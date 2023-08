Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertige Konstruktion

Großartige Leistung

Lange Akkulaufzeit

Nützliche Software Kontra Unangemessen teuer

Riesiger Knick im Hauptbildschirm

Unhandliche, schwere Form

Ungenügende Kameras für den Preis Fazit Das Galaxy Z Fold 5 ist ein sehr gutes Klapp-Handy. Allerdings ist es ist immer noch ein teures Nischengerät. Die verbauten Kameras sind enttäuschend und für ein Smartphone mit diesem Verkaufspreis überhaupt nicht angemessen.

Preis beim Test

$1,799.99

Das Z Fold 5 ist bereits das fünfte faltbare Smartphone von Samsung seit 2019. Der anfängliche Aha-Effekt ist bei mit der Routine leider gewichen – was aber nicht heißt, dass faltbare Handys wirklich cool sind!

Die 5. Generation sieht aus und fühlt sich an wie das Z Fold 4 und sogar das Z Fold 3 – ist allerdings das beste Klapp-Handy im Buchformat, das man derzeit bekommen kann. Die Konkurrenz holt jedoch auf und als Alternativen gibt anderem die Modelle Google Pixel Fold, Huawei Mate X3 und Vivo X Fold 2.

Samsung punktet vor allem mit seiner Software: Sie ist dank der App-Anpassungen und der S-Pen-Eingabekompatibilität die beste auf dem Markt.

Sie sollten sich trotzdem fragen, ob Sie wirklich ein faltbares Gerät wie dieses brauchen. Das Z Fold 5 ist nämlich nach wie vor sehr teuer. Sofern Sie allerdings auf dem neuesten Stand der mobilen Technologie sein wollen und ein wirklich hervorragendes Telefon suchen, dann ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie.

Design & Verarbeitung

Erstes Z Fold, das sich flach zusammenklappen lässt

Stabiler Scharniermechanismus

Rückseite aus mattem Glas

Das Z Fold 5 ist eine Weiterentwicklung des Z Fold 3 aus dem Jahr 2021, denn das 4er-Modell von 2022 war nahezu identisch. Entsprechend umfassend sind die Neuerungen am Design: Das Z Fold 5 lässt sich komplett flach zusammenklappen. Mit diesem Kunststück haben die Samsung-Konkurrenten mit ihren Modellen vor Kurzem vorgelegt, der Vorteil dabei: Es sammelt sich weniger Staub in der Falte. Klar, dass Samsung nachziehen musste.

Dominik_Tomaszewski

Mit 13,4 Millimetern im geschlossenen Zustand ist es das bisher dünnste Galaxy Fold. Mit seinem Gewicht von 253 Gramm ist es immer noch ein Briefbeschwerer – kompakt und geformt wie ein Goldbarren.

Mein attraktives Testgerät in Icy Blue sieht toll aus. Die matte Glasrückseite eliminiert alle Fingerabdrücke, was die Aluminiumseiten leider nicht tun. Sie können das Smartphone auch in Schwarz oder Creme bekommen. Exklusiv bei Samsung gibt es das Z Fold 5 in Blau und Grau.

Auch das Scharnier fühlt sich unglaublich solide an und kann in jedem Winkel geöffnet bleiben. Das verleiht dem Z Fold 5 einen hochwertigen Touch. Und es gibt eine für uns echte Überraschung: Das Smartphone ist nach IPX8 wasserdicht, sodass es auch einen Sprung in den Pool überstehen würde.

Das hohe und schlanke Design integriert das dünne Außendisplay. Damit lässt sich das Z Fold 5 sogar mit meinen kleinen Händen bequem einhändig bedienen und ich kann Texte tippen. Auf den meisten normalen Smartphones kann ich nicht mit einer Hand tippen, und schon gar nicht auf breiteren Klapp-Handys wie dem Pixel Fold.

Dank des Fingerabdrucksensors an der rechten Seite lässt sich das Telefon problemlos entsperren. Seltsam: Dieses Smartphone ist einfacher mit einem Handschuh zu bedienen als jedes Galaxy S23 oder iPhone 14!

Die Haptik ist ebenfalls erstklassig – ausdrucksvoll und klar definiert. Hier gibt es kein Knarzen oder Quietschen. Das spricht für eine hohe Verarbeitungsqualität und Materialauswahl.

Dominik_Tomaszewski

Display

7,6 Zoll LTPO 120 Hz innerer AMOLED-Bildschirm

6,2-Zoll-AMOLED-Bildschirm (120 Hz) außen

Zwei Stereo-Lautsprecher

Beim Galaxy Z Fold 5 dreht sich alles um seinen inneren, faltbaren Bildschirm. Er ist zum Glück sehr gut und hat mir trotz der auffälligen Falte in der Mitte gut gefallen.

Andere Hersteller von faltbaren Geräten wie Motorola und Huawei haben es geschafft, diesen Knick bei ihren Geräten besser zu glätten. Bei Samsung ist er immer noch sehr deutlich in der Mitte des 7,6-Zoll-AMOLED-Panels zu sehen und zu spären.

Dominik_Tomaszewski

Der Bildschirm setzt auf eine LTPO-Technologie, mit der die Bildwiederholfrequenz dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz automatisch variiert. Das passiert je nach App oder dem, was Sie gerade tun. Dabei wird vor allem der Akku geschont. Apps sehen auf dem Display stark und leuchtend aus, wobei die Farben im Modus “Lebendig” fast wie in einem Comic wirken. Sie können diesen Modus auf “Natürlich” umstellen und mit beiden Modi für die gewünschte Darstellung herumspielen.

Samsungs “Augenkomfort”-Einstellung lässt den Bildschirm bei dem Versuch, blaues Licht je nach Umgebungslicht auszugleichen, viel schlechter aussehen. Sie ist nicht annähernd so gut wie die True Tone-Technologie von Apple, die bei iPhones viel besser funktioniert.

Aufgrund des Seitenverhältnisses von 21,6:18 eignet sich der innere Bildschirm des Z Fold 5 hervorragend für Vollbild-Apps oder das Betrachten von zwei Apps nebeneinander. Für Videos im Vollbildmodus ist es dank schwarzer Leisten weniger geeignet, gleich ob man das Gerät im Hoch- oder Querformat hält. Apps wie Youtube oder Twitch sind besser geeignet, da dort Platz für das Videofenster und alle Kommentar- oder Chatfelder ist.

Dominik_Tomaszewski

Der innere Bildschirm ist auch mit Samsungs S-Pen-Stiften kompatibel, die ich mit dem neuen Zubehör Slim S-Pen Case testen konnte. Dabei handelt es sich um ein Etui für das Handy, das mit einem Clip befestigt wird und einen neuen flachen und dünnen S-Pen Fold Edition auf der Rückseite hält. Es ist viel besser als die schlechten, klobigen Taschen für frühere Fold-Modelle, die einen S-Pen in voller Größe enthielten.

Ich habe für diesen Test einige Notizen auf dem großen Bildschirm mit Samsung Notes geschrieben. Gut: Samsung hat eng mit der beliebten iPad-App GoodNotes zusammengearbeitet, um die S-Pen-Kompatibilität in seine kommende Android-App zu bringen.

Sofern Sie viele Notizen schreiben, werden Sie den großen Bildschirm vom Z Fold 5 lieben. Er ist eine bessere Wahl für den S-Pen als das S23 Ultra.

Henry Burrell / Foundry

Auf der Vorderseite des Handys befindet sich im geschlossenen Zustand ein 6,2-Zoll-AMOLED-Bildschirm, der im adaptiven Modus eine begrenzte Bildwiederholfrequenz von 48 bis 120 Hertz bietet. Ich mag das schlaksige 23,1:9-Seitenverhältnis. Mit meinen kleinen Händen kann ich das Z Fold 5 im geschlossenen Zustand mit einer Hand bedienen. Falls Sie größere Hände haben, werden Sie womöglich mit Tippfehlern zu kämpfen haben und alles ist zu klein.

Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor

12 GB RAM in allen Modellen

256 GB, 512 GB, oder 1 TB interner Speicher

Das Z Fold 5 besitzt denselben Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Prozessor, der auch im Galaxy S23 Ultra und den anderen S23-Handys zum Einsatz kommt. Im Benchmarking liegt es etwas unter der Leistung des Ultra auf Geekbench, aber das Galaxy Z Fold 5 hat eine nahezu einwandfreie Leistung.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Benchmarks

Apps lassen sich dank 12 GB Arbeitsspeicher bei allen Modellen verzögerungsfrei öffnen und laden. Sofern Sie rund 2.260 Euro ausgeben möchten, erhalten Sie 1 TB erweiterbaren Speicher.

Für Konnektivität ist mit 5G, LTE, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 gesorgt. Außerdem gibt es einen Dual-Nano-SIM-Steckplatz. Zusätzlich lässt sich eine eSIM verwenden.

