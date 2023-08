Preisrutsch geht weiter: Gaming-Monitor Samsung Odyssey 27 Zoll WQHD 240 Hz jetzt mit 270 Euro Rabatt

Wer derzeit einen neuen Gaming-Monitor kaufen möchte, darf sich freuen. Der Preis für den Samsung Odyssey G65 mit 27 Zoll, WQHD-Auflösung und beeindruckend hoher Bildwiederholrate von 240 Hz ist seit einiger Zeit im Sinkflug. Zahlte man im Januar noch 560 Euro für den Monitor, sind inzwischen nur noch 329 Euro fällig. Amazon bietet den Monitor für Gamer zu diesem Preis aktuell noch ab Lager an – mit Gratisversand. Der 27-Zoll-Monitor verfügt über ein Curved-Display für mehr Immersion beim Zocken. Zudem unterstützt der Bildschirm HDR und eignet sich dank HDMI 2.1 auch für den Betrieb an PS5 oder Xbox Series X. Was der Samsung Odyssey sonst noch auf dem Kasten hat, erfahren Sie hier.

Das zeichnet den Gaming-Monitor Samsung Odyssey aus

Der Gaming-Monitor Samsung Odyssey G65 ermöglicht dank AMD FreeSync Premium Pro, einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von nur 1 ms ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Ruckler oder Bild-Verzerrungen. Das VA-Panel des Monitors liefert einen Helligkeitswert von 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 2.500:1, was für klare und lebendige Bilder sorgt. Zusätzlich zur Gaming-Funktionalität bietet der Monitor Zugriff auf den Samsung-Smart- und Gaming Hub, mit einer Vielzahl von Smart-TV-Apps wie Netflix, Youtube, Prime Video oder Disney+.

Die WQHD-Auflösung des Gaming-Monitors sorgt in Kombination mit DisplayHDR 600 für eine hohe Bildqualität, während die 1000R-Krümmung des Bildschirms ein immersives Seherlebnis bietet. An Anschlüssen verfügt der Odyssey G65 über DisplayPort 1.4 und 2x HDMI 2.1, was den 27-Zoll-Monitor auch für Besitzer von Spielkonsolen wie PS5 oder Xbox Series X interessant macht. Im Lieferumfang des Monitors ist auch eine Fernbedienung enthalten. Seit Anfang des Jahres ist der Preis des Top-Monitors stetig gefallen. Mitte Juni musste man noch 120 Euro mehr als aktuell auf den Tisch legen. Inzwischen lässt sich der Samsung Odyssey G65 bei Amazon für nur noch 329 Euro kaufen – 270 Euro weniger als der Originalpreis.

Hierauf sollte man beim Kauf eines Gaming-Monitors achten

Beim Kauf eines Gaming-Monitors wie dem Samsung Odyssey G65 gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Gerät den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Hier sind einige wichtige Punkte, die man beachten sollte.

Bildwiederholfrequenz: Eine höhere Bildwiederholfrequenz (gemessen in Hertz, Hz) sorgt für flüssigere Bewegungen auf dem Bildschirm. Für Gaming ist eine Frequenz von mindestens 144 Hz empfehlenswert. 240 Hz, wie sie der Gaming-Monitor Samsung Odyssey G65 bietet, sind ein Top-Wert. Reaktionszeit: Die Reaktionszeit (gemessen in Millisekunden, ms) gibt an, wie schnell der Monitor auf Eingaben reagiert. Für Gaming sollte diese möglichst niedrig sein, idealerweise unter 5 ms. Auflösung und Bildqualität: Die Auflösung gibt an, wie detailliert das Bild dargestellt wird. WQHD oder 4K sind für ein schärferes Bild zu bevorzugen. Zudem sollte man auf die HDR-Fähigkeit achten. Panel-Typ: Es gibt verschiedene Panel-Typen (z.B. IPS, VA, TN), die sich in Farbdarstellung, Reaktionszeit und Blickwinkeln unterscheiden. VA-Panels, wie im Samsung Odyssey G65, bieten in der Regel gute Farben und hohe Kontrastverhältnisse. Anschlüsse und Kompatibilität: Der Monitor sollte über die notwendigen Anschlüsse verfügen, um mit den geplanten Geräten (PC, Konsole, etc.) kompatibel zu sein. Moderne Grafikkarten sowie die Spielkonsolen PS5 und Xbox Series X nutzen bereits HDMI 2.1. Ergonomie und Design: Verstellbare Standfüße, Dreh- und Neigungsmöglichkeiten sind wichtig für eine ergonomische Sitzhaltung. Die Krümmung des Monitors (z.B. 1000R beim Samsung Odyssey G65) kann für ein immersiveres Erlebnis sorgen. Adaptive Synchronisation: Technologien wie AMD FreeSync oder NVIDIA G-Sync sorgen dafür, dass der Monitor und die Grafikkarte synchronisiert sind, was Bildrisse (Tearing) verhindert. Helligkeit und Kontrast: Ein höherer Helligkeitswert (gemessen in cd/m²) und ein höheres Kontrastverhältnis tragen zu einer besseren Bildqualität bei. Zusätzliche Features: Einige Monitore bieten zusätzliche Funktionen wie einen integrierten USB-Hub, Beleuchtungsoptionen, eine Fernbedienung oder vorinstallierte Bildmodi für verschiedene Spiel- oder Arbeitsszenarien. Preis und Budget: Schließlich ist es wichtig, einen Monitor zu wählen, der innerhalb des festgelegten Budgets liegt, aber dennoch die gewünschten Funktionen und Spezifikationen bietet.

Indem man diese Faktoren berücksichtigt, kann man eine informierte Entscheidung treffen und einen Gaming-Monitor auswählen, der den persönlichen Anforderungen und dem Spielstil am besten entspricht.

