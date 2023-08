Motorola Razr 40 Ultra im Test: Gutes Klapp-Handy mit Kompromissen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnetes äußeres Display

Staub- und wasserabweisend

Gute Akkulaufzeit Kontra Alter Chipsatz

Die Kameras sind nur ok

Die Software des Außenbildschirms braucht noch etwas Feinschliff Fazit Das Razr 40 Ultra ist eine technische Meisterleistung von Motorola, die ein überarbeitetes Design mit verbesserter Haltbarkeit und besserem Akku kombiniert. Es ist sehr starkes Klapphandys, muss aber einige bekannte Kompromisse bei der Kamera eingehen.

Preis beim Test

$999.99

Motorola Razr+ (2023)

Shop Preis Motorola $999.99 Jetzt ansehen

Das Motorola Razr 40 Ultra ist mehr als nur ein weiteres Klapp-Smartphone. Zum einen stellt es die Form mit seinem übergroßen Außendisplay auf den Kopf, wodurch Sie viel mehr mit dem Smartphone erledigen können, ohne es überhaupt aufklappen zu müssen.

Der vierte Versuch des Unternehmens, ein faltbares Handy zu kreieren, ist der erste, der wirklich den Charme und das coole Flair des originalen Klapp-Smartphones aus den Nullerjahren einfängt. Mit seiner Veröffentlichung ist es auch das einzige Klapp-Handy, das Samsung (neu: Galaxy Z Flip 5) wirklich Konkurrenz bietet, und dabei macht es eine sehr gute Figur.

Design & Verarbeitung

Eckiges Format mit abgerundeten Kanten

Großes Cover-Display

IP52-Zertifizierung

Es fällt schwer, über das Design des Razr 40 Ultra zu sprechen, ohne auf dieses auffällige Cover-Display einzugehen. Wie es funktioniert, werde ich später erläutern, aber was Sie wissen müssen, ist, dass es sich vom oberen Rand des Smartphones bis zum unteren Rand erstreckt, wenn es geschlossen ist.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Wenn Ihnen dieser jetzt recht große Bildschirm auf der Außenseite nicht zusagt, denken Sie daran, dass Motorola auch das reguläre Razr 40 anbietet, das ein vertrautes, kleineres äußeres Display besitzt.

Wenn das Handy zusammengeklappt wird, schließt es sich vollständig, so dass kaum ein Spalt zwischen den beiden Hälften bleibt.

Eine Sache, die Ihnen vielleicht auffällt, ist, dass die Form des Smartphones von den früheren Razr-Modellen abweicht. Die tiefen Kurven und scharfen Winkel, die das ursprüngliche Razr-Design nachahmten, sind verschwunden und wurden durch eine kantige Form mit abgerundeten Kanten ersetzt. Es handelt sich zweifellos um eine klare Nachahmung der Galaxy Z Flip-Reihe von Samsung, aber vielleicht ist das auch gut so. Dies ist nämlich ein komfortables, praktisches Design, das besser in der Hand liegt als frühere Versionen, auch wenn der Look etwas weniger einzigartig ist.

Ein verbessertes Scharnier sorgt dafür, dass das Smartphone beim Zusammenklappen vollständig schließt und zwischen den beiden Hälften kaum eine Lücke vorhanden ist, während die Falte im Display minimal gehalten wird. Der einzige Nachteil ist, dass das Smartphone im geöffneten Zustand nicht vollständig flach ist, sondern ein paar Grad unter 180 liegt.

Das Handy ist nicht komplett flach. Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Display ist mit schützendem Gorilla Glass Victus überzogen, um Kratzer zu vermeiden, ebenso wie der Rest des Smartphones in meinem schwarzen Modell oder der hellblauen Ausführung. In der vom Pantone-Institut zugelassenen Version “Viva Magenta” wird stattdessen veganes Leder verwendet, falls Sie etwas noch auffälligeres möchten.

Auch hervorzuheben ist, dass das Smartphone eine IP52-Zertifizierung besitzt. Das bedeutet, dass es guten Schutz vor Staub und leichten Spritzern von Wasser bietet. Das ist zwar eine schlechtere Wasserbeständigkeit als Samsungs faltbare Smartphones bieten, aber es bietet besseren Schutz vor Staub und Sand, die vermutlich eine größere Bedrohung für die internen Mechanismen eines faltbaren Smartphones darstellen.

Bildschirme

Großes 6,9-Zoll-Hauptdisplay mit 165 Hertz

Einzigartiges 3,6-Zoll-OLED-Cover-Display

Leise Lautsprecher

Lassen Sie uns mit dem äußeren Cover-Display des 40 Ultra beginnen, das alle Schlagzeilen macht.

Dieser 3,6-Zoll-Bildschirm ist in Klapp-Smartphones jetzt der Hit – denn auch Samsung setzt beim Z Flip 5 auf einen großen Außen-Bildschirm mit insgesamt recht ähnlicher Optik. Wir haben beide Smartphones in diesem Vergleich gegenübergestellt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und OLED-Technologie ist dieser Bildschirm auch beeindruckend hochwertig, sodass er nie wie eine minderwertige Möglichkeit zur Anzeige von Apps oder Nachrichten wirkt.

Wie bei anderen Klapp-Smartphones können Sie diesen Bildschirm verwenden, um Benachrichtigungen zu überprüfen, schnelle Einstellungen zu ändern, auf einige benutzerdefinierte Widgets zuzugreifen und Selfies mit den Hauptkameras aufzunehmen.

Er ist auch gerade groß genug, um tatsächlich vollständige Apps auszuführen, wobei die Option besteht, sie in einem rechteckigen Feld über den Kameras anzuzeigen oder eine größere Ansicht zu verwenden, die bis nach unten reicht. Jedoch werden dabei einige Inhalte blockiert, einschließlich Teilen der Tastatur und anderer interaktiver Elemente.

Auch der Hauptbildschirm überzeugt weiterhin. Er ist weniger revolutionär, aber mit 6,9 Zoll größer als bei anderen Klapp-Smartphones und dank seiner Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz auch angenehmer in der Anwendung. Diese Werte sind eine Premiere für ein faltbares Smartphone.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Der Bildschirm ist groß und schmal genug, um es immer noch bequem verwenden zu können, obwohl Sie es manchmal als anstrengend empfinden könnten, es einhändig zu bedienen.

Er sieht auch großartig aus. Die Farben sind kräftig, er ist hell genug, um selbst bei direktem Sonnenlicht verwendet werden zu können und die Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz lässt das gesamte Smartphone außergewöhnlich schnell wirken.

Wie bereits erwähnt, erfüllt das verbesserte Scharnierdesign eine doppelte Aufgabe und hat auch die Falte in der Mitte des Bildschirms weniger sichtbar gemacht. Sowohl in Bezug auf die Sichtbarkeit als auch darauf, wie tief sie sich anfühlt, wenn Sie nach oben und unten wischen. Die Falte ist immer noch vorhanden, aber es ist wirklich unwahrscheinlich, dass sie Sie stört.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 8+ Gen 1-Chip aus 2022

Bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicher

Das 40 Ultra wird vom Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben, einem Flaggschiff-Chip, der 2022 auf den Markt kam. Tatsächlich handelt es sich um den exakt gleichen Chip, der bereits im Razr des letzten Jahres (2022) verwendet wurde, sodass es in dieser Hinsicht keine Steigerung gibt (tatsächlich erzielt dieses Smartphone in unseren Benchmarks geringfügig schlechtere Leistung als das Vorgängermodell).

Der 8+ Gen 1 ist leistungsstark, wurde jedoch mittlerweile von neueren Modellen abgelöst, sodass er nicht mehr zur Spitzenklasse gehört. Dennoch bietet das neue Razr mehr als genug Leistung, um die Grundlagen ohne Verzögerungen oder Stocken gut zu bewältigen, sowie genügend Power, um das Smartphone auch für Spiele oder die Arbeit nutzen zu können.

Der größte Nachteil besteht darin, dass jetzt das Samsungs Galaxy Z Flip 5 auf dem Markt ist und den neueren Snapdragon 8 Gen 2 an Bord hat und mehr Leistung bringt.

Die Konnektivität erfolgt über Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E und 5G. Es gibt auch NFC für kontaktlose Zahlungen, das Sie sogar ohne Öffnen des Smartphones verwenden können (allerdings müssen Sie es immer noch entsperren).

Übrigens ist der Fingerabdrucksensor des Smartphones in den seitlichen Ein-/Aus-Taster integriert und auch die Gesichtserkennung ist wieder verfügbar.

Kameras & Video

Einfache, aber leistungsfähige Hauptkamera

Einfache Ultraweit- und Selfiekamera

Sie können auch Selfies mit den Hauptkameras aufnehmen

Einer der unvermeidlichen Kompromisse bei einem Klapp-Smartphone im Moment ist, dass die Kamera nicht mit dem mithalten kann, was Sie in herkömmlichen Smartphones zum gleichen Preis finden werden. Das Razr 40 Ultra ist da keine Ausnahme.

Die beiden Hauptobjektive hier sind nicht schlecht, aber erwarten Sie nicht, dass die Kamera mit den neuesten Pixel- oder iPhone-Modellen mithält.

Sie werden die meisten Fotos mit der 12-Megapixel-Hauptkamera aufnehmen, die von einer ungewöhnlich großen Blende von f/1.5 profitiert. Das ist die Kamera, die in einem anderen Smartphone gerade so mithalten könnte. Die Aufnahmen sind hell, lebendig und detailliert, und die Kamera kommt auch mit schlechten Lichtverhältnissen ziemlich gut zurecht.

Die Fotos vom Roger Waters-Konzert, die ich mit dem Smartphone gemacht habe, gehören nicht zu den besten meines Lebens, aber sie sind besser als erwartet und mehr als gut genug, um sie auf Instagram zu teilen. Die Kamera schafft es gut, die Lichter im Bild nicht überzubelichten. Ich wünschte nur, sie würde mehr dazu beitragen, die Details in den dunkleren Bereichen herauszubringen.

Wahrscheinlich werden Sie diese Kamera auch für die meisten Selfies verwenden, da Sie dies mit dem geschlossenen Smartphone über das äußere Display tun können. Die Ergebnisse sind großartig, unterstützt von einem fähigen Porträtmodus, obwohl Sie vielleicht das standardmäßige quadratische Seitenverhältnis des Smartphones ändern sollten, wenn Sie mit geschlossenem Bildschirm fotografieren.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Auf der Außenseite des Smartphones finden Sie auch ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Obwohl es eine höhere Auflösung hat als die Hauptkamera, ist die Qualität definitiv schlechter, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Dies ist eine gute Backup-Option für sonnige Aufnahmen und helle Tage, aber nachts sollten Sie darauf verzichten.

Schließlich gibt es auf dem internen Bildschirm des Smartphones auch eine 32-Megapixel-Selfiekamera. Auch hier ist die Megapixel-Anzahl irreführend. Die Hauptkamera ist definitiv die bessere Wahl für Videotelefonate, aber dies ist trotzdem eine großartige Alternative. Insbesondere für Videoanrufe, bei denen Sie wahrscheinlich den gesamten inneren Bildschirm aktiviert haben möchten, um zu sehen, mit wem Sie sprechen.

Die Kamera kann 4K-Video mit bis zu 60 FPS verarbeiten, genau wie die Hauptkamera des Smartphones, was deutlich macht, dass Motorola bei dieser Linse an Videofunktionen gedacht hat.

Akku & Ladeverhalten

Akku hält den ganzen Tag

Drahtloses Aufladen

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Ich war ein wenig besorgt, als Motorola ankündigte, dass das Razr 40 Ultra nur einen 3800-mAh-Akku verbaut hat. Glücklicherweise nutzt der effiziente 8+ Gen 1 Chip das Beste daraus, und die Akkulaufzeit selbst ist gut, wenn auch nicht unbedingt großartig.

Ich fand, dass das Smartphone die meiste Zeit einen ganzen Tag Nutzung mit Akku-Restlaufzeit bewältigen konnte. Nur an einem Tag mit intensiver Nutzung hatte es Schwierigkeiten.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Smartphone bietet sowohl kabelgebundenes als auch drahtloses Aufladen, wobei die kabelgebundenen Geschwindigkeiten auf 30 Watt begrenzt sind, was heutzutage etwas langsam ist, aber keineswegs ein Ausschlusskriterium darstellt.

In meinem Test hat das Smartphone in einer halben Stunde auf dem Ladegerät bis zu 55 % aufgeladen, obwohl die drahtlosen Geschwindigkeiten viel langsamer sind.

Wird mit Android 13 ausgeliefert

Cover-Display kann umständlich sein

Drei Android-Versionsupdates versprochen

Das Razr 40 Ultra wird mit Android 13 ausgeliefert, der neuesten Version von Googles Betriebssystem.

Es wurden drei vollständige Versionsupdates versprochen. Sie erhalten also Android 14, 15 und 16, sowie vier volle Jahre Sicherheitsupdates. Das ist zwar nicht ganz mit Samsung vergleichbar, aber in beiden Punkten nur ein Jahr weniger.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die aktuellen Motorola-Smartphones verwenden eine Version von Android, die stark dem Standard von Google ähnelt, jedoch viele zusätzliche Funktionen bietet. Es gibt Gestensteuerungen (die besser funktionieren als erwartet), ein interaktiveres Always-On-Display und einige wirklich gute Personalisierungsoptionen für das Gerät.

Meiner Meinung nach zählt Motorolas Ansatz für Android zu den besten, die es gibt, und ist definitiv besser gegenüber Samsungs Ansatz. Dies ist also ein Pluspunkt für das Razr.

