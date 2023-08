Windows 11: Update behebt nervigen SSD-Bug – endlich wieder volle Geschwindigkeit

Seit März 2023 klagten erste Windows-11-Nutzer über stark verlangsamte NVMe-SSDs. Das Momentum-2-Update sorgte damals dafür, dass viele SSDs nur noch mit halbierter Geschwindigkeit liefen. Schuld war das Update KB5023706, welches später dann sogar an alle Windows-11-Nutzer ausgeliefert wurde. In einer Meldung im Juli 2023 wiesen wir darauf hin, dass das Problem weiterhin bestand und Microsoft sich bisher noch nicht um eine Lösung gekümmert hatte. Mehrere neue kumulative Windows-11-Updates waren derweil erschienen, ohne dass eine Besserung in Sicht war.

Die gute Nachricht: Mit dem Patch-Day im August 2023 hat Microsoft das SSD-Problem in Windows 11 nun offenbar gelöst. In den Veröffentlichungsnotizen zum bereitgestellten neuen kumulativen Windows-11-Update KB5029263 finden sich keine Hinweise auf die Lösung des Problems, allerdings berichten betroffene Nutzer, dass ihre SSDs wieder mit voller Geschwindigkeit laufen.

Das bestätigt auch WindowsLatest in einer aktuellen Meldung. Zitiert wird ein Nutzer mit den Worten: “Nach dem März-Update war es, als würde man einen Sportwagen mit einem verstopften Kraftstofffilter fahren. Das jüngste August-Update hat die NVMe-SSD-Probleme für uns behoben, aber es hat auch deutlich gemacht, dass Microsoft seine Qualitätssicherungsprozesse verbessern muss.”

Das kumulative Update KB5029263 ist im August 2023 für Windows 11 erschienen Foundry

Gemeint ist damit, dass Microsoft sich nie öffentlich zu dem SSD-Bug in Windows 11 geäußert hat und damit die betroffenen Nutzer im Regen stehen ließ. Im Hintergrund wurde aber sehr wohl an einer Lösung gearbeitet, wie die Veröffentlichung des Windows-11-Updates KB5029263 beweist. Unklar ist derzeit, ob das Update die Geschwindigkeitsbremse bei allen NVMe-SSDs gelöst hat oder weiterhin Nutzer betroffen sind. Hier auf Reddit erklärt ein Nutzer:

“Für mich ist das Problem noch nicht behoben, aber das Frustrierendste ist, dass Microsoft nie bekannt gegeben hat, ob dieses Problem überhaupt existiert oder nicht. Wir werden also nie erfahren, ob sie es behoben haben oder nicht. Aber wenn es nicht existieren würde, hätten viele von uns das Problem nicht, oder? Mir ist aufgefallen, dass sich nach den letzten Updates weniger Leute darüber beschweren, also ist es vielleicht für einige behoben.”