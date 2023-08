Neue E-Auto-Batterie: 10 Minuten aufladen, bis zu 400 km weit fahren

Der chinesische Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) hat seine neue, rasant aufladbare, LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Die große Besonderheit an der neuen Batterie: Mit einer 10-Minuten-Ladung soll man bis zu 400 km weit fahren können, wie auch Reuters berichtet.

Gesteigerte Leistungsfähigkeit

Laut CATL selbst soll die neue Batterie die LFP-Technologie, die grundsätzlich weniger leistungsfähig als die in aktuellen Elektroautos verbreiteten Nickel-Mangan-Cobalt-Batterien ist, auf ein neues Level heben: “Shenxing überschreitet die Grenzen der Leistungsfähigkeit der LFP-Chemie und ist führend bei Innovationen in der Batterieindustrie”. Mit der neuen Batterie sollen Reichweiten von bis zu 700 km realisierbar sein, was die Leistungsfähigkeit von LFP-Batterien dann tatsächlich auf ein neues Niveau hiefen würde.

Massenproduktion ab Ende 2023

Die Massenproduktion der neuen CATL-Batterie mit dem Namen “Shenxing” ist für Ende des Jahres geplant. Laut dem Chief Technologie Officer von CATL, Gao Han, sollen E-Autos, die mit der neuen Batterie ausgestattet sind, ab dem ersten Quartal 2024 den Markt erreichen. “Wir hoffen, dass Shenxing durch kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung der Technologie und Senkung der Kosten zu einem Standardprodukt für jedes Elektrofahrzeug wird”, sagte Gao.

“Die Zukunft der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge muss ebenso wie der wirtschaftliche Nutzen fest an der globalen Technologiegrenze verankert bleiben”, sagte Dr. Wu Kai, ein leitender Wissenschaftler von CATL, der auf der Einführungsveranstaltung sprach. “In dem Maße, in dem EV-Kunden von Vorreitern zu normalen Nutzern werden, sollten wir fortschrittliche Technologie für alle zugänglich machen und es jedem ermöglichen, die Früchte der Innovation zu ernten.”

Der chinesische Konzern zählt Tesla, Volkswagen, BMW und Ford zu seinen größten Kunden. Mehr als ein Drittel des weltweiten Batterieabsatzes für Elektroautos wird CATL zugeschrieben.

