gewinnspiel-Start. Hier gibt’s alle Infos zu den Teilnahmebedingungen und wie sich die Gewinnchancen maximal erhöhen lassen. Außerdem verraten wir traditionell erste Details zum Projekt und wer uns dieses Jahr alles unterstützt. Zum Beispiel ist Fritz am Start, er wird sowohl bei der Build-Week als auch auf der Gamescom dabei sein und zusammen mit Team Hölle die Bühne rocken: