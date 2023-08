Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großartiges Design und Display

Umfassende Gesundheitsüberwachung

Intuitive Software und Begleit-Apps

Ansprechendes Preis-/Leistungsverhältnis Kontra Schlechte Akkulaufzeit

Fehlende Funktionen auf Nicht-Samsung-Handys Fazit Die Galaxy Watch 6 verfügt über alle Funktionen, die sich die meisten Android-Nutzer von einer Smartwatch wünschen. Allerdings sind einige Funktionen nur auf Samsung-Smartphones verfügbar. Die Akkulaufzeit von weniger als einem Tag wird viele Nutzer enttäuschen. Hier hätten wir mehr erwartet.

Preis beim Test

From $299.99

Eine der Highlights auf dem Samsung Unpacked-Event im Juli 2023 war die Galaxy Watch 6. Sie ist eine relativ günstige Smartwatch, die mit erstklassigen Funktionen ausgestattet ist, einschließlich einiger bemerkenswerter Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr.

Das und die Tatsache, dass sie mit Googles WearOS läuft, reicht aus, um sie zur neuen Standard-Smartwatch für Android-Nutzer zu machen. Allerdings wird die Galaxy Watch 6 niemanden überzeugen, den auch die Galaxy Watch 5 nicht begeistert hat.

Design & Verarbeitung

Leichtes und dennoch hochwertiges Design

Beeindruckend robust

Zwei physische Tasten auf der rechten Seite

Wenn man die Galaxy Watch 6 neben die letztjährige Watch 5 legt, kann man sie wahrscheinlich nicht auseinanderhalten. Das ist ein gängiger Kritikpunkt an neuen Produkten, bei der Galaxy Watch 6 ist es hingegen ein gutes Zeichen. Samsung hat nämlich mit diesem eleganten, minimalistischen Design einen Volltreffer gelandet. Daher gab es keinen Grund für eine Überarbeitung.

Die Galaxy Watch 6 in den Größen 40 mm (links) und 44 mm (rechts) Dominik Tomaszewski / Foundry

Obwohl die Watch 6 weiterhin Edelstahl und Glas zu einer hochwertigen Einheit kombiniert, bleibt sie beeindruckend leicht. Das von mir getestete 40-mm-Modell wiegt nur 28,7 g, während die 44-mm-Version mit 33,3 g nicht viel schwerer ist.

Mit einer Höhe von neun Millimeter ist sie auch etwas schlanker als die Watch 5. Überhaupt fühlt sich das neue Modell nicht groß oder sperrig an. Das geht so weit, dass man Sie gar nicht mehr bemerkt. Daher ist es viel angenehmer, mit der Uhr zu schlafen als mit den meisten anderen Smartwatches.

Das spricht natürlich auch für den Komfort des mitgelieferten Silikonarmbands. Seine Farbe entspricht in etwa dem Gehäuse der Uhr selbst, die in Graphit (schwarz) und Gold für das 40-mm-Modell oder Graphit und Silber für die 44-mm-Version erhältlich ist.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Zuerst befürchtete ich, dass das Band Staub ansammeln oder es seine Farbe verlieren könnte. Im Test gab es dafür keine Anzeichen. Auf der Samsung-Website sind zahlreiche andere Armbänder erhältlich. Dank der Standardgröße von 20 mm gibt es zudem viele Armbänder von Drittanbietern, etwa bei Amazon.

Das Stahlgehäuse der Watch 6 fühlt sich robust und widerstandsfähig an. Die Smartwatch erfüllt die militärischen Anforderungen nach MIL-STD-810G (wenn auch ohne Garantie).

Die Watch 6 fühlt sich überhaupt nicht groß oder sperrig an. Ich vergesse manchmal sogar, dass ich sie trage.

Die IP68-Zertifizierung bedeutet, dass sie bis zu 1,5 m Süßwasser bis zu 30 Minuten am Stück standhält und vollständig gegen Staub geschützt ist. Zusammen mit einer 5-ATM-Einstufung (bis zu 50 m Unterwasserdruck) ist die Watch 6 eine gute Wahl für Wassersportler und Gelegenheitsschwimmer.

Samsung hat sich bei der Watch 6 für eine sehr minimalistische Ästhetik entschieden und überlässt das auffälligere Design der Watch 6 Classic. Die beiden physischen Tasten “Home” und “Zurück” auf der rechten Seite lassen sich in den Einstellungen neu belegen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Display & Audio

1,3- oder 1,5-Zoll-OLED-Displays

Kräftige Farben und exzellente Details

Beeindruckender integrierter Lautsprecher

Samsung ist es erfreulicherweise gelungen, bei der Watch 6 im Vergleich zur Watch 5 größere OLED-Displays zu verbauen – bei gleicher Gehäusegröße.

Durch die Verkleinerung der Ränder haben Sie jetzt einen 1,3-Zoll-Touchscreen beim 40-mm-Modell und 1,5-Zoll beim 44-mm-Modell. Die Auflösung beider Modelle ist mit 432 × 432 Pixel beziehungsweise 480 × 480 Pixel ebenfalls höher.

Merken Sie diese Änderungen spürbar im Alltag? Wahrscheinlich nicht. Aber es sind nette Verbesserungen, die dafür sorgen, dass die Watch 6 eines der besten Smartwatch-Displays besitzt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Dank der OLED-Bildschirmtechnologie erleben Sie satte, lebendige Farben und tiefe Schwarztöne. Vor allem das intensive Schwarz ist bei der Watch 6 besonders beeindruckend, da die One UI Watch-Software von Samsung auf einem schwarzen Hintergrund läuft.

Das Display bietet auch viele Details. Selbst kleine Texte waren für mich deutlich sichtbar, ohne dass ich mein Handgelenk auf Augenhöhe halten musste. Das war sogar bei direkter Sonneneinstrahlung der Fall. Die Darstellung ist nämlich außergewöhnlich hell. Samsung gibt bis zu 200 nits an.

Die Watch 6 hat eines der besten Displays aller Smartwatches.

Der Rand des Displays ist berührungsempfindlich und wird somit eine digitale Version der drehbaren physischen Lünette von der Watch 6 Classic. Auf Dauer empfinde ich es allerdings langsamer und weniger intuitiv als einfaches Streichen, außer wenn ich zum Ende der Kachelübersichtsbildschirme gehe.

Audio hat bei Smartwatches eigentlich keine Priorität, aber bei der Watch 6 ist es erstaunlich gut. Der integrierte Lautsprecher liefert einen klaren Klang für Benachrichtigungen und sprachbasierte Inhalte (einschließlich optionaler gesprochener Statistiken während des Trainings), auch wenn der Bass fast nicht vorhanden ist.

Anyron Copeman / Foundry

Das Mikrofon konnte meine Ansagen klar und deutlich verstehen, ohne dass ich die Uhr an meinen Mund halten musste. Ich würde es zwar nicht für den integrierten Sprachassistenten Bixby empfehlen, aber für Anrufe und das Diktieren von Nachrichten ist das Mikrofon gut geeignet.

Software & Funktionen

One UI Watch 5 gegenüber WearOS 4

Reibungslose, optimierte Software

EKG und Blutdruck funktionieren nur mit Samsung-Handys

Auf der Galaxy Watch 6 läuft WearOS 4. Das ist die neueste Version von Googles Wearable-Software zum Zeitpunkt der Markteinführung im August 2023. Samsung hat verschiedene eigene Optimierungen vorgenommen, die hier unter dem Namen One UI Watch 5 bekannt sind. Gut: Bis 2027 wird Samsung Updates für die Galaxy Watch 6 anbieten.

Die Watch 6 wurde eindeutig für die Zusammenarbeit mit anderen Samsung-Geräten konzipiert. Trotzdem funktioniert sie problemlos mit jedem Smartphone mit Android 10 oder höher. Intuitive Software ist auf einem kleinen Uhrendisplay von entscheidender Bedeutung – Samsung und Google haben ein Top-Ergebnis abgeliefert.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Alles fühlt sich an, als hätte es einen klaren Platz. Man muss sich nicht umständlich durch Menüs wühlen, um Apps oder Einstellungen zu finden. Ein einfaches Wischen nach rechts zeigt Benachrichtigungen an, während ein Wischer nach links eine Reihe von anpassbaren Live-Kacheln zeigt. Wischen Sie nach unten für Ihre Schnelleinstellungen (einschließlich Nicht stören, Schlafenszeit und Theatermodus) oder nach oben für eine scrollbare Liste mit Apps. Einfacher kann es nicht sein.

Apropos Apps: Es gibt einige Optionen von Drittanbietern, die über die WearOS-Version des Google Play Store verfügbar sind. WhatsApp ist der große Neuzugang, der wie Spotify und SoundCloud nativ unterstützt wird. Die App-Auswahl ist ziemlich begrenzt.

Intuitive Software ist auf einem kleinen Uhrendisplay von entscheidender Bedeutung – Samsung und Google haben ein Top-Ergebnis abgeliefert.

Es ist frustrierend, dass die Samsung-eigenen Apps nicht deinstalliert werden können. Zum Glück stehen aber alle Google-Apps zum Download bereit. Dazu gehören Google Wallet für mobile Zahlungen und der Google Assistant. Man muss sich daher nicht mit Bixby herumärgern!

Google Maps ist ebenfalls vorinstalliert. Die App weist Ihnen beim Gehen, Radfahren oder Autofahren ganz einfach den Weg. Dank dem integrierten GPS lässt sich ganz einfach verfolgen, wohin Sie gehen. Allerdings müssen Sie Ihr Smartphone mit der Watch 6 koppeln und mit dem Internet verbinden, um die Navigation zu starten.

Für die Fitness bietet Samsung Health alles, was die meisten Menschen brauchen. Sie können über die entsprechende App auf der Smartwatch darauf zugreifen. Allerdings ist es einfacher, die Live-Kacheln zu verwenden. Tägliche Aktivität, Trainingskurzbefehle und eine Zusammenfassung anderer Metriken sind die ersten Dinge, die Sie hier sehen. Dazu gibt es Infos zum Schlaf und der Körperverfassung.

Einiges davon lässt sich direkt auf dem Zifferblatt anzeigen. Die Einstellung ist über die Galaxy Wearable Companion-App möglich, die auf Samsung-Smartphones vorinstalliert ist. Die App steht zum separaten Download bereit und Sie benötigen zusätzliche Plugins, damit sie auf anderen Android-Geräten funktioniert.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Alle Einstellungen der Uhr sind hier verfügbar. Allerdings werden fast alle Gesundheits- und Fitnessdaten in der separaten Samsung Health-App angezeigt. Sie bietet viel mehr Details als die Smartwatch selbst und ist nützlich, um fortlaufende Trends zu beobachten.

Für zwei wichtige Funktionen, die es nur auf Samsung-Smartphones gibt, ist jedoch eine dritte App erforderlich: die Messung des Blutdrucks und ein Elektrokardiogramm (EKG). Für diese Funktionen benötigen Sie den Samsung Health Monitor. Er ist allerdings nur im exklusiven Galaxy Store erhältlich, der auf Android-Geräten anderer Herstelle nicht verfügbar ist. Schade, dass Samsung die Funktionen der Watch 6 auf diese Weise einschränkt.

Im Alltag sind die beiden Gesundheitsfunktionen nicht frei von Schwächen. Für das EKG müssen Sie die Uhr mindestens 10 Minuten lang tragen, sie dann höher am Handgelenk platzieren und den Zeigefinger 30 Sekunden lang auf den Home-Button legen. Für die Blutdruckmessung muss die Uhr dreimal mit einem beliebigen Manschettenmessgerät (das Sie separat kaufen müssen) erstmalig kalibriert werden – und alle 28 Tage erneut, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Somit ist die Smartwatch nicht sofort einsatzbereit.

Hinweis: Die Ergebnisse sind nicht so zuverlässig wie bei der Verwendung zugelassener medizinischer Geräte.

Fitness & Tracking

Umfassende Trainingsunterstützung

Jede Menge Daten verfügbar

Gute Schlafüberwachung

Die Galaxy Watch 6 ist eine wahre Meisterleistung, wenn es um Fitness-Tracking geht. Es werden mehr als 90 verschiedene Workouts unterstützt. Sollte ein Workout fehlen, lässt er sich mit eigenen Einstellungen anlegen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Unabhängig von der gewählten Übung, werden einige wichtige Daten aufgezeichnet: Gesamtdauer, vollständige Herzfrequenzdaten (einschließlich der Zeit, die Sie in jeder Zone verbracht haben) und eine Schätzung des Kalorienverbrauchs. Gegebenenfalls wird auch die zurückgelegte Entfernung angezeigt. Sofern das integrierte GPS aktiviert ist, werden auch Standortdaten erfasst.

Was die reinen Daten angeht, so ist das Laufen zweifellos das beeindruckendste Training auf der Watch 6. Neben all den oben genannten Informationen erhalten Sie einen Überblick über Tempo, Trittfrequenz (die Anzahl der Schritte pro Minute), Höhenunterschiede, VO2 max (maximale Sauerstoffaufnahme), geschätzten Schweißverlust und verschiedene andere fortschrittliche Metriken. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dies mein Laufverhalten im Laufe der Zeit verändern könnte.

Anyron Copeman / Foundry

Auch beim Schwimmen hat mit die Watch 6 sehr gut gefallen. Es gibt spezifische Daten über die Art und die Gesamtzahl der Züge und einen SWOLF-Gesamtwert (eine Bewertung, die die Schwimmeffizienz misst). Anstatt wie üblich nach rechts zu wischen, um ein Training zu beenden, hält man stattdessen die physische Home-Taste gedrückt.

Für meine zweistündige Tennissession wurden keine einzigartigen Daten bereitgestellt. Die Aufzeichnung verlief allerdings dennoch einwandfrei und Sie erhalten detaillierte Herzfrequenzinformationen.

Die Galaxy Watch 6 ist ein wahres Multitalent, wenn es um Fitness-Tracking geht.

Die Statistiken zum Gehen sind ebenfalls recht einfach. Es ist eines von sieben Trainings, die sich automatisch aufzeichnen lassen – neben Laufen, Radfahren, Ellipsentrainer, Rudergerät, Schwimmen und dynamischem Training. Nach meiner Erfahrung dauerte es etwa 10 Minuten, bis die Aufzeichnung ausgelöst wurde. Sie lieferte alle üblichen Daten und beendete sich sofort, nachdem ich mich hingesetzt hatte.

Die Aufzeichnung aller Trainingseinheiten basiert auf einer kontinuierlichen Herzfrequenzmessung, die in einigen Momenten unregelmäßig war. Grundsätzlich hat sie aber gut funktioniert. Sie ist so eingestellt, dass sie im Ruhezustand alle 10 Minuten misst. Alternativ kann die Aufzeichnung kontinuierlich stattfinden oder manuell starten. Ihre Schritte werden automatisch gezählt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Stress, Körperzusammensetzung und Blutsauerstoff können ebenfalls gemessen werden. Letzteres und die Hauttemperatur lassen sich optional auch im Schlaf erfassen. Sofern es Ihnen nichts ausmacht, die Uhr nachts zu tragen, sind zahlreiche Informationen verfügbar.

In der Samsung Health App werden die Gesamtschlafzeit, die Schlafzyklen (und -phasen), die Wachphasen und die geschätzte körperliche und geistige Erholung zu einem “Gesamt-Schlafwert” zusammengefasst. Mit einem Smartphone in der Nähe zeichnen Sie sogar das Schnarchen während der Nacht auf.

