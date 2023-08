Windows 11: Auf diese Neuerung werden Windows-10-Nutzer neidisch sein

Ein frisch aufgesetzter Windows-PC kommt mit einer ganzen Reihe an vorinstallierten Standardanwendungen (Stock-Apps), wie zum Beispiel den Edge-Browser, die Fotos-App oder den Sprachassistenten Cortana. Diese vom Rechner zu entfernen, ist zwar in den meisten Fällen grundsätzlich möglich (auch unter Windows 10), aber oftmals sehr umständlich – gerade für weniger technisch versierte Nutzer.

Die Stock-Apps sind für sich genommen meist keine schlechten Anwendungen, aber viele Nutzer bevorzugen Alternativen von Drittanbietern, die besser zu ihren individuellen Anforderungen passen. So gilt es schon als Insider-Witz, dass der Edge-Browser nur ein einziges Mal genutzt wird – um einen anderen Browser herunterzuladen.

Stock-Apps deinstallieren: Das ändert sich

Um vorinstallierte Apps zu installieren, reicht es künftig, die jeweiligen Programme in der Liste der installierten Apps anzuklicken und über einen “Deinstallieren”-Button vom System zu entfernen. Diese Liste finden Sie in den Einstellungen Ihres Windows-PCs (Windows-Taste+I). In einem vorherigen Build war dies bereits mit Cortana und der Kamera-App möglich, ein jetzt veröffentlichter Build des Canary Channels fügt die Microsoft-Apps Kontakte, Fotos und Remote Desktop hinzu.

Noch ausgegraut, lassen sich Stock-Apps bald mit wenigen Klicks entfernen. Screenshot

Microsoft gibt Nutzern wieder die Kontrolle

Die Neuerungen sind vor allem einem Paradigmenwechsel in Redmond zu verdanken. denn Microsoft will seinen Kunden wieder mehr Möglichkeiten geben, das Betriebssystem an die eigenen Anforderungen anzupassen. Über erste Schritte in diese Richtung haben wir bereits berichtet:

Alle hier beschriebenen Änderungen sind derzeit nur in Insider Preview Builds von Windows 11 möglich, normale Nutzer werden auf die Neuerungen noch etwas warten müssen. Ein denkbarer Zeitpunkt, an dem Microsoft die Neuerungen an alle Nutzer ausrollen könnte, ist das große Windows 11 23H2-Update im Herbst.