Dominik_Tomaszewski

Kamera & Video

Die Kameras des Z Fold 5 sind ungenügend für ein Handy dieses Preises. Bei einem 500-Euro-Smartphone würde ich das so nicht sagen. Bei einem teuren Smartphone jenseits von 1.800 Euro sind die Kameras einfach nicht akzeptabel. Die Farben sind stark übersättigt, insbesondere die Grün- und Blautöne des Himmels und des Grases. Das hat zur Folge, dass die meisten meiner Fotos einen Neon-Spritzer von Barbie-Film-Ausmaßen aufweisen.

Das hintere 50-MP-Hauptobjektiv integriert einen f/1.8-Sensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Es liefert gestochen scharfe, klare Bilder, die man sofort in den sozialen Medien posten kann. Allerdings sind die hellen Farbtöne nicht immer naturgetreu.

Ich bevorzuge die Bilder vom Samsung Galaxy S23 Ultra, oder noch besser vom Google Pixel 7 Pro. Hier überzeugen der sattere Kontrast und der bessere hohe Dynamikbereich.

Der Porträtmodus ist auch ein bisschen unzuverlässig.

Henry Burrell / Foundry

Ein 10-MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv (f/2.2) ist auch gut für die Aufnahme von Landschaften oder belebten Szenen, sofern Sie nah dran sind.

Die 10-MP-Telekamera mit f/2.4 hat einen 3-fachen optischen Zoom und OIS und ist gut geeignet, um in Szenen hineinzugehen und eine akzeptable Bildqualität zu erhalten. Aber in Wirklichkeit sind diese Kameras keine große Verbesserung gegenüber der sehr ähnlichen Ausstattung vom Z Fold 3 von 2021. Hier sind drei Aufnahmen der gleichen Szene durch jede hintere Linse:

In einer Aussparung im Außendisplay befindet sich eine 10-MP-Selfie-Kamera. Dank des vorderen Bildschirms kann man das Handy vollständig öffnen und es als Sucher verwenden, um ein Selfie mit den hinteren Kameras aufzunehmen. Hier ist allerdings eines von der vorderen 10-MP-Kamera:

Henry Burrell / Foundry

Samsungs Beharren auf der 4-Megapixel-Kamera unter dem Display im Inneren des Bildschirms ist immer noch etwas seltsam. Selfies mit ihr sind schrecklich – sie sollte nur für Videoanrufe verwendet werden.

Dominik_Tomaszewski

Das Aufnehmen und Anschauen von Videos mit der Galaxy Fold hat mir dank des großen Suchers sehr viel Spaß gemacht. Sie können 8K-Filmmaterial mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Beachten Sie aber, dass keiner der beiden Bildschirme diese Auflösung wiedergeben kann. In Standard-Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde sehen die Bilder immer noch gut aus. Die Stabilisierung ist ordentlich und die Farben sind nicht so stark gesättigt wie bei Fotos.

Akku & Aufladen

4.400-mAh-Akku

25 Watt Aufladung ist langsam

Kabelloses und umgekehrtes kabelloses Laden

Der Snapdragon 8 Gen 2 ist einer der ausgewogensten Prozessoren von Qualcomm überhaupt und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus. Das macht das Z Fold 5 zu einem Handy, das man den ganzen Tag lang ohne Netzanschluss nutzen kann, auch wenn es nicht zwei volle Tage durchhält.

Im PC Mark Akkutest erreichte das Z Fold 5 respektable 11 Stunden und 10 Minuten, über eine Stunde weniger als das S23 Ultra. Allerdings hat das Z Fold 5 nur einen 4.400-mAh-Akku im Vergleich zum 5.000-mAh-Akku des S23 Ultra.

In der Verpackung befindet sich nur ein USB-C-Kabel, sodass Sie ein 25-Watt-Netzteil kaufen müssen, sofern Sie mit voller Geschwindigkeit laden wollen. Das ist nach modernen Maßstäben langsam. Bei mir war das Gerät in 15 Minuten nur zu 28 Prozent und in 30 Minuten zu 56 Prozent aufgeladen.

Außerdem ist das kabellose Qi-Laden integriert. So lassen sich etwa Ohrstöpsel oder andere kompatible Geräte mit Reverse Charging kabellos aufladen.

Dominik_Tomaszewski

Software & Funktionen

Android 13

One UI 5.1.1

Fünf Jahre Software-Unterstützung

Die Software des Z Fold 5 ist hervorragend – die beste, die es für ein Klapphandy gibt. Sie erhalten eine optionale, aber großartige Taskleiste. Sie zeigt Ihre favorisierten und zuletzt genutzten Apps an, um sie schnell zu starten oder in den geteilten Bildschirmmodus zu wechseln.