Anyron Copeman / Foundry

Es ist nicht klar, wie genau all diese Daten sind. Für unser Empfinden passt es. Die Schlafüberwachung über einen längeren Zeitraum kann Ihnen helfen, Trends zu erkennen. Nach sieben Tagen wird Ihnen ein Coaching angeboten.

Exynos W930 und 2 GB RAM

Solide Allround-Leistung

16 GB Speicherplatz sind ausreichend

Sowohl die 40-mm- als auch die 44-mm-Ausgabe der Galaxy Watch 6 sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Ich habe die Watch 6 mit Bluetooth getestet, Für die für die Internetverbindung benötigen Sie ein Smartphone in der Nähe. Mit 4G LTE (über eSIM) kann die Uhr jedoch völlig unabhängig arbeiten – somit können Sie Ihr Handy oft zu Hause lassen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Alle Versionen der Watch 6 werden von Samsungs eigenem Exynos W930-Chipsatz angetrieben, einem leichten Upgrade des W920, der in den beiden vorherigen Generationen zu finden ist. Zusammen mit 2 GB Arbeitsspeicher (statt 1,5 GB) bietet die Smartwatch eine solide Allround-Leistung.

Es wird Sie nicht umhauen – das Wischen zwischen Bildschirmen und das Drücken von Tasten fühlt sich im Allgemeinen flüssig und reaktionsschnell an. Beim Öffnen einer App kommt es manchmal zu einem leichten Zögern. Das Warten von ein oder zwei Sekunden fällt allerdings kaum ins Gewicht.

Samsung hat auch den internen Speicher der Watch 6 auf 16 GB verdoppelt. Da die Apps auf der Smartwatch viel kleiner als auf dem Smartphone sind, müssen Sie eine Menge Musik herunterladen, um die Kapazität auch nur annähernd auszuschöpfen.

Akkulaufzeit & Aufladen

40-mm-Modell: 300 mAh Akku / 44-mm-Modell: 425 mAh

Enttäuschende Akkulaufzeit

Unterstützt kabelloses Qi-Laden mit bis zu 10 Watt

Die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 6 hat uns zweifelsohne am meisten enttäuscht. Das war auch bei ihrem Vorgänger so. Wir haben jedoch gehofft, dass der größere Akku (300 mAh bei 40 mm, 425 mAh bei 44 mm) einen Unterschied machen würde. Leider scheinen die größeren Displays alle potenziellen Verbesserungen zunichte gemacht zu haben. Und ja, es könnte jetzt sogar noch schlimmer werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Während meines Tests hat die Watch 6 kaum einen ganzen Tag mit einer einzigen Ladung überstanden. Und das sogar, wenn das nützliche Always-on-Display ausgeschaltet war – mit eingeschaltetem Display ist es sogar noch schlimmer. Üblicherweise wurden an einem normalen Tag ein Spaziergang und ein längeres Training aufgezeichnet. Außerdem empfing die Smartwatch Benachrichtigungen und maß alle 10 Minuten die Herzfrequenz. Keine dieser Aktivitäten sollte die Akkulaufzeit so schnell aufbrauchen.

Die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 6 hat uns zweifelsohne am meisten enttäuscht.

Sie werden es vielleicht gerade so bis zum Ende des Tages schaffen, bevor Sie die Smartwatch aufladen müssen. Wollen Sie die Watch 6 für die Schlafüberwachung verwenden, muss sie an das Stromnetz angeschlossen sein – der Akku nimmt über Nacht um etwa 30 bis 40 Prozent ab.

Das mitgelieferte magnetische Ladegerät lässt sich nur über USB-C anschließen, Die Watch 6 unterstützt kabelloses Qi-Laden mit bis zu 10 Watt. In unserem Test war der Akku innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 59 Prozent aufgeladen. Eine volle Ladung dauerte etwa 70 Minuten.