Natürlich geht es hier vor allem um die Software auf dem neuartigen äußeren Display des Smartphones.

Wenn Sie das Handy zum ersten Mal einschalten, ist es ähnlich wie bei kleineren Konkurrenzgeräten eingerichtet. Sie können durch eine Reihe von Widgets wischen, auf schnelle Steuerungen wie Bluetooth oder WLAN zugreifen und die Kamera aktivieren, um Selfies zu machen.

Die einzige sofortige Ergänzung ist eine Auswahl an speziell für diesen Bildschirm entwickelten Spielen. Diese eignen sich gut für Spaß zwischendurch.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die größere Veränderung besteht in der Möglichkeit, jede Android-App auf dem äußeren Bildschirm zu öffnen. Dies sind keine maßgeschneiderten, optimierten Versionen von Apps, sondern einfach die Möglichkeit, eine App auf dem kleinen Bildschirm auszuführen und zu hoffen, dass sie funktioniert.

Einige funktionieren hervorragend. WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails ohne Öffnen des Smartphones zu überprüfen, ist ein leichter Erfolg, und ich persönlich finde es toll, meine Workout-App und den Taschenrechner im Fitnessstudio zu verwenden. Sie können sogar Nachrichten mit einer Vollbildtastatur tippen, verlieren dabei jedoch die Möglichkeit, gleichzeitig zu sehen, was Sie eingeben.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sie lernen schnell, dass einige Apps nicht für diesen Bildschirm geeignet sind. Die Navigation mit Google Maps auf einem geschlossenen Smartphone klingt großartig, bis Sie es ausprobieren und die überladene Benutzeroberfläche den Bildschirm überfordert. Instagram-Beiträge passen nicht richtig, während Duolingo überhaupt nicht funktioniert, es sei denn, Sie erweitern den Bildschirm, um die Kameras abzudecken. YouTube ist jedoch überraschend erfolgreich, solange es Ihnen nichts ausmacht, Videos auf einem so kleinen Bildschirm anzusehen.

Die Flexibilität hier ist willkommen, und Motorolas zurückhaltender Ansatz in Bezug auf die Kompatibilität bedeutet, dass Ihre Möglichkeiten ziemlich endlos sind, aber es ist klar, dass wir mehr Entwickler benötigen, um das Formfaktor zu unterstützen und für ihn zu optimieren, um solche Displays wirklich nützlich zu machen.

Preis & Verfügbarkeit

Das Razr 40 Ultra gibt es zu einem Preis von 1.199 Euro UVP, was natürlich recht teuer ist. Der höhere Preis wird durch das erweiterte äußere Display argumentiert. Aber hier kommt durchaus die Frage auf, ob man dafür nicht den neuesten Chipsatz und eine leistungsfähigere Kamera erwarten dürfte.

Fazit

Das Razr 40 Ultra ist ein schickes Stück Hardware, mit dem Motorola nicht nur zu Samsung aufholt, sondern teilweise auch übertrifft, wie unser Vergleich zeigt.

Allerdings sind die manche Dinge noch nicht ganz perfekt. Das äußere Display, das zwar ins Auge fällt, benötigt offensichtlich noch einige Feinabstimmungen der Software, um das Beste daraus zu machen.

In der Zwischenzeit bedeutet die Kombination aus einem etwas älteren Chipsatz und der kürzeren Software-Unterstützung im Vergleich zu Samsung, dass dieses Smartphone nicht ganz die Langlebigkeit des Z Flip 5 hat (obwohl in beiden Fällen das faltbare Display wahrscheinlich der erste Schwachpunkt sein wird).

Wie bei jedem Klapp-Smartphone müssen Sie auch mit etwas weniger Akkulaufzeit und einer schwächeren Kamera als bei ähnlich teuren Modellen leben. Aber wenn das Kompromisse sind, mit denen Sie leben können, erfüllt das Razr 40 Ultra alles, was es braucht, um Samsung aktuell zu übertreffen.

3,6-Zoll, 144Hz pOLED-Cover-Display

6,9-Zoll, 1-165Hz LTPO pOLED-Hauptdisplay

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8/12GB RAM

256/512GB Speicher

Kameras: 12Mp, f/1.5, OIS-Hauptkamera 13Mp, f/2.2 Ultraweitwinkelkamera 32Mp, f/2.4 Selfiekamera

3800mAh Akku

30W Schnellladen (kabelgebunden)

5W kabelloses Laden

Stereolautsprecher

IP52 Schutzklasse

Gorilla Glass Victus

5G

73,95 x 170,83 x 6,99mm (geöffnet)

184,5/188,5g

Android 13

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com