Maximal zwei Apps lassen sich gleichzeitig auf dem geöffneten Display darstellen. Allerdings kann man Apps auch in Pop-up-Fenstern öffnen. Ich habe das Smartphone genutzt, um Videos anzuschauen, während ich eine SMS schreibe – und auch, um einen Videoanruf zu führen, während ich einen Arbeits-Chat offen halte.

Dominik_Tomaszewski

So nützlich dies auch sein kann, so habe ich doch das Gefühl, dass faltbare Smartphones im Buchformat Lösungen für Probleme finden, die nur aufgrund ihrer eigenen Einschränkungen existieren.

Samsungs One UI ist gut. Mit ihr lassen sich die Dinge so einfach oder so individuell gestalten, wie man möchte. Das Galaxy Fold 5 wird mit Android 13 ausgeliefert, wird aber bis 2027 auf Android 17 aufgerüstet. Es wird auch bis 2028 Sicherheits-Patches erhalte., Das ist gut zu wissen, wenn man eine so teures Smartphone kauft.

Das System versetzt Apps in einen “Tiefschlaf”. Er unterbindet Updates und Benachrichtigungen, sofern Sie diese Funktion nicht deaktivieren.

Besser sind Dinge wie der Game Booster-Modus, der sich beim Spielen automatisch einschaltet, um Funktionen und Leistung zu steuern. Es ist gut zu sehen, dass Samsung erkannt hat, dass das Z Fold 5 für mehr als nur Produktivität und Arbeit genutzt werden kann und wird.

Dominik_Tomaszewski

Preis & Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 hat einen Listenpreis von 1.899 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Das Modell mit 512 GB Speicherplatz kostet 2.019 Euro und das Modell mit 1 TB Speicherplatz ist für 2.259 Euro auf der Website von Samsung erhältlich.

Dies ist ein extrem teures Smartphone. Der Preis ist einer der Hauptgründe, es nicht zu kaufen. Es sei denn, Sie werden es für lange Zeit behalten und wirklich alle Funktionen nutzen und genießen. Andernfalls können Sie ein normales – und besseres – Smartphone für Hunderte Euro weniger bekommen.

Die einzige wirkliche Alternative zum Z Fold 5ist das Google Pixel Fold, das ungefähr gleich viel kostet, aber ein breiteres Design und weniger beeindruckende Software hat. Die Kameras sind allerdings besser.

Fazit

Das Galaxy Z Fold 5 ist trotz der Konkurrenz von Google, Huawei, Vivo und Xiaomi immer noch das beste faltbare Gerät im Buchformat. Diese Unternehmen haben Samsung vielleicht bei der Hardware übertroffen, aber der Hauptnutzen liegt bei der Software. Die One UI von Samsung ist viel besser und nützlicher als die der Konkurrenten.

Wenn Sie den himmelhohen Preis verkraften können, werden Sie mit einem Telefon mit hervorragender Leistung, ganztägiger Akkulaufzeit, großartigen Lautsprechern und einem riesigen, faltbaren Display belohnt. Auch die Bedienung ist hervorragend.

Wenn Sie jedoch die geringe Dicke des äußeren Bildschirms oder die unvermeidliche Masse des Geräts nicht mögen, sollten Sie darüber nachdenken, ob ein Klapp-Handy wie dieses wirklich etwas für Sie ist.

Betriebssystem: Android 13

Abmessungen Ausgeklappt: 129,9 × 154,9 × 6,1 mm Zusammengeklappt: 67,1 × 154,9 × 13,4 mm

Gewicht: 253 g

Bildschirm Abdeckung: 6,2 Zoll 120Hz AMOLED-Display (Seitenverhältnis: 23,1:9) Faltbares internes Display: 7,6 Zoll 120Hz AMOLED (Seitenverhältnis: 21,6:18)

Glas: Gorilla Glass Victus 2 auf dem vorderen Display und der Rückseite

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Arbeitsspeicher: 12 GB

Interner Speicher: 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0

Rückseitige Kameras 50 MP Hauptkamera f.1.8 10 MP 3-fach Teleobjektiv, f/2.4 12 MP 123-Grad-Ultraweitwinkel, f/2.2

Frontkameras 4 MP Kamera unter dem Display, f/1.8 10 MP Deckkamera, f/2.2

Video: Bis zu 8K-Aufzeichnung

Akku: 4.400 mAh mit 25 Watt Ladeleistung

Biometrische Verfahren: Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

Farben: Icy Blue, Phantom Black, Creme, Grau, Blau

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.