Preis & Verfügbarkeit

Die Galaxy Watch 6 kostet etwas mehr als die Watch 5. Sie ist preislich absolut konkurrenzfähig:

40 mm, nur Bluetooth: 319 Euro

40 mm, Bluetooth und LTE: 369 Euro

44 mm, nur Bluetooth: 349 Euro

44mm, Bluetooth und LTE: 399 Euro

Die einzelnen Modelle gibt es direkt bei Samsung, bei vielen Onlineshops und im stationären Handel.

Dieser Startpreis ist deutlich günstiger als der der Watch 6 Classic, der bei 419 Euro beginnt. Die offensichtlichsten Konkurrenten sind die Google Pixel Watch (ab 379 Euro) und die Mobvoi TicWatch Pro 5 (359 Euro), die beide mit WearOS laufen. Beide Modelle bieten jedoch nicht denselben Funktionsumfang, sodass die Watch 6 beim Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.

Wenn Sie ein iPhone haben, sollten Sie sich für die Apple Watch SE oder die Apple Watch Series 8 entscheiden. Aber es gibt noch viele andere Smartwatches, die in Frage kommen.

Fazit

Mit der Galaxy Watch 6 hat Samsung das, was an der Watch 5 gut war, übernommen und noch besser gemacht.

Sie erhalten jetzt ein größeres, hochwertigeres Display mit schlankeren Rändern, verbesserter Leistung und mehr internem Speicher. Eine Reihe von Sensoren ermöglicht eine detaillierte Fitness- und Schlafüberwachung, die über die WearOS 4-Software und einfach zu bedienende Begleit-Apps zugänglich ist.

Doch trotz der größeren Akkukapazität ist die tatsächliche Akkulaufzeit beim 40-mm-Modell genauso schlecht. Funktionen wie Blutdruck- und EKG-Messung sind auch weiterhin nur auf Samsung-Smartphones verfügbar. Das Nutzererlebnis ist auf anderen Android-Geräten nicht ganz so umfassend.

Die Galaxy Watch 6 bietet immer noch viel für Ihr Geld, aber Sie sollten es sich zweimal überlegen, bevor Sie eine kaufen.

Spezifikationen

Bildschirm: 1,3 Zoll 432 × 432 Pixel (40 mm) 1,5 Zoll 480 × 480 Pixel (44 mm) kreisförmiges AMOLED-Display, Always-on, Gorilla-Glas DX+

Prozessor: Exynos W930 5nm

Arbeitsspeicher: 2 GB

Interner Speicher: 16 GB

Betriebssystem: One UI Watch 5 über Wear OS 4

Konnektivität: Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Wi-Fi, 4G LTE (optional)

Audio: Mikrofon, Lautsprecher

Sensoren: Optischer Herzfrequenzsensor (PPG), Elektrischer Herzsensor (ECG), Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA), Sauerstoffmessung im Blut, Erkennung von unregelmäßigem Herzschlag (AFib), Schlafüberwachung, Erkennung von Schnarchen, Analyse der Körperzusammensetzung

Extras: Geführte Workouts, Bixby Sprachsteuerung, Gestensteuerung

Gehäuse: aus rostfreiem Stahl, MIL-STD-810G-geprüft

Sicherheitsfunktionen, 5 ATM schwimmfest, IP68-zertifizierte Staub-/Wasserbeständigkeit

Akku 300 mAh (40 mm) 425 mAh Akku (44 mm)

Aufladen: Kabelloses Laden10W Qi kabelloses Laden

Abmessungen 38,8 × 40,4 × 9 mm (40 mm) 42,8 × 44,4 × 9 mm (44 mm)

Gewicht 28,7 g (40 mm) 33,3 g (44 mm)

Farben: Graphit, Gold (nur 40 mm), Silber (nur 44 mm)

Kompatibel mit Android 10 oder höher (Geräte benötigen mehr als 1,5 GB RAM)

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.